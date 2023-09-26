فورين بوليسي: اعترافات قادة أفارقة للولايات المتحدة بقلقهم من استضافة فاغنر.. ندم أم بحث عن الدعم الأمريكي؟

لندن -“القدس العربي”: نشرت مجلة “فورين بوليسي” تقريرا أعده جاك ديتش، مراسل المجلة في البنتاغون وشؤون الأمن القومي، قال فيه إن الولايات المتحدة استشفت من كلام العديد من الدول الإفريقية أنها نادمة على سماحها لمجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية العمل من أراضيها، وذلك وفقا لمسؤولين عسكريين ودفاعيين أمريكيين حاليين وسابقين.

وجاءت هذه الأحاديث في وقت تحاول فيه إدارة جو بايدن استخدام الوضع الحالي للمجموعة بعد مقتل زعيمها ووقف تقدمها في إفريقيا.

وقال ديتش إن المسؤولين الدفاعيين والعسكريين أجروا محادثات مع ممثلي العديد من الدول الإفريقية في الأشهر الأخيرة، ولاحظوا فيها حالة من الإحباط المتزايد تجاه فاغنر بشأن انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف المدنيين.

لاحظ المسؤولون العسكريون الأمريكيون حالة من الإحباط المتزايد لدى ممثلي العديد من الدول الإفريقية تجاه فاغنر بشأن انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف المدنيين

وتمتلك فاغنر قوات كبيرة في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي وليبيا، وأرسلت مستشارين وممثلي اتصال إلى بلدان أخرى، بما في ذلك السودان وموزمبيق.

ويعتبر وجود جماعة المرتزقة الروسية وسيلة للكرملين لتوسيع نفوذه في إفريقيا بينما يزعم محاربة الإرهاب ظاهريا.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته: “لقد جاءت إلينا دول وقالت: لا نريد أن نعتمد على فاغنر. إننا نرى مشاكل في تواجدهم. ونحن نشهد فهما متزايدا بأن هذا، على الأقل، سيف ذو حدين، ولكنه في أسوأ الأحوال، سلبي تماما بالنسبة للدول التي مكنت فاغنر من التواجد فيها”.

وعلى الرغم من أن مجموعة فاغنر كانت قادرة على استغلال الانقلابات التي أحدثت فوضى في جميع أنحاء منطقة الساحل، إلا أن الجيش الروسي لم يتمكن من التوسع بشكل متقطع منذ أن تولى دورا قياديا في ضمان بقاء النظام العسكري في مالي والإطاحة بمهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك. وحاولت الجماعة، التي قادها يفغيني بريغوجين حتى وفاته في أغسطس الماضي، توسيع عملياتها في بوركينا فاسو، وقامت بمحاولات لاستغلال الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في النيجر على يد المجلس العسكري، وتم صد محاولاتها للدخول إلى تشاد وتوسيع نفوذها في الصراع المستمر منذ خمسة أشهر بين الجنرالين المتحاربين.

ونقل الموقع عن الجنرال المتقاعد، ستيفن تاونسند، والذي شغل منصب رئيس القيادة الأمريكية في إفريقيا حتى العام الماضي، أن أحد الفصائل السياسية في ليبيا عبر عن ندمه بشأن السماح لقوات فاغنر بالوصول إلى المنطقة الشرقية من ليبيا بقيادة أمير الحرب خليفة حفتر، الذي تحدث نوابه بشكل خاص إلى الولايات المتحدة عن أسفهم بشأن استضافة قوات فاغنر.

وأثبتت قوات فاغنر عدم فعاليتها في مكافحة الإرهاب في مالي وليبيا، وارتبطت بحالات الاختفاء والقتل الجماعي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

ويشعر الخبراء بالقلق من أنه حتى في الوقت الذي تخبر فيه الحكومات الإفريقية وحركات المعارضة المسؤولين الأمريكيين أنهم نادمون على السماح لفاغنر بالدخول، فإن مجموعات مثل القوات المسلحة السودانية والمعارضة المالية تستخدم الأمر هذا ضد إدارة بايدن كوسيلة لانتزاع المزيد من المساعدة الأمريكية.

وقال جون ليتشنر، وهو محلل مقيم في واشنطن وله اتصالات داخل فاغنر: “ما لم يأت الناس إليهم ببديل قابل للتطبيق، فلن يتخلوا عن هؤلاء الأشخاص. هؤلاء الأشخاص محترفون في تحقيق التوازن بين المصالح الخارجية”.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إنه بعد وفاة بريغوجين هذا الصيف، ذهبت وفود عسكرية روسية رسمية إلى الدول الإفريقية لجس النبض بشأن قدرة الكرملين على العمل هناك. وقال ليتشنر إن الجهود – “لتحذير وتهديد تلك الدول” – تم تنسيقها إلى حد كبير من قبل نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف، الذي سافر إلى ليبيا هذا الشهر بعد أن تسببت الفيضانات القاتلة في دمار شامل.

كما دفعت وفاة بريغوجين الحكومة الروسية إلى تقييم احتمال إعادة تسمية مجموعة فاغنر. وهذا قد يسمح لها بمواصلة عملياتها تحت اسم مختلف، وتجنب مشاكل العلاقات العامة التي ارتبطت بالاسم القديم، وربما يمنح الكرملين وسيلة لإدخال مرتزقة إلى دول مثل بوركينا فاسو، التي يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنها كانت تطمح إليها منذ فترة طويلة.

دفعت وفاة بريغوجين الحكومة الروسية إلى تقييم احتمال إعادة تسمية مجموعة فاغنر

وقال ليتشنر: “قد يفتح هذا في الواقع فرصة للتدخل الأجنبي دون الاضطرار إلى التعامل مع العلامة الفوضوية لفاغنر. لكنهم سيكونون في الواقع نفس الأشخاص”.

على الرغم من أن هيكل قيادة فاغنر لا مركزي في معظمه، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه كان قادرا على البقاء على حاله بعد وفاة بريغوجين، الذي كان حليفا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي أصبح ينتقد بشكل متزايد سلوك الكرملين بالحرب في أوكرانيا قبل شن انقلاب مشؤوم في حزيران.

على الرغم من أن سفر بريغوجين إلى إفريقيا كان عرضيا، فقد خطط هو ونائبه ديمتري أوتكين لكل التقدم الذي حققته فاغنر في إفريقيا.

وقال تاونسند: “كان هؤلاء الرجال يعرفون كل حركة كبيرة”.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للصحافيين في جيبوتي حيث وصل في محطته الأولى في جولة إفريقية تشمل ثلاث دول، إن من المرجح أن تتمكن مجموعة فاغنر من الحفاظ على نفسها على المدى القريب بدون بريغوجين، لكنه أضاف أنها لا تستطيع القيام بذلك في الوقت الراهن. على المدى المتوسط إلى الطويل دون دعم روسيا.

قال أوستن: “لقد تم التخلص من قيادتهم. أعتقد أن ما سترونه في المستقبل هنا ربما يكون بعض المنافسة داخل صفوفها لتحديد من سيكون القائد التالي”.

وقال أوستن إن الولايات المتحدة لم تحدد بعد ما إذا كان بوتين قد اتخذ قرارا بشأن ما إذا كان سيستمر في استخدام فاغنر كذراع غير رسمي للحكومة، أو دمجها في الجيش أو وزارة الدفاع، أو حلها تماما.

وقد أتاحت عمليات مجموعة المرتزقة في إفريقيا وسيلة منخفضة التكلفة وبدون تدخل رسمي لروسيا في البلدان ذات الأهمية الاستراتيجية وبدون إشراك القوات الروسية النظامية اسميا.

في الوقت الحالي، ظلت قيادة فاغنر سليمة إلى حد كبير. لا يزال فيتالي بيرفيليف وديمتري سيتي، خريج كلية إدارة الأعمال، يديران امتيازات الذهب والماس والأخشاب في جمهورية أفريقيا الوسطى – بل و يديران شركة بيرة تحمل علامة فاغنر التجارية – بينما تعرض إيفان ماسلوف لعقوبات وزار الخزانة الأمريكية لدوره في إدارة مجموعة فاغنر في مالي. تجمع فاغنر بين مهمتها الأمنية المزعومة والرغبة في الحصول على الموارد المحلية.

وقال ليتشنر إن المجموعة يمكنها البقاء على شبكاتها المالية الخاصة لبعض الوقت ولكنها ستحتاج إلى مساعدة من الحكومة الروسية للحفاظ على المعدات العسكرية وإمدادات الذخيرة وغيرها من المؤن.

التحدي الأكبر الذي يواجه واشنطن هو أنه ليس لديها الكثير لتقدمه للدول الإفريقية في المقابل

وتقول المجلة إن التحدي الأكبر الذي يواجه واشنطن هو أنه ليس لديها الكثير لتقدمه للدول الأفريقية في المقابل، حتى مع انسحاب الشركاء الأوروبيين منذ فترة طويلة مثل فرنسا من النيجر ودول أخرى تماما. فالقيادة الأمريكية في أفريقيا مشغولة بالفعل بتدريب المقاتلين المحليين في أماكن مثل الصومال، وتستمر الانقلابات على قدم وساق في جميع أنحاء القارة.

وهذا يعني أن الجماعة، على الرغم من عيوبها، لا تزال تتمتع بجاذبية لدى الأنظمة ذات القبضة الضعيفة على السلطة. وعلق تاونسند أن الطغاة هم الذين لا يملون من فاغنر فهي “الجهة الضامنة لحكمهم”.