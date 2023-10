 فوز الكاتب النرويجي جون فوس بجائزة نوبل للآداب.. “صوت لما لا يمكن قوله”

لندن- “القدس العربي”:

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الخميس، فوز الكاتب النرويجي جون فوس بجائزة نوبل في الأدب لهذا العام، “عن مسرحياته وأعماله النثرية الابتكارية، التي تمنح صوتاً لما لا يمكن قوله”.

ووصفت الأكاديمية الكاتب: “بأنه واحد من أكثر الكتاب المسرحيين شهرة وعرضاً لأعمالهم على نطاق واسع في عصرنا”، كما أشادت بكتاباته النثرية.

