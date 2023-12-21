فنزويلا والولايات المتحدة تتبادلان السجناء بموجب اتفاق بوساطة قطر

واشنطن: قال شاهد من رويترز إن 10 أمريكيين أفرجت عنهم حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة وصلوا إلى قاعدة عسكرية في سان أنطونيو بولاية تكساس.

وأطلق سراح هؤلاء أمس الأربعاء مقابل إفراج الولايات المتحدة عن حليف مادورو، رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب، الذي حصل على عفو من الرئيس الأمريكي جو بايدن وعاد إلى فنزويلا أمس أيضا.

كما وافق مادورو على إطلاق سراح ما لا يقل عن 20 شخصا على صلة بالمعارضة من السجون.

واتهم المدعون الأمريكيون صعب باختلاس نحو 350 مليون دولار من فنزويلا عبر الولايات المتحدة في مخطط تضمن رشوة مسؤولين حكوميين فنزويليين. وينفي صعب الاتهام.

وفي إطار الصفقة، أطلق سراح جميع الأمريكيين الستة الذين قالت الولايات المتحدة إنهم احتجزوا ظلما في فنزويلا، إلى جانب أربعة أمريكيين آخرين.

وقال مسؤولون إن فنزويلا أعادت أيضا إلى الولايات المتحدة رجل الأعمال الماليزي الهارب ليونارد جلين فرنسيس، المعروف باسم “فات ليونارد”، المتورط في قضية رشوة للبحرية الأمريكية.

وجاء الاتفاق نتيجة مفاوضات استمرت لأشهر توسطت فيها قطر بين فنزويلا والولايات المتحدة. وتم بعد أن قال البيت الأبيض إنه من الضروري إحراز تقدم في عملية إطلاق سراح السجناء من أجل مواصلة تخفيف العقوبات على قطاع الطاقة في كراكاس.

وجرى الكشف عن تخفيف العقوبات في أكتوبر/ تشرين الأول بعدما وافقت الحكومة الفنزويلية على إجراء انتخابات نزيهة في عام 2024.

وعلى الرغم من أن الإفراج عن السجناء يمكن اعتباره خطوة من جانب مادورو للامتثال للمطالب الأمريكية، فإن عودة صعب تمثل انتصارا للرئيس الفنزويلي. ولم تتم إدانة صعب بعد، وكان يُعتقد في السابق أن عودته إلى فنزويلا أمر غير محتمل.

واتهم ممثلو الادعاء الأمريكي فرنسيس بمنح ضباط بالبحرية أموالا ووجبات فاخرة وسجائر باهظة الثمن وحفلات ماجنة في فنادق مقابل عقود.

وشكر صعب، الذي كان محتجزا في السجن الاتحادي في ميامي، مادورو والشعب الفنزويلي على عودته إلى البلاد.

وقال مادورو إن عملية التبادل تمثل خطوة نحو حقبة جديدة من العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

(رويترز)