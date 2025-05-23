فنلندا تستدعي سفير إسرائيل على خلفية “أحداث جنين”

أنقرة: استدعت فنلندا السفير الإسرائيلي في هلسنكي إلى وزارة الخارجية، على خلفية إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على 35 دبلوماسيا دوليا في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

ووصفت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على دبلوماسيين في جنين بأنه “حادث خطير ويستوجب الإدانة”، حسبما ذكرت قناة “YIe News”.

وأوضحت فالتونين أن بلادها طلبت توضيحًا من تل أبيب بشأن هذه الحادثة، واستدعت السفير الإسرائيلي في هلسنكي إلى وزارة الخارجية.

وأشارت الخارجية الفنلندية في بيان، إلى أنها أعربت عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني السائد في قطاع غزة خلال الاجتماع مع السفير الإسرائيلي.

وأطلق الجيش الإسرائيلي الأربعاء النار أثناء زيارة وفد مكوّن من 35 دبلوماسيًا عربيًا وغربيًا إلى مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، رغم أنها كانت منسَّقة معه.

وتُعد إسرائيل طرفا في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والتي تنصّ على ضمان أمن الدبلوماسيين الأجانب جميعا.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني 2025، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانًا عسكريًا شمالي الضفة، استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما، ثم وسّعه إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد على 17 ألف شخص، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)