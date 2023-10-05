 فوز الكاتب النرويجي جون فوس بجائزة نوبل للآداب.. “صوت لما لا يمكن قوله”

الكاتب النرويجي جون فوس- (ا ف ب)

لندن- “القدس العربي”:

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الخميس، فوز الكاتب النرويجي جون فوس بجائزة نوبل في الأدب لهذا العام، “عن مسرحياته وأعماله النثرية الابتكارية، التي تمنح صوتاً لما لا يمكن قوله”.

ووصفت الأكاديمية الكاتب: “بأنه واحد من أكثر الكتاب المسرحيين شهرة وعرضاً لأعمالهم على نطاق واسع في عصرنا”، كما أشادت بكتاباته النثرية.

Jon Fosse has won this year’s Nobel Prize in Literature. “When I’m writing well, I have this very clear and distinct feeling that what I’m writing on is already written,” Fosse told Merve Emre, in 2022. Revisit her interview with the Norwegian author.https://t.co/FmwdESDZ4F — The New Yorker (@NewYorker) October 5, 2023

وولد فوس عام 1959، واعتمد بصورة كبيرة على أسلوب أصبح يعرف باسم “أسلوب الحد الأدنى لفوس”.

وقالت الأكاديمية إن كتاباته تكشف” فقدان الإنسان لتوجهه”.

وتمنح الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الجائزة التي تبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (مليون دولار).

والجائزة، التي بدأت بموجب وصية من مخترع الديناميت ورجل الأعمال السويدي ألفريد نوبل، تُمنح منذ عام 1901 في مجالات الأدب والعلوم والسلام، وأصبحت أعلى درجة مهنية في هذه المجالات.

وأضاف البنك المركزي السويدي مجال الاقتصاد للجائزة بعد ذلك.

وإلى جانب جائزة السلام، يجذب الأدب في كثير من الأحيان أكبر قدر من الاهتمام والجدل، ما يضع مؤلفين مغمورين تحت دائرة الضوء العالمية ويزيد من مبيعات الكتب لنجوم الأدب المشهورين.

وفاز بجائزة الأدب على مرّ السنين أيضاً أشخاص خارج نطاق التقليد الروائي، بينهم كتاب مسرحيون ومؤرخون وفلاسفة وشعراء، حتى فُتحت آفاق جديدة بمنحها للمغني وكاتب الأغاني بوب ديلان عام 2016.

وفازت الكاتبة آني إرنو بالجائزة العام الماضي عن كتبها التي تعكس سيرتها الذاتية إلى حد بعيد وتتناول الذاكرة الشخصية وعدم المساواة الاجتماعية، ما يجعلها أول امرأة فرنسية في العالم تفوز بجائزة الأدب المرموقة.

(وكالات)