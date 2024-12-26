فورين أفيرز: تضحية بوتين بالأسد وتركيزه على أوكرانيا تقوض استراتيجيته لحماية الأصدقاء ومسيحيي الشرق

لندن- “القدس العربي”: نشرت مجلة “فورين أفيرز” مقالا للزميل في مركز كارنيغي، ألكسندر باونوف، قال فيه إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أراد من إرسال قوات روسية إلى سوريا في عام 2015 لتحقيق استراتيجية ثلاثية، أولاها، إخراج روسيا من العزلة الدولية بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

والثانية استعادة موقع روسيا في الشرق الأوسط والذي تضاءل بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، بما يعني ترسيخها كقوة عالمية قادرة على دعم حلفائها ووقف الجهود الرامية إلى الإطاحة بالحكومات الصديقة.

والثالثة، لعب دور حامي المسيحيين في الشرق الأوسط – وهو الدور الذي تخلت عنه القوى الغربية المتدهورة في نظر بوتين، وهي مهمة تتناسب تماما مع رغبة بوتين في تقديم روسيا باعتبارها المعقل الأخير للقيم المسيحية في أوروبا.

تواجه روسيا خسارة قواعدها العسكرية في الشرق الأوسط ولم تظهر أي اهتمام يذكر بالمسيحيين السوريين الذين ادعت حمايتهم

وبانهيار نظام الأسد السريع، لم يعد لدى بوتين ما يقدمه لهذه الأجندة الثلاثية، حيث تواجه روسيا خسارة قواعدها العسكرية في الشرق الأوسط ولم تظهر أي اهتمام يذكر بالمسيحيين السوريين الذين ادعت حمايتهم بعد أن أطاحت “هيئة تحرير الشام” الإسلامية بحكومة الأسد العلمانية. كما تزايدت عزلة روسيا عن المجتمع الدولي منذ غزو أوكرانيا في عام 2022.

ويقول الكاتب إن رسالة التدخل الروسي كانت موجهة إلى البلدان الأصغر حجما التي لا ترتبط ارتباطا وثيقا بالقوى الغربية: تحالفوا معنا، وسنحميكم من التغييرات التي يدعمها الغرب في الأنظمة.

وعلى مدى ما يقرب من عقد من الزمان، بدت هذه الرسالة موثوقة. ولكن الآن تبدو الأمور مختلفة، فقد أدى تركيز بوتين على تحقيق النصر الكامل على أوكرانيا إلى تهميش أهداف السياسة الخارجية الأخرى لروسيا وكلفها أحد أعظم نجاحاتها في السياسة الخارجية.

كما أن سقوط الأسد يبطل ادعاء روسيا بأنها ضامن لاستقرار الحكومات الحليفة. وطالما استمرت الحرب في أوكرانيا، فإنها ستظل غير قادرة على تصدير الأمن إلى الخارج.

ولاحظ الكاتب الصلة الوثيقة لأوكرانيا التي دفعت روسيا للتورط في سوريا. فقد نظرت موسكو إلى الربيع العربي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين باعتباره امتدادا لاحتجاجات “الميدان” في كييف و”الثورات الملونة” التي هزت بلدان ما بعد الاتحاد السوفييتي قبل عقد من ذلك، والتي رأى بوتين فيها جميعا “بروفات” محتملة لمحاولة نهائية للإطاحة بنظامه، واستخدم بوتين غطاء مكافحة الإرهاب.

سقوط الأسد يبطل ادعاء روسيا بأنها ضامن لاستقرار الحكومات الحليفة. وطالما استمرت الحرب في أوكرانيا، فإنها ستظل غير قادرة على تصدير الأمن إلى الخارج

وفي الوقت نفسه، ومن أجل دعم نظام الأسد، عززت روسيا علاقتها مع إيران، فأنشأت لجنة عسكرية مشتركة، وسلمت صواريخ إس-300 إلى طهران على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة، وعملت على تجاوز العقوبات الدولية.

كما لم يتردد بوتين في الدخول في خلافات مع تركيا بشأن دعمها للثوار السوريين، بل ذهب إلى حد فرض عقوبات تجارية على أنقرة.

وعلى الرغم من تذبذب العلاقة الروسية – التركية بين العداء والصداقة (دعم بوتين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محاولة الانقلاب في عام 2016)، احترمت دول الخليج استعراض موسكو للقوة العسكرية في صراع مزعج أثبت في السابق أنه من الصعب إدارته.

وأعيد الأسد إلى جامعة الدول العربية، وأصبحت الاتصالات رفيعة المستوى بين روسيا ودول الخليج أكثر تواترا، وزادت التجارة بين روسيا والإمارات، وبدأت السعودية وروسيا في التنسيق بشأن سياسة النفط.

وامتد هذا الاستقبال الحار إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط. ولقد وجدت بلدان في أفريقيا وآسيا الوسطى، و بدرجة أقل أمريكا اللاتينية، أن قدرة موسكو على الدفاع عن نظام حليف من الاضطرابات الداخلية والسقوط أمر مطمئن. وكانت روسيا قد واجهت في السابق صعوبة في تسويق نفسها كمستثمر مقنع أو مصدر للتكنولوجيا، خارج بناء محطات الطاقة النووية وتوريد الأسلحة. ولكن دفاعها الناجح عن الأسد سمح للكرملين بتسويق نفسه كمصدر للأمن من خلال القوات المسلحة الروسية أو من خلال المرتزقة مثل شركة فاغنر شبه العسكرية، التي قاتلت إلى جانب الجيش السوري وحزب الله والحرس الثوري الإسلامي، بينما كانت القوات المسلحة الروسية تعمل في المقام الأول في الجو.

ولقد كان هذا التسويق فعالا: فقد استفادت الحكومات الأفريقية، بما في ذلك الأنظمة في بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد، وليبيا ومدغشقر ومالي وموزمبيق وجنوب السودان والأنظمة العلمانية ما بعد السوفييتية في آسيا الوسطى مثل قازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، من القوات والمرتزقة الروس في حربها ضد العصابات المسلحة والجماعات الإسلامية والانفصالية.

ومن خلال منع الإطاحة بالأسد ومساعدته على استعادة معظم الأراضي التي فقدها نظامه لصالح الثوار، أثبتت روسيا أنها قادرة على التأثير وحتى عكس مسار الأحداث في المنطقة. وفي الوقت نفسه، عرضت على دول الخليج مشاريع استثمارية في روسيا وحصلت على دعم دبلوماسي من الكرملين.

وفي عام 2018، وقعت الإمارات اتفاقية شراكة استراتيجية مع روسيا، وبحلول عام 2021، أصبحت أقرب شريك لروسيا في الشرق الأوسط، حيث ارتفع حجم التجارة بين البلدين إلى 9 مليارات دولار في عام 2022. وبلغ الاستثمار القطري في روسيا 13 مليار دولار.

إن تخلي روسيا عن نظام الأسد لحشد المزيد من الموارد للقتال ضد أوكرانيا يكشف بوضوح أن بوتين مستعد للتضحية بكل شيء من أجل النصر الكامل في الحرب.

وعلى الرغم من أن بوتين يحاول تصوير نفسه على أنه واقعي، إلا أنه أصبح مهووسا بأوكرانيا، وعلى حساب كل المحددات الأخرى للسياسة الخارجية تقريبا.

وفي كثير من أنحاء أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، نجحت روسيا في تسويق حربها في أوكرانيا باعتبارها معركة من أجل قضية مشتركة: نظام عالمي أقل تركيزا على الغرب، واستقلال أكبر في النظام المالي ولا مركزيته، والقدرة على تجاهل الانتقادات الغربية لانتهاكات حقوق الإنسان والحكم المناهض للديمقراطية الذي تعتبره بعض البلدان غير الغربية منافقا.

ويرى الكاتب أن قدرة روسيا على توفير القوة العسكرية لحلفائها تعني أن خدماتها الأمنية كانت مطلوبة في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا، ولكن سقوط الأسد قد يؤثر على هذا الطلب.

إن القواعد العسكرية الروسية في سوريا، والتي قد تفقد الوصول إليها، مكنتها من إعادة تزويد السفن و الطائرات بالوقود وتزويد القوات لكلا المنطقتين. وبدون وجود مادي في الشرق الأوسط، سيكون ذلك أصعب بكثير. كما يظهِر نجاح الثوار في سوريا حدود العروض الأمنية والاقتصادية الروسية للحلفاء في جميع أنحاء العالم.

فقد نجحت موسكو في مساعدة الأسد على استعادة السيطرة العسكرية والسياسية على معظم أنحاء البلاد ولكنها أثبتت عجزها عن توجيه ضربة حاسمة للمقاومة في الأمد البعيد. وفشلت روسيا في تعزيز التنمية الاقتصادية في سوريا أو استبدال الاستثمار الغربي الذي تدفق إلى البلاد في السنوات الأولى من حكم الأسد قبل أن يجف خلال الربيع العربي. ولم تخرج سوريا قط من الحفرة السوداء الاقتصادية التي سقطت فيها أثناء الحرب الأهلية، عندما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف.

نجحت موسكو في مساعدة الأسد على استعادة السيطرة العسكرية والسياسية على معظم أنحاء البلاد ولكنها أثبتت عجزها عن توجيه ضربة حاسمة للمقاومة في الأمد البعيد

ويعتقد الكاتب أن روسيا سوف تتغلب في نهاية المطاف على سقوط الأسد والخسائر المحتملة لقواعدها العسكرية في البحر الأبيض المتوسط. ذلك أن الروس نظروا دائما إلى الحملة السورية بحذر وعدم مبالاة. ولم تكن فكرة إرسال جنود إلى بلد مسلم بعيد تحظى بشعبية قط، بل إنها استحضرت ذكريات الحرب السوفييتية في أفغانستان. وكان الروس راضين عن حرب صغيرة عالية التقنية، تعتمد في الأساس على الطيران، وتدار بقوات محدودة على الأرض. وساعدت التغطية الإعلامية للتدخل في سوريا في تشكيل التوقعات بشأن “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا باعتبارها انتصارا سريعا في مكان بعيد، و مصدرا سريعا للفخر يتطلب تضحيات مجتمعية قليلة أو مشاركة جنود غير محترفين. وعندما لم يكن الغزو ناجحا على الفور، أصبحت النجاحات البعيدة في سوريا تناقضا غير سار مع الواقع القاتم للحرب في أوكرانيا. ومع دخول الحرب عامها الثالث، خسر بوتين نجاحا سوريا آخر: ثقة مواطنيه في قدرة روسيا على الفوز بالحروب بسرعة من خلال التفوق التكنولوجي.

فشلت روسيا في تعزيز التنمية الاقتصادية في سوريا أو استبدال الاستثمار الغربي الذي تدفق إلى البلاد في السنوات الأولى من حكم الأسد قبل أن يجف خلال الربيع العربي

إن تركيز روسيا على الحرب في أوكرانيا من شأنه أن يساعد بوتين، والروس على نطاق أوسع، على تجاهل الأسئلة غير المريحة بشأن سوريا، مثل ما حدث للأموال والموارد التي وضعتها روسيا في البلاد، أو لماذا فوجئت أجهزة الأمن الروسية، التي تدير البلاد فعليا الآن، مرارا وتكرارا: باستعداد أوكرانيا للمقاومة وتمرد زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين في حزيران/ يونيو 2023 والتوغل الأوكراني في منطقة كورسك هذا الخريف والآن السقوط السريع لنظام الأسد. ومع ذلك، سيطرح شركاء روسيا في أماكن أخرى هذه الأسئلة. لقد أصبح من الواضح أن روسيا غير قادرة على تزويد حلفائها بالدعم العسكري والتنمية الاقتصادية بينما تشن حربا، وستلاحظ الأنظمة التي لجأت سابقا إلى روسيا للحصول على الدعم ذلك.

إن الحكام الذين يأملون في الحصول على مساعدة روسيا قد يفاجأون بشكل غير سار بالسرعة التي تسعى بها روسيا إلى إقامة اتصالات مع قادة سوريا الجدد. فحتى قبل رحيل الأسد، توقف التلفزيون الروسي عن وصف هيئة تحرير الشام بالمنظمة الإرهابية. ومؤخرا، اقترح رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، بموافقة واضحة من الكرملين، إزالة تصنيف “الإرهاب” من هيئة تحرير الشام، وسمحت الحكومة للسفارة السورية في موسكو برفع علم الثوار. والآن، تقيم موسكو اتصالا مباشرا مع الحكومة السورية الجديدة، في محاولة لكسب ودها من خلال التأكيد على أنها، على الرغم من المحاولات السابقة لدعم زعيم علماني ضد الأصوليين الدينيين، ترى نفسها معقلا عالميا للمحافظة الدينية.

وقد حاول بوتن تقديم فشل روسيا في سوريا على أنه انتصار، مدعيا أن روسيا منعت إنشاء “جيب إرهابي” في البلاد. ولكن سقوط الأسد (ولامبالاة روسيا بانهيار نظامه) يشير إلى أن ما يسيطر على تركيز بوتين هو إلحاق هزيمة حاسمة بأوكرانيا أكثر من الاهتمام بسوريا أو أي دولة عميلة أخرى.

وعلينا عدم الخلط بين قرار بوتين بإعطاء الأولوية لأوكرانيا والتخلي الكامل عن الطموحات الروسية خارج جوارها المباشر. بل إن خسارة سوريا كانت ببساطة سببا في رفع مخاطر الحرب في أوكرانيا. ففي تصور بوتين، أصبحت أوكرانيا نقطة تحول في صراع عالمي بين النخبة الغربية ونظام جديد بقيادة روسيا: فبمجرد سقوط أوكرانيا، تأمل روسيا في الاستيلاء على جورجيا وأي أراض أخرى ترغب فيها، وتسويق نفسها مرة أخرى باعتبارها راعية قوية للدول في مختلف أنحاء العالم. مع أن وعود موسكو ستكون جوفاء.