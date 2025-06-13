فورين أفيرز: إسرائيل أخرجت الجني من قمقمه وفتحت الباب أمام إيران نووية

لندن- “القدس العربي”:

نشرت مجلة “فورين أفيرز” مقالا لنائب رئيس معهد الشرق الأوسط للسياسات، والمحلل العسكري السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لشؤون الخليج العربي، كينيث بولاك قال فيه إن حكومة إسرائيل قررت الليلة الماضية المخاطرة بالتوصل إلى حل عسكري لعقود من سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية. وبالنظر إلى القدرات الهائلة للجيش الإسرائيلي، قد تلحق هذه العملية ضررا بالغا بالبرنامج النووي الإيراني. ولكن بعد ذلك يأتي الجزء الصعب.

ويرى أن خيارات إيران للرد المباشر محدودة. لكن الخطر يكمن في أن إسرائيل فتحت بابا مفتوحا على مصراعيه: قد يكون أسوأ رد إيراني هو الأكثر احتمالا، وهو قرار بالانسحاب من التزاماتها المتعلقة بالحد من التسلح وبناء أسلحة نووية بجدية. ومن المرجح أن يمثل احتواء هذه المشاعر على المدى الطويل التحدي الحقيقي لكل من إسرائيل والولايات المتحدة. إذا فشل الطرفان، فقد تُؤمن المقامرة الإسرائيلية تسليح إيران نوويا بدلا من منعه.

خيارات طهران السيئة

ويعلق أن الوقت لا يزال باكرا جدا في هذه المعركة الأخيرة بين إسرائيل وإيران، ومن السابق لأوانه معرفة مدة القتال أو حجم الضرر الذي سيلحقه الإسرائيليون. ومع ذلك، تواجه إيران الآن بعض القيود الكبيرة على قدرتها على الرد، أو إنهاء الحملة الإسرائيلية، أو حتى الرد عليها.

ويرى أن مشكلة إيران الأولى هي المسافة، ومشكلتها الثانية هي دفاعات إسرائيل. ولهذا، لا تملك طهران قدرة تذكر على استخدام قوتها الجوية ضد إسرائيل.

إذا كان هناك رد عسكري إيراني مباشر، فمن شبه المؤكد أن قوات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ستتحمله

علاوة على ذلك، فمع وجود حوالي 700 ميل بين العراق وسوريا والأردن، لا تستطيع إيران شن هجوم بري على إسرائيل، وهو ما سيكون بمثابة انتحار ضد الجيش الإسرائيلي الأكثر كفاءة على أي حال. وبالتالي، إذا كان هناك رد عسكري إيراني مباشر، فمن شبه المؤكد أن قوات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ستتحمله، والتي أثبتت محدودية قدرتها ضد الدفاعات الإسرائيلية.

وأشار بولاك إلى أن قادة إيران ربما تعلموا من الفشل المحرج لمحاولات الانتقام ضد إسرائيل في نيسان/ أبريل وتشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي أن ردا آخر كهذا سيجعلهم يظهرون في حالة أضعف. ومع ذلك، ستشعر إيران بأنها مضطرة للرد على إسرائيل، حتى لو كان ذلك من باب إظهار الكرامة فقط، ولمحاولة فرض بعض التكاليف على إسرائيل مقابل هجومها.

ويضيف أن الإيرانيين عملوا جاهدين من أجل تحسين قدراتهم الصاروخية والطائرات المسيرة خلال الأشهر الماضية، وهناك تقارير تفيد بأنهم تلقوا مساعدة من روسيا، مما قد يجعلهم يعتقدون أنهم قادرون على تقديم أداء أفضل من ذي قبل.

بناء على ذلك، فإن الرد باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة احتمال وارد جدا، وإن كان من الصعب الجزم ما إذا كان سيكون دفعة واحدة كبيرة، أو عدة هجمات أصغر، أو هجمات متواصلة ومتقطعة.

وقد يكون لدى إسرائيل طائراتها وطائراتها المسيرة الخاصة التي تبحث عن منصات إطلاق إيرانية لمحاولة منع مثل هذه الهجمات، وقد تضرب أيضا مواقع تخزين إيرانية معروفة.

مهما كان النهج المتبع، يبدو من غير المرجح أن يكون لهجوم صاروخي أو مسير آخر تأثير كبير على إسرائيل. لا تزال إسرائيل تتمتع بدفاعات صاروخية قوية، وسكانها محميون جيدا، والذخائر الإيرانية ذات حمولات صغيرة وعدد قليل نسبيا. حتى لو تمكنت المزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية من اختراق الدفاعات الإسرائيلية هذه المرة، فمن المرجح ألا تلحق أضرارا كبيرة أو تقتل عددا كبيرا من الناس، خاصة بالمقارنة مع ما يُحتمل أن تُلحقه الضربات الإسرائيلية بإيران.

وهناك خيار آخر يتمثل في شن هجوم إلكتروني، وقد عملت إيران جاهدة على تطوير قدراتها الإلكترونية في السنوات الأخيرة، وشنت هجمات قوية، بما في ذلك ضد إسرائيل. في صيف عام 2023، بدأت إيران بقطع الكهرباء عن المستشفيات الإسرائيلية، واستمر ذلك حتى بدأت إسرائيل بإغلاق عدد أكبر بكثير من محطات الوقود الإيرانية.

ويوضح هذا الجدل الشكوك لدى الجانبين. فليس من الواضح تماما ما هي الأسلحة الإلكترونية التي تخفيها إيران، أو ما هي نقاط الضعف التي ربما اكتشفتها في البنية التحتية الإسرائيلية.

ليس من الواضح تماما ما هي الأسلحة الإلكترونية التي تخفيها إيران، أو ما هي نقاط الضعف التي ربما اكتشفتها في البنية التحتية الإسرائيلية

لكن القيادة الإيرانية لا تعرف ما هي الأسلحة الإلكترونية التي تخفيها إسرائيل، أو ما هي نقاط الضعف التي اكتشفتها في البنية التحتية الإيرانية. علاوة على ذلك، تميل إسرائيل إلى التفوق على إيران في المجال الإلكتروني، والشعب الإيراني أكثر تعاسة وعرضة للثورة من الشعب الإسرائيلي، مما قد يزيد من حذر إيران.

على الرغم من أن إيران تصنف عادة كدولة رائدة في رعاية الإرهاب، فإن أي هجوم إرهابي على إسرائيل، وبخاصة على المدى القصير، سيكون صعبا بنفس القدر. فدفاعات إسرائيل المضادة للإرهاب هائلة، ولا يمكن القيام بالهجمات الإرهابية، وخاصة الكبيرة منها والمدمرة، بين عشية وضحاها. إنها تستغرق شهورا من التخطيط والاستطلاع والإعداد والتسلل. ما لم يكن لدى إيران عملية إرهابية مخطط لها منذ فترة طويلة وتحتفظ بها كاحتياط، فسيكون من الصعب أيضا تنفيذها كرد فعل على الحملة الإسرائيلية.

ثم هناك احتمال شن هجوم إيراني، لطالما هددت به وخشيت منه، على صادرات النفط في الخليج، أو حتى محاولة لإغلاق مضيق هرمز. ويبدو هذا أيضا ضعيف الاحتمال. أولا، سيكون لهذه الخطوة تأثير هائل على أسعار النفط والاقتصاد العالمي، ومن خلالهما، على كل اقتصاد وطني، لدرجة أن إيران ستتحول بسرعة من ضحية يتعاطف معها إلى عدو خطير في نظر معظم الدول الأخرى.

علاوة على ذلك، ورغم أن إدارة ترامب لم تفعل شيئا لحماية صادرات النفط الخليجية من الهجوم الإيراني في ولايتها الأولى، فإن إغلاق مضيق هرمز سيشكل تهديدا خطيرا لصادرات النفط، لدرجة أن الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى (وربما حتى الصين) ستكون شبه متأكدة من استخدام القوة لإعادة فتح طرق التصدير.

ورغم أن الجيش الأمريكي قد يستغرق أسابيع دامية لسحق القوات العسكرية الإيرانية وإعادة فتح المضيق، لا يبدو أن الإيرانيين واهمون بشأن النتيجة النهائية.

الرد الإيراني الأكثر تهديدا ليس ردا سيظهر في الساعات أو الأيام القادمة، بل على المدى الطويل

وسيتعين على طهران أن تقلق من أن يقنع هذا التهديد المتهور لاقتصادات العالم واشنطن بضرورة الإطاحة بالنظام الإيراني. ولا شك أن هذا الخوف سيزداد مع عودة ترامب إلى منصبه، وهو الرئيس الأمريكي الذي أمر بقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في كانون الثاني/ يناير 2020.

خروج الجني من الزجاجة

إن الرد الإيراني الأكثر تهديدا ليس ردا سيظهر في الساعات أو الأيام القادمة، بل على المدى الطويل. إن إيران قادرة على الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1968، والتي تشكل الأساس القانوني لخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، وتعلن أنها ستبني الأسلحة النووية باعتبارها السبيل الوحيد لردع مثل هذه الهجمات “غير المبررة” على إيران، ثم تتحدى إسرائيل والولايات المتحدة ودولا أخرى لمنعها من القيام بذلك.

تمتلك إيران بالفعل ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع عدة أسلحة نووية. ويُعتقد أن هذا اليورانيوم مُخزّن في حاويات في ثلاثة مواقع مختلفة، وليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستتمكن من الحصول عليه بالكامل في الضربات العسكرية الجارية.

كما تمتلك إيران كميات كبيرة من اليورانيوم الخام (المسمى “الكعكة الصفراء”) التي يمكن تخصيبها إلى درجة صنع الأسلحة. يعتقد الإسرائيليون (والحكومة الأمريكية) أنهم على دراية بجميع سلاسل أجهزة الطرد المركزي العاملة في إيران، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتقد أن إيران قد بنت أجهزة طرد مركزي أخرى كثيرة، ولا يعرف مكانها. وحتى لو لم تكن هذه الأجهزة جزءا من السلاسل التشغيلية، يمكن دمجها فيها بسهولة نسبية، ويمكن لإيران بناء المزيد.

وبدون وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البلاد لتطبيق شروط معاهدة حظر الانتشار النووي وخطة العمل الشاملة المشتركة، قد تواجه أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والغربية الأخرى صعوبة بالغة في العثور على مواقع نووية إيرانية سرية جديدة. قد تواجه إسرائيل صعوبة في تدمير تلك المواقع حتى لو تم تحديدها، إذ من المرجح أن تُعززها إيران بما يتجاوز ما فعلته بمنشآتها الحالية.

ويقول بولاك إن مناقشات الخيارات الإسرائيلية لوقف البرنامج النووي الإيراني غالبا ما تشير إلى الضربة الإسرائيلية عام 1981 على مفاعل أوزيراك النووي العراقي. وتزعم أسطورة تلك الضربة أن العملية أعاقت البرنامج النووي لبغداد بشكل حاسم، وأنقذت العالم من التعامل مع صدام حسين المسلح نوويا. لكن في الواقع، وكما علم المحللون من الوثائق والعلماء العراقيين بعد حربي 1991 و2003، رد صدام بضخ موارد إضافية في برنامجه النووي، مما جعله أكثر خطورة بكثير مما كان عليه قبل العملية الإسرائيلية. ومن المرجح أنه كان سينتج قنبلة عراقية في وقت ما بين عامي 1992 و1995 لو لم تنه حرب الخليج ونظام التفتيش الذي تلاه برنامجه.

وعليه، فإن التحدي الحقيقي – لإسرائيل والولايات المتحدة وأي حكومة أخرى عازمة على منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط – يتمثل في إيجاد سبل لمنع إيران من اتباع المسار الذي سلكه العراق عقب ضربة أوزيراك. بل إن الوضع الآن أكثر خطورة مما كان عليه آنذاك، لأن البرنامج النووي الإيراني أكثر تقدما بكثير، وعلماؤه أكثر دراية بكثير، وبنيته التحتية النووية أكثر كفاءة بكثير مما كان عليه العراق عام 1981. وهذا يخلق مأزقا لا مفر منه، حيث تكون أفضل طريقة لمنع إعادة بناء إيران هي السعي الحثيث نحو اتفاق نووي جديد مع طهران، في الوقت الذي ستكون فيه قيادة إيران أقل اهتماما به نظرا لغضبها المحتمل من الهجوم الإسرائيلي. وبدون مثل هذا الاتفاق الجديد، ربما نجحت إسرائيل في إبطاء البرنامج النووي الإيراني على المدى القصير – ربما لمدة عام أو عامين – فقط لضمان تهديد إيران المسلحة نوويا بعد ذلك بوقت قصير.