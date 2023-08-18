«فوتبول» ومياه و«ملكية عقارية»… «لغز أردني»: «المزيد من التقارب مع الإمارات والتطبيع» لتجنب مواجهة شياطين اليمين الإسرائيلي

عمان – «القدس العربي»: مسألتان تقلقان التيار الإسلامي الأردني وبعض أحزاب المعارضة بعد “دسترة” قانون الجرائم الإلكترونية الجديد. المسألة الأولى السماح بعرض فيلم سينمائي اسمه “باربي” يقول المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي إنه “يروج للشذوذ” ويخالف الدستور ويتعاكس مع هوية الأمة والشعب. والثانية – وهي الأهم – تتمثل في “المستجدات التطبيعية” التي لم تعد مهضومة ولا مفهومة في سياق اندفاع الحكومة الأردنية.

بعيداً عن السينما وجدلية الشذوذ التي تطل برأسها محلياً كلما توسع إطار عرض المنتجات الفنية “الجريئة” التي تناقش المسكوت عنه في المجتمع كما يلمح الكاتب الخبير الدكتور موسى برهومة، يمكن ملاحظة أن جدل التطبيع عاد وبقوة في سجالات الأردنيين وعبر ثلاثة مسارب دفعة واحدة وفي التوقيت نفسه.

لاحظ الجميع مبكراً ومنذ أسبوعين كيف تدحرج جدل التطبيع على خلفية مباراة ضمن بطولات آسيا الفرعية شارك فيها فريق نادي الوحدات وخسرها بثلاثة أهداف مقابل فريق الأهلي الإماراتي، فيما كانت مباراة مثيرة للجدل بسبب وجود لاعب فلسطيني من “منطقة 48” هو مؤنس دبور، قيل إنه سبق أن لعب بمنتخب الكيان.

تطلبت مشاركة الوحدات في المباراة جدلاً كبيراً متعدد الأوجه وانتهت باستقالة 6 من أعضاء مجلس إدارة الفريق احتجاجاً على قرار اتخذ بالتصويت بتراجع ثلاثة أعضاء عن الاستقالة بكتب خطية، في مؤشر على أن السلطات السياسية الرسمية تدخلت وضغطت على المستقيلين حتى تصمد إدارة فريق نادي الوحدات وحتى تثبت، بالمقابل، حرصها الشديد على “عدم تعكير صفو العلاقات” مع دولة الإمارات حصراً، حتى وإن كان بسبب مباراة أو بسبب فريق نادي الوحدات. بالتزامن، واضح كما يبدو أن جدل التطبيع والإمارات والوحدات صعد توقيتاً برفقة “ترتيبات خاصة” برعاية أبو ظبي للمصادقة مجدداً على تفعيل اتفاقية “تبادل المياه والطاقة” التي سبق أن أثارت الجدل العام الماضي.

تم الإعلان عن اجتماع في الإمارات بين وزير المياه الأردني ونظيره الإسرائيلي رغم أن العلاقات والاتصالات بين الأردن وحكومة بنيامين نتنياهو في أسوأ أحوالها، الأمر الذي يعني بأن التشبيك وتبادل خدمات المياه والطاقة مع الكيان من “أولويات” الإدارة الأمريكية والإدارة الإماراتية. وسارع حزب جبهة العمل الإسلامي مع الجبهة الوطنية ضد التطبيع لإصدار بيانات وتصريحات تندد بالاسترسال في التطبيع الخدماتي مع عدو يستهدف مصالح الدولة الأردنية، بما في ذلك الوصاية الهاشمية.

لا جواب عن سؤال التطبيع المباغت عبر الفوتبول والمظلة الإماراتية على الأقل من جانب الحكومة الأردنية، فيما الشارع غارق في الدهشة والاستغراب، والأهم “عدم فهم” ترتيب الأولويات والتحديات، كما قال لـ “القدس العربي” الأمين العام لحزب الجبهة الشيخ مراد عضايلة في وقت سابق.

الأرجح أن ثمة تبريراً لدى مؤسسة القرار الأردنية يرى بأن الحفاظ على أولويات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي قد يكون “حبل النجاة” اليتيم لتجنب مواجهة شياطين اليمين الإسرائيلي رغم قناعة شخصيات بارزة من بينها رئيس الوزراء الأسبق، علي أبو الراغب، بضرورة التحول إلى الدبلوماسية “الخشنة” في مواجهة حكام تل أبيب اليوم، الذين يستهدفون المملكة وبوضوح.

وهو شرح في وقت سابق تصوره بالخصوص لـ “القدس العربي”. لكن الانطباع يتراكم بأن الدبلوماسية المتبعة لا تزال تلك الناعمة وسط محاولات محمومة من الأمريكيين ومعهم الإماراتيون لحماية “مسلسل التطبيع الإبراهيمي” رغم أن حكومة اليمين الإسرائيلي “تعيق كل شيء”.

في الخطوة الثالثة في اتجاه “التطبيع” أردنياً، كان الارتياب أكثر فتكاً مع مناقشات قانون الملكية العقارية الجديد، فقد تقدم عضو من التيار الإسلامي في البرلمان باقتراح “يستثني” العدو الإسرائيلي من الجهات التي يحق للدولة الأردنية تأجيرها أو بيعها الأراضي والعقارات.

سقط اقتراح النائب أحمد قطاونة في تصويت زملائه ديمقراطياً، لكن الحكومة بالتزامن كانت تقرر خطوة تطبيعية لا يستهان بها عبر إرسال وزير المياه مجدداً للمظلة الإماراتية والعودة لمربع “تبادل الطاقة والمياه” في تلغيزة دبلوماسية توحي ضمناً بعدم الحاجة للدبلوماسية الخشنة بقدر الحاجة للإيحاء بأن “الشراكة لا تزال قائمة مع العمق الإسرائيلي” وتشكل خياراً استراتيجياً بصرف النظر عن تصرفات اليمين الإسرائيلي على الأرض. خمسة على الأقل من أحزاب المعارضة الأردنية وقعت مذكرة تحتج بصوت مرتفع على تعديلات قانون الملكية العقارية وتحذر بصريح العبارة من السماح لأموال العدو بالسيطرة على “أراضي الأردنيين” تحت يافطة الاستثمار. تلك كانت من المرات النادرة التي يوقع فيها الحزب الشيوعي وحزب يساري آخر مع حزبين إسلاميين على مذكرة واحدة قوامها التحذير بشدة بعد “التطبيع المائي” من “تطبيع عقاري” مريب فاحت رائحته بعد رفض مجلس النواب التصويت لاقتراح القطاونة، حيث إن الكيان اليوم وخلافاً لما كان يحصل في الماضي “لم يستثن” من تلك القوانين التي تشجع الاستثمار.

في الخلاصة وبعد استعراض كل التطورات والحيثيات، ثمة ما يوحي بأن “المزيد من هجمات التطبيع” هي حصراً الخطوة التي قررتها الدبلوماسية الأردنية حتى الآن على الأقل لاستقطاب الأمريكيين أولاً، والبقاء ثانياً “قرب الإماراتيين”، وثالثاً للرد على تحرشات وانتهاكات الائتلاف اليميني حتى ضد مصالح الدولة الأردنية بسلاح “المزيد من التطبيع”. سلوك الدبلوماسية الأردنية هنا “أقرب إلى لغز” غير مفهوم ولا يمكن هضمه، لأن كل المعطيات تشير إلى أن سلاح الأردن الفعّال هو “وقف التطبيع” وليس “المزيد منه”.