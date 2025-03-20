فنلندا أسعد دولة في العالم للعام الثامن على التوالي.. وأفغانستان في المركز الأخير

أناس يستمتعون بيوم مشمس في متنزه في هلسنكي، فنلندا، 3 مايو 2017. رويترز

نيويورك: احتلت فنلندا المرتبة الأولى كأكثر دول العالم سعادة، للعام الثامن على التوالي، وفقاً لتقرير السعادة العالمي، الذي نشر اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للسعادة.

ويعد التقرير ثمرة شراكة بين مؤسسة غالوب لاستطلاعات الرأي، ومركز أكسفورد لأبحاث الرفاهية، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حيث قام الباحثون بتحليل الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024.

وكما في العام الماضي، جاءت الدول الإسكندنافية ضمن المراكز العشرة الأولى، حيث تبعت فنلندا كل من الدنمارك، آيسلندا، والسويد، بينما احتلت النرويج المركز السابع.

كما عادت هولندا إلى المراكز الخمسة الأولى، في حين دخلت كل من كوستاريكا (6) والمكسيك (10) ضمن العشرة الأوائل لأول مرة.

أما ألمانيا، فتحسن ترتيبها من المركز 24 إلى 22، بينما تراجعت الولايات المتحدة مركزاً لتصبح في المرتبة 24، وهو أسوأ ترتيب لها على الإطلاق.

وشمل التصنيف 147 دولة، حيث جاءت أفغانستان في المركز الأخير.

ووفقاً للتقرير، فإن الفنلنديين الذين طلب منهم تقييم حياتهم منحوا أنفسهم متوسط درجة 736ر7 من 10، بينما بلغ المتوسط في أفغانستان 364ر.1

وحدد الباحثون عدداً من العوامل الرئيسية التي تسهم في سعادة الأفراد، من بينها الدعم الاجتماعي والدخل والحرية الصحية ومدى انتشار الفساد.

(د ب أ)