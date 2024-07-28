فور عودته من واشنطن.. نتنياهو إلى وزارة الدفاع لتقييم الوضع الأمني

القدس المحتلة: توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، من مطار بن غوريون حيث حطت طائرته قادمة من واشنطن، إلى مقر وزارة الدفاع لعقد جلسة لتقييم الوضع الأمني قبل اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر “كابينت”، على خلفية حادثة بلدة مجدل شمس.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان مقتضب نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “رئيس الوزراء في طريقه الآن إلى (منطقة) الكرياه (في تل أبيب حيث مقر وزارة الدفاع) لتقييم الوضع الأمني وعقد جلسة للكابينت”.

ومن المقرر أن يناقش نتنياهو مع كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين في حكومته الهجوم الصاروخي الذي استهدف بلدة مجدل شمس الدرزية في الجولان السوري المحتل، السبت، وطرق الرد المحتملة.

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن طائرة نتنياهو “جناح صهيون” حطت في مطار بن غوريون قادمة من واشنطن.

والسبت قرر نتنياهو تعجيل عودته من واشنطن إلى تل أبيب، بعد أن كانت مقررة مساء الأحد.

جاء ذلك بعد حادثة سقوط صاروخ في بلدة مجدل شمس الدرزية في هضبة الجولان المحتلة، ما أسفر عن 12 قتيلا وعشرات المصابين.

(الأناضول)