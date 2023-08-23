فنلندا تتبرع بمليوني يورو لصالح مستشفيات القدس الشرقية لخدمة الفلسطينيين

غزة – القدس – “القدس العربي”:

قامت فنلندا بتقديم تبرع قدره مليونا يورو إلى الحكومة الفلسطينية، لدعم التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية، من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي للدعم المالي المباشر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن ممثل فنلندا لدى فلسطين السفير بايفي بيلتوكوسكي، قوله “إن مستشفيات القدس الشرقية تخدم المرضى الفلسطينيين من القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية برعاية صحية متخصصة منقذة للحياة وعالية الجودة”.

وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة إلى حل طويل الأجل لتحديات التمويل المستمرة للمستشفيات، والدعم المالي المقدم من فنلندا إلى جانب الاتحاد الأوروبي، من خلال آلية الدعم المالي المباشر “بيغاس” الذي يساعد في الحفاظ على استمرار عمل هذه الخدمات الحيوية للأسر الفلسطينية.

هذا وأشارت ممثلة الاتحاد الأوروبي بالإنابة ماريا فيلاسكو، إلى أن الاتحاد والدول الأعضاء فيه يواصلون دعم مستشفيات القدس الشرقية، للحفاظ على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية لجميع الفلسطينيين، لافتة إلى أن هذه المشافي تلعب دورًا مهمًا في قطاع الصحة الفلسطيني.