فورين أفيرز: على الجهات الفاعلة تجنب جر سوريا إلى صراعات جيوسياسية تدمر انتقالها السلمي

لندن- “القدس العربي”: نشرت مجلة “فورين أفيرز” مقالاً للزميل الزائر في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، فولكر بيرثيس، قال فيه إنه يجب على الجهات الفاعلة الخارجية أن تضع احتياجات سوريا فوق مصالحها الضيقة.

وأشار الكاتب إلى تسلسل انهيار نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، حيث بدا وكأنه بيت من ورق. وبعد استيلاء الثوار بقيادة “هيئة تحرير الشام” على حلب، في شمال البلاد، بات الطريق معبداً نحو الجنوب وإلى العاصمة دمشق، حيث دخلوها بعد أسبوع بقليل.

وأصبح من الواضح أن قوات الأمن الحكومية لم تكن مستعدة للقتال من أجل النظام. وفرّ الأسد، بعد ما يقرب من 25 عاماً في السلطة، إلى موسكو.

تستحق سوريا فرصة للمضي قدماً من بؤس سنوات الأسد، حتى لو لم يتضح بعد نوع القادة الذين سيصبح عليهم الشرع، أو شخصيات أخرى

وأصبح زعيم “هيئة تحرير الشام”، أحمد الشرع، رئيس الدولة بحكم الأمر الواقع في سوريا، وعين حكومة مؤقتة، وأعلن جدولاً زمنياً للانتقال السياسي في البلاد.

وقال الكاتب إن الهجوم استفاد من التحضير الدقيق ودعم تركيا، التي تحتل أراضي في شمال سوريا وتوفر الطريق الآمن الوحيد للوصول إلى إدلب، حيث تتمركز “هيئة تحرير الشام”.

ومع ذلك، لم يتوقع معظم المراقبين انهيار النظام بهذه السرعة. لقد قللوا من تقدير اعتماد الأسد المستمر على الداعمين الخارجيين، ذلك أن الصراعات في أماكن أخرى جعلت حلفاء الأسد الرئيسيين غير قادرين، أو غير راغبين، في الدفاع عنه.

بعد سقوط النظام، سارع ممثلون من الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة للتعرف على قادة سوريا الجدد. لقد اعتبرت الوكالات الإنسانية العاملة في إدلب “هيئة تحرير الشام” وحكومتها الإقليمية الفعلية جهات فاعلة براغماتية.

ولكن “هيئة تحرير الشام” نشأت في الأصل، في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من “جبهة النصرة”، الفرع السوري لتنظيم “القاعدة”. ومنذ ذلك الحين، نبذت الجماعة تنظيم “القاعدة”، وحاولت التخلص من جذورها المتطرفة، ولكن الولايات المتحدة والأمم المتحدة وغيرهما ما زالت تصنفها كمنظمة إرهابية. وعلى هذا النحو، أصبح صنّاعُ السياسات والمسؤولون قلقين بشأن نوايا وأيديولوجية أعضائها، وحذرين من المساعدة المحتملة في ظهور دولة جهادية.

وأشار إلى أن سوريا تقفز إلى المجهول، ويبدو أن الغالبية العظمى من السوريين، بمن فيهم رجال الأعمال والسلطات الدينية في البلاد، فضلاً عن أولئك الذين يعملون في البيروقراطية المكتظة بالموظفين، ولكن ذوي الخبرة، يدعمون الانفصال التام عن الفساد وسوء الإدارة في نظام الأسد.

وإذا كان من المقرر أن تسفر عملية الانتقال في سوريا عن تغيير إيجابي، فلا يمكن أن تصبح موضوع صراع جيوسياسي.

فعلى مدى عقود من الزمان، نبذت العديد من القوى الإقليمية أو العالمية نظام الأسد، وحاولت، دون جدوى، تغييره، أو عملت معه – أو حوله – لتحقيق غاياتها الخاصة.

لم تعد هذه الأساليب قابلة للاستمرار، وتستحق سوريا فرصة للمضي قدماً من بؤس سنوات الأسد، حتى لو لم يتضح بعد نوع القادة الذين سيصبح عليهم الشرع، أو شخصيات أخرى من “هيئة تحرير الشام”.

إذا ركزت الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية على مصالحها الضيقة، وفرضت شروطاً مرهقة على المساعدات، فمن المؤكد أن انتقال سوريا سيتعثر. يجب عليهم بدلاً من ذلك دعم سوريا في جهودها لإعادة بناء اقتصادها، والانفتاح على العالم، والسلام مع نفسها.Top of Form

وبعد سنوات من الحرب والقمع والتدمير والنزوح التي أسفرت عن تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، ستحتاج سوريا إلى دعم دولي لانتقالها السياسي. فقط من مكان مستقر يمكنها أن تبدأ في إعادة البناء، وإقناع اللاجئين والشركات المنفية بالعودة، وجذب الاستثمار. سيكون للأمم المتحدة، على وجه الخصوص، دور رئيسي تلعبه، وينبغي لحكام سوريا الجدد أن يسعوا بنشاط للحصول على دعمها.

ولدى الأمم المتحدة مبعوث خاص لسوريا، فضلاً عن قرار قائم لمجلس الأمن، من عام 2015، والذي يعهد إلى الهيئة بتسهيل العملية السياسية لإنشاء “حكم موثوق وشامل وغير طائفي” في سوريا.

لا يزال هذا الهدف يتماشى مع تطلعات الشعب السوري. لكن الآليات الموضوعة لتحقيقه لم تعد سليمة. ويريد القادة الجدد قطيعة واضحة ليس فقط مع نظام الأسد، ولكن أيضاً مع نهج المجتمع الدولي تجاه سوريا على مدى العقد الماضي.

فقد بدأ الشرع وحكومته المؤقتة بالاستعداد لعقد مؤتمر وطني لمناقشة مستقبل البلاد والاتفاق على دستور جديد، ولكن فصائل المعارضة التي انخرطت معها الأمم المتحدة والعديد من العواصم العالمية لن يتم تمثيلها كمجموعات. ومع ذلك، أشار الزعماء الجدد إلى أنهم سيكونون منفتحين على دمج أفراد من فصائل المعارضة هذه في المؤتمر، وفي عملية الانتقال الأوسع نطاقاً.

ويبدو أن الشرع ورفاقه يدركون الطبيعة التعددية للمجتمع السوري المتنوع عرقياً ودينياً، ويدركون أن عليهم احترامها إذا كانوا راغبين في بناء شكل مستدام من أشكال الحكم.

والواقع أن الجماعات المسلحة التي أطاحت بالنظام تشكّل في حد ذاتها تحالفاً له خلفيات أيديولوجية وإقليمية مختلفة. وفي الوقت الحاضر، يبدو أنها تتمتع بدعم طيف واسع من المجتمع السوري. ولكن مع وجود معركة موحدة ضد النظام المخلوع خلفها، فإن النزاعات على السلطة والموارد سوف تنشأ حتماً.

ومن هنا يرى الكاتب أن على الأمم المتحدة الاستجابة لهذا المشهد المتغير. ونظراً للانقسامات في مجلس الأمن، فإن الاتفاق على قرار جديد سيكون صعباً، ولكن من الممكن تحقيقه، وخاصة إذا تجنبت الحكومة السورية الجديدة الانجرار إلى صراعات جيوسياسية.

وينبغي على مجلس الأمن أن ينشئ بعثة جديدة على الأرض، أو يحول مكتب المبعوث الخاص في جنيف إلى بعثة مقرها سوريا بتفويض واضح لمساعدة عملية الانتقال. من إرساء لسيادة القانون وإعادة اندماج النازحين ودعم عملية العدالة الانتقالية وعلاوة على ذلك، ينبغي على الأمم المتحدة أن تواصل جهودها لتنسيق المساعدات الإنسانية وتعزيز التنمية والاستدامة.

ومع ذلك، فإن الدعم المادي لإعادة إعمار البلاد سوف يقع في الغالب على عاتق الكيانات ذات المصلحة الخاصة في سوريا المستقرة: دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، وربما الولايات المتحدة.

ويقول الكاتب إن احتياجات سوريا هائلة، وتقدر بمئات المليارات من الدولارات. لقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا بأكثر من النصف منذ بداية الحرب الأهلية. كما تدهور النظام الصحي بشدة. ودُمرت المناطق السكنية والبنية الأساسية الاجتماعية في المدن ذات الأغلبية المعارضة.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق ضد نظام الأسد، بما في ذلك حظر الأسلحة والقيود على المعاملات المالية وضوابط التصدير الصارمة، فضلاً عن حظر الاستثمارات في قطاع الطاقة السوري وواردات النفط السوري. والآن بعد رحيل الأسد، أصبحت هذه التدابير عقبات رئيسية أمام إعادة تشغيل اقتصاد البلاد، ولابد من رفعها أو تعليقها على الفور.

قد تميل القوى العالمية إلى الاستفادة من البدايات الجديدة في سوريا لصالحها، ولكن جر الحكومة المؤقتة إلى نزاعات إقليمية أو دولية قد يؤدي إلى إفشال عملية الانتقال.

والواقع أن الجيوسياسة ليست أولوية في الوقت الحالي بالنسبة لقادة سوريا الجدد. ولنتأمل على سبيل المثال أن أعضاء الحكومة المؤقتة، على الرغم من خلفياتهم الإسلامية، امتنعوا عن أي خطاب عدواني معاد لإسرائيل.

بعد سنوات من الحرب والقمع والتدمير والنزوح التي أسفرت عن تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، ستحتاج سوريا إلى دعم دولي لانتقالها السياسي

كما قررت الحكومة الانتقالية أن تتعامل بحذر مع روسيا، التي انسحب جنودها، المنتشرون في جميع أنحاء البلاد، بسرعة إلى القاعدة الجوية والبحرية الروسية على ساحل البحر الأبيض المتوسط السوري بعد سقوط الأسد. وقد تقرر روسيا بنفسها أن سحب كل قواتها أكثر أماناً، نظراً للدور الحاسم الذي لعبته قواتها الجوية في تدمير المدن السورية الكبرى والكراهية التي أحدثتها هذه العملية.

وقد أعاد حكام سوريا الجدد العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، بل وتحدثوا حتى عن “شراكة إستراتيجية” بين البلدين. ولكن سوريا لا تريد أن تقع في خضم التنافس الجيوسياسي، ولا يحتاج قادتها بالتأكيد إلى مواجهة مع روسيا، أو أن تقدم روسيا الدعم لما تبقى من النظام القديم. وتهدف الحكومة الجديدة إلى إبعاد روسيا عن الشؤون الداخلية السورية دون إغلاق أي أبواب. وهي تعترف بأن روسيا “دولة مهمة في العالم”، كما قال وزير الخارجية أسعد الشيباني، وتعتبر موسكو شريكاً محتملاً في المستقبل. إن سوريا لن تكون قادرة على استبدال أسلحتها الحالية، والتي هي كلها روسية تقريباً، أو التخلي عن الخبرة المتعلقة بالبنية التحتية المدنية التي بنتها روسيا، بما في ذلك محطات الطاقة والسدود.

إن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية سوف تستفيد إذا أغلقت سوريا القواعد الروسية، وبالتالي الحد من قدرة موسكو على الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا. ولكن لا ينبغي لها أن تضغط على دمشق للقيام بذلك، ولا ينبغي لها أن تجعل الدعم أو تخفيف العقوبات مشروطاً بأي مواقف في السياسة الخارجية.

ولا بد أن تمارس الأطراف الدولية الأكثر انخراطاً بشكل مباشر في سوريا ومع الشتات السوري ضبط النفس بشكل خاص.

وتسعى أنقرة إلى تحقيق أمرين متناقضين في سوريا: فهي تريد جاراً مستقراً، لتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم، ولكنها تعمل أيضاً على توسيع حربها التي استمرت لعقود ضد “حزب العمال الكردستاني” على الأراضي السورية من خلال القتال، جزئياً بالوكالة، ضد “قوات سوريا الديمقراطية”.

ويتعين على الدول الأوروبية أيضاً أن تتصرف بمسؤولية لتجنب زعزعة استقرار انتقال سوريا. بعد تركيا ولبنان، تعد أوروبا موطناً لأكبر عدد من اللاجئين السوريين. وبدلاً من الاستسلام للمشاعر الشعبوية والمطالبة بعودة اللاجئين بسرعة، يتعين على القادة الأوروبيين وضع سياسات تمكّن النازحين السوريين من دعم إعادة إعمار وطنهم سواء عادوا أم لا، وبذلك يساعدون في بناء علاقات قوية قائمة على الشعب بين سوريا وأوروبا.

كما يعني دعم الانتقال احترام سيادة سوريا. ففي الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” اعتمدت الولايات المتحدة والتحالف العالمي لهزيمة التنظيم على “قوات سوريا الديمقراطية”.

وينبغي للتحالف أن يدعو سوريا لتصبح عضواً في المجموعة، ما من شأنه أن يعترف بالسيادة السورية ومسؤولية الحكومة في المساعدة في مواجهة التهديد المتبقي من “داعش”.

وفي نهاية المطاف، سوف يقع على عاتق قادة سوريا الجدد إبقاء البلاد على المسار الذي يضمن استمرار المساعدات الدولية. ولكن أولاً، يتعيّن على العالم أن يمهد الطريق، ويقاوم الرغبة في السماح للمصالح الجيوسياسية الضيقة بعرقلة التعاون، الذي سيكون ضرورياً للسماح لسوريا بإعادة البناء.