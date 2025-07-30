فورين أفيرز: نتنياهو حجر عثرة أمام حلم ترامب بسلام إقليمي شامل.. ولن يتحقق إذا ماتت غزة جوعاً

تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على الشجاعية شرق مدينة غزة في 30 يوليو/تموز 2025. ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: ناقشت الزميلة البارزة في برنامج الشرق الأوسط في وقفية كارنيغي للسلام الدولي، زها حسن، في مقال نشرته دورية “فورين أفيرز” أن اتفاقًا وشيكًا في غزة بدا بعد الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المواقع النووية الإيرانية وما تلاها من وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

ومع ذلك، ففي أواخر الأسبوع الماضي، أوقفت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل مشاركتهما في المفاوضات، واتهمتهما “حماس” بنقص التنسيق والأنانية.

نتنياهو: نحن ندمر المزيد والمزيد من المنازل، وليس لديهم مكان يعودون إليه. والنتيجة الحتمية الوحيدة هي رغبة سكان غزة في الهجرة

وتعتقد حسن أن استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في احترام إسرائيل وانسحابه من المحادثات يُعدّ خطأً فادحًا. فما لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن رغبة ترامب في قيادة سلام إقليمي أوسع يشمل تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والسعودية ستصبح من الماضي.

وفي المقابل، تقول حسن إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم القومي المتطرف لم يظهروا أي مؤشرات لاستعدادهم لمنح الأولوية لسلام دائم. حتى لو تم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين الذين تحتجزهم “حماس” منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فقد أكد نتنياهو أن إنهاء الحرب في غزة مستحيل حتى يتم نزع سلاح “حماس” بالكامل ونفي قادتها. وحتى في هذه الحالة، يريد أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على غزة والضفة الغربية إلى أجل غير مسمى.

وفي أيار/ مايو، قال نتنياهو عن سكان غزة: “نحن ندمر المزيد والمزيد من المنازل، وليس لديهم مكان يعودون إليه. والنتيجة الحتمية الوحيدة هي رغبة سكان غزة في الهجرة خارج قطاع غزة”.

وتعلق الباحثة أن صيغة نتنياهو لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط غير مناسبة، فلن تقبل أي حكومة عربية بالتهجير القسري للفلسطينيين. علاوة على ذلك، أوضحت الدول العربية بشكل متزايد أنها لم تعد مستعدة لتعميق علاقاتها أو تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى تقبل إسرائيل بدولة فلسطينية ذات سيادة.

وتُحذر من أنه في حالة ترك نتنياهو دون رادع، فقد ينجح قريبًا في إجبار الفلسطينيين على النزوح الجماعي، ما يمنع ترامب من إعادة صياغة سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بشكل سليم، ومن تقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وتشير حسن إلى أن نتنياهو ظل عقبة أمام أهداف ترامب في الشرق الأوسط، وبخاصة في ولايته الأولى، حيث تحدث الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت عن طموحه بتحقيق صفقة القرن. ولكن سماح ترامب لنتنياهو بالمشاركة في صياغة خطته لعام 2020 للسلام الإقليمي الشامل، قضى على أي فرصة كانت لديه للنجاح. ذلك أن الخطة رسمت الحل لجميع القضايا العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين حسب رغبة إسرائيل.

وتقول حسن إن ترامب قد لا يكون مدركًا أن المسيرة السياسية لنتنياهو تقوم على إنكار الهوية الوطنية للفلسطينيين. وقد أكد نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة، العام الماضي: “الجميع يعلم أنني من عرقل، لعقود، قيام دولة فلسطينية”.

وخلافًا للفترة الأولى لترامب، يبدو نتنياهو الآن في أفضل حال من أي وقت مضى، ليس فقط لمنع قيام دولة فلسطينية، بل أيضًا لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة للاستيطان الإسرائيلي. بعد أيام من هجوم “حماس” على إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قدمت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية خطة إلى نتنياهو – كانت نسخ منها متداولة منذ عام 2018 – توصي بإخلاء غزة من سكانها تحت ستار “الإخلاء الطوعي الإنساني”. وشنت الحكومة الإسرائيلية حملة عسكرية دمرت معظم القطاع وأراضيه الزراعية، وما تبقى من المباني يُسوّى بالأرض بشكل منهجي.

وادعى نتنياهو أكثر من مرة أن قتل الفلسطينيين – الذين تجاوز عددهم 60,000 – وجعل غزة غير صالحة للعيش كان ضروريًا للقضاء على “حماس”. غالبًا ما

يرد منتقدوه بأنه أطال أمد الحرب في غزة ليحافظ على منصبه بينما يواجه اتهامات بالفساد في المحكمة. لكن أهدافه الكامنة أكبر، ولولا المحاكمة الجارية، لكان نتنياهو على الأرجح ينتهج نفس السياسات في غزة.

أنشأت حكومته مكتبًا للبحث عن دول ثالثة مستعدة لاستقبال الفلسطينيين من غزة. وفي الضفة الغربية – حيث لا توجد “حماس” بشكل يُشار إليه – شنت القوات الإسرائيلية ما يسمى بعملية “الجدار الحديدي” التي أُجبرت أكثر من 40,000 فلسطيني على ترك منازلهم، في أكبر نزوح تشهده المنطقة منذ حرب 1967 العربية الإسرائيلية.

ولا ينوي نتنياهو الانحراف عن برنامج حزبه “الليكود”، الذي ينص على أنه “لن تكون هناك سوى سيادة إسرائيلية بين البحر ونهر الأردن”. وكما ذكر في كانون الأول/ ديسمبر 2022،

فإن المبادئ التوجيهية لحكومته هي أن “للشعب اليهودي حق حصري لا جدال فيه” في الاستيطان في كامل “يهودا والسامرة”، بما في ذلك جميع الضفة الغربية.

وتحت قيادة نتنياهو، تحولت الأحزاب الصهيونية إلى يسار “الليكود” نحو موقفه. في تموز/ يوليو 2024، وافق البرلمان الإسرائيلي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يعارض إقامة أي دولة فلسطينية تشمل أراضي غرب نهر الأردن. وفي الأسبوع الماضي، دعت أغلبية برلمانية أكبر إلى ضم الضفة الغربية.

يرد منتقدو نتنياهو بأنه أطال أمد الحرب في غزة ليحافظ على منصبه بينما يواجه اتهامات بالفساد في المحكمة، لكن أهدافه الكامنة أكبر

إذا كان لأحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وما تلاها من أحداث أثر بالغ على الدول العربية الرئيسية، فهو أن الحاجة إلى السلام والأمن الإقليميين باتت ملحة، وأن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين لا ينفصل عن هذا الهدف. لقد أصبح غياب الحل بمثابة حبل مشنقة للأمن القومي يلف عنق كل دولة في الشرق الأوسط، سواء بسبب امتداد القتال، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، أو خطر تدفق اللاجئين عبر الحدود، أو تأثير الاضطرابات الإقليمية المستمرة على قدرة الدول على تحقيق أهدافها التنموية الوطنية الأساسية. وحتى مع وجود رغبة لدى القادة العرب في تعميق العلاقات مع إسرائيل، فإنهم الآن مقيدون بحقيقة أن آراء شعوبهم تجاه إسرائيل سلبية للغاية، كما كتب مايكل روبنز وأماني جمال في مجلة “فورين أفيرز” في كانون الثاني/ يناير.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، واضحًا: فبعد ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية” التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، لا يمكن لبلاده قبول سوى عملية تطبيع تشبه تلك التي اقترحتها مبادرة السلام العربية لعام 2002، والتي أُقرت في قمة جامعة الدول العربية: يجب على إسرائيل أولًا قبول دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وعندها فقط ستُطبّع السعودية العلاقات.

في غضون ذلك، تريد عناصر مهمة من قاعدة ترامب المحلية منه إعطاء الأولوية للمصالح الأمريكية، التي يعتقدون أنها تتباعد عن رؤية نتنياهو للشرق الأوسط. وتُشكك شخصيات مثل تاكر كارلسون في الدعم المالي والعسكري والدبلوماسي غير المشروط الذي تقدمه الحكومة الأمريكية لإسرائيل. ويذهب آخرون إلى أبعد من ذلك: ففي حزيران/ يونيو، على سبيل المثال، انتقد مُقدّم البودكاست المؤثر ثيو فون “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، خلال مقابلة مع نائب الرئيس جيه دي فانس. وقد وجد استطلاع أجراه مركز “بيو” للأبحاث في آذار/ مارس أن 37% من الجمهوريين عمومًا، ونصف الجمهوريين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، يحملون الآن نظرة سلبية تجاه إسرائيل. ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة “إبسوس” ومجلس شيكاغو للشؤون العالمية في أيار/ مايو، فإن أكثر من 60% من الأمريكيين يوافقون الآن على أن إسرائيل تلعب دورًا سلبيًا في “حل التحديات الرئيسية في الشرق الأوسط”.

وهذا التحول في المواقف يمنح ترامب بعض الحرية للتخلي عن نهج واشنطن المستمر منذ عقود، والذي يلزم بعدم وجود “فارق واضح” بين السياسة الإسرائيلية والسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. ينبغي على الرئيس أن يستمع إلى جمهوره وأن يغير علاقة الحكومة الأمريكية بإسرائيل بحيث تعكس بشكل أفضل تفضيلات الأمريكيين، وكذلك رغبات معظم شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ينبغي على ترامب أن يسعى إلى اتفاق يحظى بدعم مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في الشرق الأوسط، وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي، وفي أوروبا. سيحتاج إلى العديد من الحكومات في تلك المناطق إلى جانبه للمساعدة في توفير مليارات الدولارات اللازمة لتمويل إعادة إعمار غزة. العناصر الأساسية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي من شأنه أن يُرسي أسس سلام إقليمي أكثر شمولًا، موجودة بالفعل في وثيقتين: ما يسمى بإعلان “بكين 2024” (الذي وقعته الفصائل السياسية الفلسطينية الرئيسية، بما فيها فتح وحماس، العام الماضي)، وخطة جامعة الدول العربية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، المدعومة من منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 عضوًا، بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة. ووفقًا لتقرير جيريمي سكاهيل على موقع “دروب سايت نيوز”، عرض مفاوضو “حماس” على إسرائيل صيغة “الكل مقابل الكل”، طالما ضمنت الولايات المتحدة عدم استئناف إسرائيل هجماتها بعد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

للاستفادة من هذه الفرصة، يجب على ترامب أن يكون مستعدًا لإلزام إسرائيل بعدم استئناف الأعمال العدائية في أي مكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ثم سيتعين عليه الحصول على موافقة إسرائيلية للسماح لقوات حفظ سلام دولية بدخول غزة، وفي نهاية المطاف الضفة الغربية، بالتزامن مع التفاوض على اتفاق سياسي أوسع. وقد تم نشر القوات المصرية وقوات الاتحاد الأوروبي بنجاح خلال وقف إطلاق النار قصير الأمد الذي بدأ في كانون الثاني/ يناير، وينبغي استدعاؤها مرة أخرى. فوجودها قد يسمح للموقعين بتنفيذ إعلان “بكين”، الذي وافقت فيه “حماس” على تسليم الحكم والسيطرة الأمنية في غزة إلى السلطة الفلسطينية بقيادة “فتح”، ووافقت فيه “فتح” على إجراء انتخابات وبدء عملية دمج “حماس” في منظمة التحرير الفلسطينية.

فقط عندما تخضع غزة والضفة الغربية لسلطة واحدة، يمكن أن تبدأ المهمة الهائلة المتمثلة في تعافي غزة وإعادة إعمارها. ولا يمكن إلا لقيادة فلسطينية موحدة وشرعية أن تضمن الالتزام بشروط أي اتفاق سياسي مستقبلي مع إسرائيل. في نهاية المطاف، وللتوصل إلى سلام حقيقي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، سيحتاج ترامب إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الجهة المعترف بها دوليًا والتي تمتلك الأهلية القانونية لتوقيع اتفاق نيابة عن جميع الفلسطينيين. وبدعمه ضم “حماس” تحت مظلة المنظمة، سيخفف من احتمالية وجود مفسدين.

أكثر من 60% من الأمريكيين يوافقون الآن على أن إسرائيل تلعب دوراً سلبياً في حل التحديات الرئيسية في الشرق الأوسط

كان تحقيق كل هذا على الأرجح مهمة شاقة للغاية بالنسبة لمعظم رؤساء الولايات المتحدة على مدى العقود الثلاثة الماضية. لكن الحرب في غزة كلفت الولايات المتحدة مبلغًا باهظًا. ووفقًا لتقديرات كلية واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون، قدّمت الولايات المتحدة لإسرائيل ما لا يقل عن 22.7 مليار دولار خلال الأشهر الاثني عشر الأولى من الحرب. وهذا يفوق بكثير الحد الأقصى السنوي البالغ 3.8 مليار دولار المنصوص عليه في مذكرة تفاهم مدتها عشر سنوات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تمتد حتى عام 2028. علاوة على هذه المساعدة المالية، تورطت الحكومة الأمريكية في لعبة دولية بالنيابة عن إسرائيل لمنع دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة من فرض عقوبات على إسرائيل أو الاعتراف بدولة فلسطينية.

لقد كان ترامب مستعدًا بشكل فريد للانفصال عن إسرائيل في العديد من القضايا – على سبيل المثال، من خلال عقد صفقات مع جماعة الحوثي المسلحة في اليمن وفتح حوار دبلوماسي مع الزعيم السوري الجديد، أحمد الشرع، على الرغم من تحالفه السابق مع تنظيم “القاعدة”.

سيُضطر ترامب إلى الانفصال عن نتنياهو مجددًا، بغض النظر عن تداعيات ذلك على مستقبله السياسي. عليه التراجع عن تصريحه السابق الداعم لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة، وأن يُوجّه رسالة مباشرة للإسرائيليين مفادها أن أمنهم مرتبط بأمن الفلسطينيين وسائر المنطقة.

في ما يتعلق بإسرائيل والفلسطينيين، أبدت إدارة ترامب مرونة بالفعل بخروجها عن تقليد واشنطن التقليدي بفتح قنوات اتصال مع “حماس” لضمان إطلاق سراح مواطن أمريكي محتجز في غزة. والآن، يتطلب وضع المصالح الأمريكية في المقام الأول التوسط لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة. إذا مضى ترامب قدمًا، فقد يحقق إنجازًا يستحق جائزة السلام، ولكن ليس إذا ماتت غزة جوعًا.