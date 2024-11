فوز البريطانية سامانثا هارفي بجائزة بوكر الأدبية العريقة للعام 2024- (فيديو)

لندن: فازت الكاتبة البريطانية سامانثا هارفي، مساء الثلاثاء، بجائزة بوكر الأدبية البريطانية العريقة عن روايتها “أوربيتال” (Orbital) التي تتناول قصة ستة رواد فضاء يراقبون الأرض من محطة الفضاء الدولية.

ويتمحور الكتاب حول تفاصيل يوم يمضيه روّاد فضاء من اليابان وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا في محطة الفضاء الدولية، وهم يراقبون الأرض، ويتحدثون عن مواضيع الحداد والرغبة وأزمة المناخ.

مُنحت جائزة بوكر، التي يحصل الفائز بها على 50 ألف جنيه إسترليني (64 ألف دولار)، للمرة الأولى عام 1969.

ومن بين الفائزين السابقين مارغريت أتوود، وإيان ماك إيوان، وجوليان بارنز، وكازوو إيشيغورو.

وهارفي هي أول كاتبة أنثى تفوز بالجائزة، منذ 2019، العام الذي فازت فيه الكندية مارغريت أتوود، والبريطانية برناردين إيفاريستو مناصفة.

وقالت هارفي عند تسلّمها الجائزة: “لم أكن أتوقع الفوز”، وأهدت هذه المكافأة إلى “كل من يتحدث لصالح الأرض لا ضدها، ولصالح كرامة البشر الآخرين والحياة الأخرى لا ضدّهما، ولجميع البشر الذين يتحدثون لصالح السلام ويدعون إليه ويعملون من أجله”.

تُعدّ رواية “أوربيتال”، الممتدة على 136 صفحة فقط، ثاني أقصر رواية تفوز بالجائزة، والأولى التي تدور أحداثها في الفضاء، بحسب “بوكر برايز فاوندايشن” التي تمنح الجائزة.

‘Sometimes you encounter a book and cannot work out how this miraculous event has happened’

We’re delighted to announce that the winner of the #BookerPrize2024 is Orbital by Samantha Harvey. 🌌✨

Discover the book: https://t.co/Jx491BCyuj pic.twitter.com/R888OZEPE9

— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) November 12, 2024