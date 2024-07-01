فنزويلا تواصل السطوع في كوبا أمريكا بثلاثية في جامايكا

واشنطن: واصل منتخب فنزويلا سطوعه في النسخة الحالية من بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، المقامة في الولايات المتحدة.

وحقق المنتخب الفنزويلي فوزا كبيرا 3 / صفر على منتخب جامايكا مساء الأحد بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الاثنين بتوقيت غرينتش) في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يفرض منتخب فنزويلا سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل أهدافه الثلاثة.

وافتتح إدوارد بيلو التسجيل لفنزويلا في الدقيقة 49، فيما أضاف سالومون روندون الهدف الثاني في الدقيقة 56، ليواصل هز الشباك للمباراة الثانية عل التوالي في البطولة، بينما تكفل إريك راميريز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وبذلك، واصل منتخب فنزويلا تفوقه على جامايكا في كوبا أمريكا، بعدما تغلب عليه مجددا في المواجهة الثانية التي تجرى بينهما بالبطولة، حيث سبق أن فاز أيضا 1 / صفر على منافسه، المنتمي لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، بمرحلة المجموعات لنسخة المسابقة عام 2016، التي استضافتها الولايات المتحدة.

وبتلك النتيجة، أنهى منتخب فنزويلا، الذي ضمن صعوده لدور الثمانية في المسابقة منذ الجولة الماضية، مشواره في المجموعة وهو متربعا على القمة برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة، بعدما تغلب 2 / 1 على الإكوادور في الجولة الافتتاحية، قبل أن ينتصر 1 / صفر على المكسيك في الجولة الثانية.

في المقابل، بقي منتخب جامايكا، الذي ودع البطولة رسميا منذ الجولة الماضية، في قاع الترتيب دون رصيد، عقب خسارته صفر / 1 أمام المكسيك و1 / 3 أمام الإكوادور في الجولتين الأولى والثانية على الترتيب.

يذكر أن منتخب فنزويلا سيواجه في دور الثمانية منتخب كندا، صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، الذي يشارك لأول مرة في كوبا أمريكا.

وجاء الهدف الأول لفنزويلا عن طريق بيلو، الذي تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليسرى بواسطة جون أرامبورو، ليسدد ضربة رأس، دون مضايقة من أحد، واضعا الكرة على يسار جامالي وايت، حارس مرمى منتخب جامايكا، الذي حاول التصدي لها دون جدوى، لتعانق شباكه.

واستغل المنتخب الفنزويلي المساحات الخالية في دفاع منتخب جامايكا، الذي اندفع لاعبوه نحو الهجوم بحثا عن هدف التعادل، ليحرز روندون الهدف الثاني في الدقيقة 56، عبر هجمة مرتدة.

وتسلم روندون تمريرة بينية من خلال يانخيل هيريرا، لينفرد على إثرها بالمرمى، ويسدد من داخل منطقة الجزاء، واضعا الكرة على يسار وايت، الذي خرج من مرماه لملاقاته، وتتهادى نحو المرمى.

واستمر الأداء الدفاعي العشوائي من جانب لاعبي جامايكا، ليضيف راميريز الهدف الثالث في الدقيقة 85، حيث تلقى تمريرة أمامية من كيرفن أندرادي، لينطلق بالكرة حتى وصل بها لمنطقة الجزاء، قبل أن يسدد تصويبة زاحفة على يسار حارس جامايكا، وتحتضن الشباك.

(د ب أ)