فورين بوليسي: السيسي وعد المصريين بعالم أفضل فدمر البلد وسلبه كرامته وجعله بدون ثقل إقليمي

لندن- “القدس العربي”: نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالا لستيفن كوك، الزميل في مركز إيني إنريكو ماتي لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، قال فيه إن مصر عاشت “هوس السيسي” معظم صيف 2013، حيث أشادت الأغاني والشطائر ومقاطع الفيديو الموسيقية والقصائد وحتى ملابس النوم بعبد الفتاح السيسي، الضابط العسكري الذي أطاح للتو بالرئيس محمد مرسي.

ومن الخارج، كان مشهدا غريبا حيث ابتهج ملايين المصريين بالتدخل العسكري القاسي والوحشي ضد عضو جماعة الإخوان المسلمين، الذي أصبح رئيسا قبل عام واحد فقط، في حزيران/ يونيو 2012. حتى لمن يعتبرون من منتقدي مصر القدامى بدا أن النظام السياسي الاستبدادي يعشق بصدق القائد العسكري الذي وعدهم ببداية جديدة بعد 18 شهرا صاخبة بدأت بالانتفاضة ضد الزعيم القديم حسني مبارك في أواخر كانون الثاني/ يناير 2011.

مع سجن محمد مرسي ومقتل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو اعتقالهم أو هروبهم، وعد السيسي المصريين بأيام أفضل قادمة، رغم أنه حذر مواطنيه بأن عليهم التحلي بالصبر. كان ذلك حكيما.

إلا أن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعقدة في مصر تفاقمت مع تأرجح مصر من أزمة إلى أخرى خلال فترة الانتقال الديمقراطي المشحونة وقصيرة الأمد. لكن بعد عقد من الزمان، لم يكافئ السيسي المصريين على صبرهم. على العكس: فالرجل الذي كان من المفترض أن ينقذ مصر يشرف الآن على تدميرها.

لقد وعد السيسي المصريين بالازدهار، لكن مصر مفلسة تماما. الإحصاءات مذهلة، إذ بلغ معدل التضخم 37% تقريبا، وبلغ سعر الدولار الواحد 30 جنيها مصريا. (كان حوالي 7 جنيهات للدولار عندما تولى السيسي السلطة). يبلغ الدين الدولي للبلاد ما يقرب من 163 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي ديونها إلى ما يقرب من 93% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023. مالية مصر مثل لعبة وهمية، وتحريك الأموال هو محاولة عبثية لإخفاء الظروف الاقتصادية غير المستقرة في البلاد.

مالية مصر مثل لعبة وهمية، وتحريك الأموال هو محاولة عبثية لإخفاء الظروف الاقتصادية غير المستقرة في البلاد

كان السيسي يؤكد أن المحن الاقتصادية في البلاد هي نتيجة قضايا خارجة عن إرادته، لا سيما جائحة كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا. لا شك في أن هذه الأزمات خلقت تحديات اقتصادية كبيرة واجهت البلدان – بما في ذلك الولايات المتحدة – صعوبة في إدارتها. ومع ذلك، من الواضح أن احتجاجات السيسي هي استراتيجية خطابية للتقليل من مسؤوليته عن المزيد من الفقر المدقع في مصر.

وقال كوك إن السيسي انخرط في فورة إنفاق تغذيها الديون على مشاريع عملاقة ليس لها سوى القليل من المبررات الاقتصادية. وأضخمها وأكثرها فحشا هي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي هي في مرحلتها الأولى فقط وقد وصلت تكلفتها حتى الآن أكثر من 45 مليار دولار.

وعندما انسحبت الإمارات والصين من المشروع، اضطر المصريون لدفع الفاتورة عن طريق إضافة مبالغ ضخمة من الديون إلى الميزانية العمومية للبلاد.

بالإضافة إلى بناء عاصمة جديدة كاملة وسط الصحراء، يشرف السيسي على مجموعة من المشاريع الكبيرة الأخرى. ومن أبرزها “العاصمة الصيفية” الجديدة على الساحل الشمالي، ومحطة الطاقة النووية (في بلد به فائض من الكهرباء)، ومدينة مستدامة في دلتا النيل، وإحياء مشروع ضخم فاشل في عهد مبارك في المنطقة العليا. يأتي ذلك بعد افتتاح قناة جانبية لقناة السويس – أطلق عليها اسم “قناة السويس الجديدة” – في عام 2015.

انخرط السيسي في فورة إنفاق تغذيها الديون على مشاريع عملاقة ليس لها سوى القليل من المبررات الاقتصادية

معظم هذه المشاريع ذات قيمة اقتصادية مشكوك فيها لكنها (أو كانت) مهمة من الناحية السياسية. كان من المفترض أن تكون مظاهرات ملموسة لولادة مصر من جديد تحت اليد الثابتة للضابط العسكري الجديد الذي تحول إلى رئيس وزملائه في وزارة الدفاع. ربما كانت الرسالة أن مصر لا يزال بإمكانها القيام بأشياء عظيمة، لكن هذه المشاريع الضخمة أصبحت أعباء اقتصادية غير مستدامة على البلاد.

أشار مسؤولون إلى أن الكثير من المصريين كانوا يعملون في بناء هذه المشاريع. وهذا صحيح – ولكن بأي ثمن؟ تتحمل الحكومات مسؤولية بناء البنية التحتية، ولكن الفوائد طويلة الأجل يجب أن تفوق التكاليف قصيرة الأجل. الجسور الجديدة، والطرق، والتقاطعات، وتحديثات المطارات، ومترو الأنفاق تستحق العناء – وقد فعلت مصر بعضا من ذلك – بسبب العائد على هذه المشاريع من حيث النشاط الاقتصادي الأكبر والأكثر كفاءة. قد يتناسب طريق قناة السويس الالتفافية مع هذه الفئة، لكن العاصمة الصيفية والعاصمة الإدارية الجديدة عبارة عن ثغرات هائلة من المال الذي لا تملكه مصر.

ويعلق الكاتب أنه من الصعب أن نفهم كيف في غضون عقد من الزمن، استطاع السيسي – الذي قام رعاته في السعودية والإمارات بإعادة تعويم الاقتصاد المصري بتحويلات نقدية مباشرة، والذي حصل على قروض من صندوق النقد الدولي بشروط ميسرة، والذي تمتع بسمعة طيبة بين الحكومات الغربية -في أحدث اتفاق لها مع صندوق النقد الدولي، وافقت الحكومة المصرية على بيع أصول الدولة، بما في ذلك الأصول التي يمتلكها الجيش. ومع ذلك، كان هناك عدد قليل من المشترين، لأن هذه الأصول إما أنها لا تساوي شيئا، أو لا أحد يعرف كيفية تحديد قيمة لها، أو أن المشترين المحتملين ينتظرون تخفيضا آخر لقيمة الجنيه المصري (والذي سيكون الرابع منذ آذار/ مارس 2022) حتى يتمكنوا من الحصول على أي شركات عالية الجودة بأسعار أرخص. في الآونة الأخيرة، أعلنت الحكومة عن مبيعات بقيمة 1.9 مليار دولار لأصول الدولة، وهو أمر إيجابي لكنه لا يفعل الكثير لتخفيف المعاناة الاقتصادية الواسعة الانتشار. انتفض المصريون عام 2011 لأنهم أرادوا الكرامة. البيع الرخيص للأصول المملوكة للدولة بالكاد يعتبر كرامة.

أن يستولي على دولة فقيرة ويجعلها أكثر فقرا.

وبدلا من الاستمرار في انتظار الازدهار الذي وعد به قادتهم، يغادر المصريون بأعداد متزايدة. ضاع في غمرة التقارير عن غرق قارب الصيد الذي كان يحمل حمولة زائدة قبالة سواحل اليونان في حزيران/ يونيو، حقيقة أنه ربما كان هناك 300 إلى 350 مصريا على متنه. وعلى الرغم من زيادة عدد المصريين المهاجرين إلى أوروبا عن طريق القوارب بعد انتفاضة كانون الثاني/ يناير 2011، فقد ارتفع بشكل أكبر في السنوات الأخيرة. في شهر حزيران/ يونيو، كان أكثر من 6 آلاف مصري قد حاول الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر منذ بداية عام 2023. وهم يشكلون ثاني أكبر مجموعة من المهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى الشواطئ الإيطالية. في عام 2022، سعى حوالي 22 ألف مصري إلى حياة أفضل عبر البحر الأبيض المتوسط. بالطبع، من المنطقي أن تغادر أعداد أكبر من المصريين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.

المعاناة الاقتصادية لمصر تعزز فقط فكرة أن البلاد هي قوة مستهلكة. في سبعينيات القرن الماضي، باع الرئيس أنور السادات لوزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر قصة عن كيف كانت مصر لاعبا مؤثرا يمكن أن يساعد في تأمين السلام الإقليمي وأن تكون العمود الفقري في نظام إقليمي مناهض للسوفييت. السادات (بما يتفق مع شخصيته وحياته السياسية) كان مبالغا. مصر شريك مهم للولايات المتحدة. ومع ذلك، مع استثناءات قليلة – مثل عملية درع الصحراء/ عاصفة الصحراء – لم يكن لديها أبدا الموارد اللازمة للعب الدور الذي كان صانعو السياسة الأمريكيون يأملون أن تفعله عندما أعادت القاهرة توجيه سياستها الخارجية تجاه الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من وجود السيسي في القاعة لعقد اجتماعات مهمة مثل القمة الروسية- الإفريقية التي اختتمت مؤخرا في سانت بطرسبرغ أو اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي +3، الصيف الماضي، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يبدو أن حضور الزعيم المصري شكلي. إن التواجد في القاعة يمنح قدرا معينا من التأثير، لكن مصر هي مراقب في هذه الاجتماعات أكثر من كونها لاعبا.

المثال الأكثر وضوحا على تراجع مصر وما صاحب ذلك من سياسة خارجية جوفاء هو الغياب شبه الكامل للقاهرة في الحرب الأهلية في السودان – الفناء الخلفي للبلاد. في المرحلة الأولى من الصراع، احتجزت قوات الدعم السريع التابعة للجنرال محمد حمدان دقلو ما يقرب من 200 جندي وطيار مصري – كانوا في السودان لإجراء تدريبات مع الجيش السوداني – كرهائن. تم إطلاق سراحهم بسرعة نسبية بمساعدة دبلوماسيين إماراتيين.

المثال الأكثر وضوحا على تراجع مصر وما صاحب ذلك من سياسة خارجية جوفاء هو الغياب شبه الكامل للقاهرة في الحرب الأهلية في السودان – الفناء الخلفي للبلاد

بعد تلك الحلقة المهينة، وقف المصريون على الهامش وشاهدوا السعوديين يلعبون دورا مهما في إجلاء رعايا الدول الأخرى من السودان. ثم تنازل السيسي عن أي جهد للتوسط في السودان لولي العهد الأمير محمد بن سلمان (بمساعدة من الأمريكيين). لكن يجب أن يشعر البعض في القاهرة بالحرج من أن السعودية لعبت الدور الحاسم في صراع يجب أن تتولى فيه مصر – وفقا لأساطيرها – زمام القيادة. في الواقع، عندما استضافت القاهرة مؤتمرا لسبعة جيران للسودان في منتصف تموز/ يوليو للمطالبة بوقف إطلاق النار، حتى ذلك لم يسر على ما يرام. لقد كان أكثر بقليل من منتدى خطابي وفرصة لالتقاط صور تذكارية – وخلال تصريحاته في الاجتماع المغلق، شكر الزعيم الإثيوبي أبي أحمد السعودية على جهود الوساطة التي تبذلها.

في الآونة الأخيرة، غردت محللة مصرية ماهرة، “يمكنني القول بصراحة إنني لم أعد أرى مخرجا من هذا”. أظن أنها قصدت بكلمة “هذا” الدمار الذي أحدثه السيسي لمصر. بعد عقد أو نحو ذلك من انتفاض المصريين للمطالبة بالخبز والحرية والعدالة الاجتماعية، لا يوجد لديهم أيا من هذه الأشياء.