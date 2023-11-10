فورين بوليسي: ما هو شكل العالم بعد حرب إسرائيل وحماس؟ 

لندن- “القدس العربي”:

نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالا لأستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد، ستيفن وولت، قال فيه إنه وكقاعدة عامة، سيكون لحرب غزة الأخيرة تاثيرات جيوسياسية واسعة النطاق. وإنه كقاعدة عامة أخرى، يمكن موازنة التطورات الجيوسياسية المعاكسة من خلال قوى موازنة من مختلف الأنواع، ولا تميل الأحداث في جزء صغير من العالم إلى إحداث تأثيرات واسعة النطاق في أماكن أخرى.

وقال إن هذا المفهوم ليس عاما، وربما تكون الحرب الحالية في غزة واحدة من تلك الاستثناءات. “لا أعتقد أننا على شفا حرب عالمية ثالثة، ولا أستبعد هذا الاحتمال تماما، ولكن حتى الآن لا يبدو أن أيا من الدول أو الجماعات الموجودة حريصة على المشاركة بشكل مباشر.. ولكن حتى لو اقتصرت الحرب على غزة وانتهت قريبا، فستكون لها تداعيات كبيرة في جميع أنحاء العالم”.

ستيفن وولت: لا أعتقد أننا على شفا حرب عالمية ثالثة، ولكن حتى لو اقتصرت الحرب على غزة وانتهت قريبا، فستكون لها تداعيات كبيرة في جميع أنحاء العالم

وعلق أننا لكي نرى هذه العواقب الأوسع نطاقا، فمن المهم أن نتذكر الحالة الجيوسياسية العامة قبل أن تشن حماس هجومها المفاجئ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو يشنون حربا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا. وكان هدفهم هو مساعدة أوكرانيا على طرد روسيا من الأراضي التي استولت عليها بعد شباط/ فبراير 2022 وإضعاف روسيا. ولكن الحرب لا تسير على ما يرام، وبدا أن ميزان القوة العسكرية يتحول تدريجيا نحو موسكو، وتلاشت الآمال في أن تتمكن كييف من استعادة أراضيها المفقودة إما بقوة السلاح أو من خلال المفاوضات.

من جانب آخر، كانت الولايات المتحدة تشن أيضا حربا اقتصادية ضد الصين، بهدف منع بكين من خطف موقع الريادة في إنتاج أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، وغيرها من مجالات التكنولوجيا الفائقة. حيث ترى واشنطن أن الصين هي منافسها الأساسي على المدى الطويل، وكانت إدارة بايدن تعتزم تركيز المزيد من الاهتمام على هذا التحدي.

ووصف مسؤولو الإدارة قيودها الاقتصادية بأنها مركزة بإحكام (أي ساحة صغيرة وسياج مرتفع) وأصروا على أنهم كانوا حريصين على أشكال أخرى من التعاون مع الصين. ومع ذلك، استمرت الساحة الصغيرة في التوسع، على الرغم من الشكوك المتزايدة حول ما إذا كان السياج العالي سيكون قادرا على منع الصين من تحقيق مكاسب في بعض المجالات المهمة من التكنولوجيا على الأقل.

أما في الشرق الأوسط، فقد كانت إدارة بايدن تحاول تنفيذ خطة دبلوماسية معقدة، فقد سعت إلى ثني السعودية عن التقرب من الصين عبر تقديم نوع من الضمانات الأمنية الرسمية للرياض، وربما السماح لها بالوصول إلى التكنولوجيا النووية الحساسة مقابل تطبيع السعوديين للعلاقات مع إسرائيل. ومع ذلك، لم يكن من الواضح ما إذا كانت الصفقة ستتم، وحذر المنتقدون من أن تجاهل القضية الفلسطينية وغض الطرف عن الإجراءات القاسية المتزايدة التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يهدد بانفجار في نهاية المطاف.

ثم جاء يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث قتل 1400 إسرائيلي، وأكثر من 10000 فلسطيني في غزة، بينهم 4000 طفل بسبب القصف الإسرائيلي.

وضعت الحرب على غزة عقبة أمام جهود التطبيع السعودية الإسرائيلية التي تقودها الولايات المتحدة

ماذا تعني هذه المأساة المستمرة جيوسياسيا للسياسة الخارجية للولايات المتحدة؟

يجيب وولت بالقول: أولا، وضعت الحرب عقبة أمام جهود التطبيع السعودية الإسرائيلية التي تقودها الولايات المتحدة. وقد لا يمنع ذلك إلى الأبد، بطبيعة الحال، لأن الحوافز الأصلية وراء الصفقة سوف تظل موجودة عندما ينتهي القتال في غزة. ومع ذلك، فمن الواضح أن العقبات التي تعترض التوصل إلى الاتفاق قد زادت، وسوف تستمر في التصاعد كلما ارتفع عدد الضحايا.

ثانيا، سوف تتعارض الحرب مع الجهود الأمريكية الرامية إلى قضاء وقت واهتمام أقل في الشرق الأوسط وتحويل المزيد من الاهتمام والجهد نحو الشرق في آسيا.

باختصار “فالحرب الأخيرة في الشرق الأوسط ليست أخبارا سارة لتايوان، أو اليابان، أو الفلبين، أو أي دولة أخرى تواجه ضغوطا متزايدة من جانب الصين. ومع نشر حاملتي طائرات الآن في شرق المتوسط ، فإن القدرة على الاستجابة الأمريكية بفعالية في حالة تدهور الأمور في آسيا ستضعف حتما.

ويقول الكاتب” “تذكروا أنني أفترض أن الحرب في غزة لن تتوسع لتشمل لبنان أو إيران، الأمر الذي من شأنه أن يدفع الولايات المتحدة وآخرين إلى وضع جديد وأكثر فتكا ويستنزف المزيد من الوقت والاهتمام والموارد”.

ثالثا، يشكل الصراع في غزة كارثة بالنسبة لأوكرانيا. تهيمن حرب غزة على التغطية الصحافية، وتزيد من صعوبة حشد التأييد لحزمة المساعدات الأمريكية الجديدة. فالجمهوريون في مجلس النواب يرفضون بالفعل.

ومع أن المشكلة أكبر من ذلك، فقد أصبح الصراع في أوكرانيا حرب استنزاف طاحنة، وهذا يعني أن المدفعية تلعب دورا مركزيا في ساحة المعركة. ومع ذلك، لم تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من إنتاج ما يكفي من الذخائر لتلبية احتياجات أوكرانيا، الأمر الذي أجبر واشنطن على اللجوء إلى المخزونات الموجودة في كوريا الجنوبية وإسرائيل لإبقاء كييف في القتال. والآن بعد أن أصبحت إسرائيل في حالة حرب، فإنها سوف تحصل على بعض قذائف المدفعية أو غيرها من الأسلحة التي كانت ستذهب إلى أوكرانيا.

يشكل الصراع في غزة كارثة بالنسبة لأوكرانيا، حيث تهيمن حرب غزة على التغطية الصحافية، وتزيد من صعوبة حشد التأييد لحزمة المساعدات الأمريكية الجديدة

ما الذي من المفترض أن يفعله بايدن إذا بدأت أوكرانيا في خسارة المزيد من الأراضي، أو إذا بدأ جيشها في الانهيار؟ على العموم، فما يحدث في غزة ليس خبرا جيدا لكييف.

وهي أخبار سيئة للاتحاد الأوروبي أيضا، بالرغم من أن الغزو الروسي لأوكرانيا كان سببا في تعزيز الوحدة الأوروبية على الرغم من بعض الاحتكاكات الطفيفة، وكانت الإطاحة بحزب القانون والعدالة الاستبدادي والمخرب في الانتخابات البولندية الأخيرة علامة مشجعة أيضا.

ولكن الحرب في غزة كانت سببا في إشعال الانقسامات الأوروبية من جديد، حيث تدعم بعض الدول إسرائيل بلا تحفظ، في حين أبدت دول أخرى قدرا أعظم من التعاطف مع الفلسطينيين (ولكن ليس مع حماس). كما ظهر خلاف خطير بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وكبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل. وورد أن حوالي 800 موظف في الاتحاد الأوروبي وقّعوا على رسالة تنتقد فون دير لاين لكونها منحازة للغاية تجاه إسرائيل.

وكلما طال أمد الحرب، كلما اتسعت هذه التصدعات. وتسلط هذه الانقسامات الضوء أيضا على الضعف الدبلوماسي الذي تعاني منه أوروبا، إن لم يكن عدم أهميتها، مما يقوض الهدف الأوسع المتمثل في توحيد ديمقراطيات العالم في تحالف قوي وفعّال.

ويعلق وولت أن هذه أنباء سيئة للغرب، ولكنها في الوقت نفسه أخبار طيبة للغاية بالنسبة لروسيا والصين. ومن وجهة نظرهم، فإن أي شيء يصرف انتباه الولايات المتحدة عن أوكرانيا أو شرق آسيا أمر مرغوب فيه، خاصة عندما يمكنهم الجلوس على الهامش ومشاهدة الأضرار تتراكم.

وكما أشار الكاتب في مقال سابق، فإن الحرب تمنح موسكو وبكين حجة سهلة أخرى للنظام العالمي متعدد الأقطاب الذي طالما دافعتا عنه، بدلا من نظام تقوده الولايات المتحدة. كل ما يحتاجون إليه، هو أن يوضحوا للآخرين أن الولايات المتحدة كانت القوة العظمى الأساسية التي تدير الشرق الأوسط على مدى الثلاثين عاما الماضية، والنتائج هي حرب كارثية في العراق، وقدرات نووية إيرانية كامنة، وظهور تنظيم الدولة، وكارثة إنسانية في اليمن، وفوضى في ليبيا، وفشل عملية أوسلو للسلام. وقد يضيفون أن هجوم حماس في 7 أكتوبر يظهر أن واشنطن لا تستطيع حتى حماية أقرب أصدقائها من الأحداث الرهيبة.

الحرب على غزة تمنح موسكو وبكين حجة سهلة أخرى للنظام العالمي متعدد الأقطاب بدلا من نظام تقوده الولايات المتحدة

وربما يعترض البعض على هذه الاتهامات، لكنه سيجد جمهورا متعاطفا في العديد من الأماكن. وليس من المستغرب أن تستخدم الحملات الإعلامية الروسية والصينية الصراع بالفعل لتسجيل نقاط ضد الدولة التي تصف نفسها بأنها “أمة لا يستغنى عنها”.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن الحرب وردّ فعل أمريكا عليها سيكون بمثابة حجر الرحى حول أعناق الدبلوماسيين الأمريكيين لبعض الوقت في المستقبل. كانت هناك بالفعل فجوة كبيرة بين وجهات النظر الأمريكية والغربية بشأن الأزمة الأوكرانية ومواقف الكثيرين في الجنوب العالمي، حيث لم يدعم الزعماء الغزو الروسي بالضبط، ولكنهم كانوا غاضبين مما اعتبروه معايير مزدوجة واهتماما انتقائيا من جانب النخب الغربية. وكان الرد الإسرائيلي الساحق على هجمات حماس سببا في اتساع هذه الفجوة، ويرجع هذا جزئيا إلى أن التعاطف مع المحنة التي يعيشها الفلسطينيون في بقية أنحاء العالم أكبر كثيرا من التعاطف في الولايات المتحدة أو أوروبا.

وسيزيد هذا التعاطف كلما طال أمد الحرب، وكلما زاد عدد القتلى من المدنيين الفلسطينيين، خاصة عندما تميل الحكومة الأمريكية وبعض السياسيين الأوروبيين البارزين بشدة إلى جانب واحد.

وكما قال أحد كبار دبلوماسيي مجموعة السبع لصحيفة “فايننشال تايمز” الشهر الماضي: “لقد خسرنا المعركة في الجنوب العالمي بكل تأكيد. لقد ضاع كل العمل الذي قمنا به مع الجنوب فيما يتعلق بأوكرانيا… انسَ القوانين، انسَ النظام العالمي.. لن يستمعوا إلينا مرة أخرى”. قد يكون هذا الرأي مبالغا فيه، لكنه ليس خطأ.

علاوة على ذلك، فإن الناس خارج الحدود المريحة لمجتمع عبر الأطلسي يشعرون بالانزعاج إزاء ما يعتبرونه اهتماما غربيا انتقائيا. تندلع حرب جديدة في الشرق الأوسط، وتنشغل وسائل الإعلام الغربية بها تماما، حيث تخصص الصحف الراقية صفحات لا حصر لها للتقارير والتعليقات، وتنفق القنوات الإخبارية ساعات من البث على هذه الأحداث، ويتسابق السياسيون لتقديم وجهات نظرهم بشأن ما ينبغي القيام به.

دبلوماسي كبير من مجموعة الدول السبع: لقد خسرنا المعركة في الجنوب العالمي بكل تأكيد. لقد ضاع كل العمل الذي قمنا به مع الجنوب فيما يتعلق بأوكرانيا

ولكن في نفس الأسبوع الذي اندلعت فيه هذه الحرب الأخيرة، أفادت الأمم المتحدة أن ما يقرب من 7 ملايين شخص نزحوا حاليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، معظمهم نتيجة للعنف هناك، وبالكاد أحدثت هذه القصة صدى، على الرغم من أن عدد البشر المتأثرين كان ضئيلا للغاية مقارنة بعدد الضحايا في إسرائيل أو غزة.

ولا ينبغي المبالغة في تقدير هذا التأثير أيضا: فدول الجنوب العالمي ستظل تتبع مصالحها الخاصة وستظل تتعامل مع الولايات المتحدة وغيرها على الرغم من غضبها وانزعاجها من النفاق الغربي. ولكن هذا لن يجعل التعامل معهم أسهل، وعلينا أن نتوقع منهم ألّا يعيروا إلا قدرا قليلا من الاهتمام “لكل ثرثرتنا حول الأعراف والقوانين وحقوق الإنسان، ولا تتفاجأ إذا بدأت المزيد من الدول في رؤية الصين كثقل موازن مفيد لواشنطن”.

وأخيرا، “لن تعمل هذه الحلقة المؤسفة على تلميع سمعة أمريكا فيما يتصل بكفاءة السياسة الخارجية. إن فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حماية إسرائيل قد يلطخ سمعته إلى الأبد، لكن مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية لم تتوقع حدوث هذا النزيف أيضا، ولم يساعدها ردها حتى الآن.

وإذا كان هذا الفشل الأخير مصحوبا بنتيجة غير سعيدة في أوكرانيا، فإن الدول الأخرى لن تشكك في مصداقية الولايات المتحدة، بل في تقديرها”، و”هذه السمة الأخيرة هي الأكثر أهمية، لأن الدول الأخرى من المرجح أن تستجيب لنصيحة واشنطن وتتبع قيادتها إذا اعتقدت أن قادة الولايات المتحدة لديهم إحساس واضح بما يجري، ويعرفون كيفية الرد، ويولون على الأقل بعض الاهتمام للقيم المعلنة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا نأخذ بالمشورة الأمريكية في أي شيء؟”.