فوز الشيخة حسينة في انتخابات قاطعتها المعارضة في بنغلادش

دكا: فازت رئيسة الوزراء البنغلادشية الشيخة حسينة الأحد بالانتخابات التشريعية في بنغلادش وباتت بالتالي تتجه نحو ولاية خامسة، على ما أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية، فيما قاطع حزب المعارضة الرئيسي عملية الاقتراع ووصفها بأنها “انتخابات صورية”.

وقال مسؤولو مفوضية الانتخابات إن حزب الشيخة حسينة فاز بثلاثة أرباع المقاعد، على أن تُعلن النتائج النهائية الاثنين.

وشهدت بنغلادش، الدولة الثامنة في العالم لجهة عدد السكان (نحو 170 مليون نسمة) نموا اقتصاديا قويا تحت قيادة حزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة، وكانت تعاني فقرا مدقعاً. لكنّ الحكومة واجهت اتهامات بانتهاكها مرات عدة حقوق الإنسان وقمعها المعارضة بأساليب عنيفة.

ولم يواجه حزب رابطة عوامي أي معارضين تقريباً في الدوائر الانتخابية التي تنافس فيها، لكنّه أحجم عن تسمية مرشحين في عدد منها، لكي لا يُعتبر البرلمان أداة يتحكّم بها حزب واحد.

ودعا الحزب القومي البنغلادشي الذي شهدت صفوفه موجة توقيفات واسعة إلى إضراب عام نهاية الأسبوع الماضي، حاضّا السكان على عدم المشاركة في ما وصفها بأنها انتخابات “صورية”.

ودعت حسينة (76 عاماً) المواطنين للاقتراع تعبيراً عن إيمانهم بالعملية الديموقراطية، لكن المسؤولين عن الانتخابات قالوا إن التقارير الأولية تشير إلى نسبة مشاركة ضئيلة بلغت نحو 40 في المئة.

وقالت حسينة للصحافة بعيد الإدلاء بصوتها “الحزب القومي البنغلادشي منظمة إرهابية… أبذل قصارى جهدي لضمان استمرار الديموقراطية في هذا البلد”.

ومن بين 264 مقعدا من أصل 300 مقعد صدرت نتائجها، فاز حزب رابطة عوامي بزعامة حسينة بـ204 مقاعد وحزب جاتيا المتحالف معه بتسعة مقاعد أخرى، وفقا لنتائج جمعتها قناة سوموي تي في، أكبر شبكة إخبارية خاصة في البلاد.

وقال مسؤولون محليون إن بين الفائزين قائد فريق الكريكت البنغلادشي شكيب الحسن الذي فاز بمقعده عن حزب حسينة بغالبية ساحقة.

“وصمة عار”

وقال أميت بوز (21 عاما) الذي اقترع للمرة الأولى، إنه أدلى بصوته لصالح “مرشحه المفضل”، حاضا الآخرين على أن يحذوا حذوه.

لكن كثرا أكدوا أنهم لم يشاركوا نظرا إلى أن النتيجة محسومة سلفا.

وقال محمد سيدور (31 عاما) “عندما يشارك حزب ولا يشارك الآخر، لم أصوّت؟”.

بدوره، أعرب زعيم الحزب القومي طارق رحمن، متحدثا من منفاه في بريطانيا، عن قلقه من حشو صناديق الاقتراع. وقال لوكالة فرانس برس “أخشى أن ترفع لجنة الانتخابات نسب المشاركة باستخدام أصوات زائفة”.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي “ما حدث لم يكن انتخابات، بل وصمة عار على تطلعات بنغلادش الديموقراطية”، مؤكداً أنه شاهد “صورا ومقاطع فيديو مقلقة” تدعم أقواله.

وانتشرت تقارير على نطاق واسع أشارت إلى لجوء السلطات لتكتيكات الترغيب والترهيب لدفع الناخبين إلى المشاركة في التصويت بهدف تعزيز شرعية الاقتراع.

وذكر بعض الناخبين في وقت سابق أنهم تلقوا تهديدات بمصادرة بطاقات الإعانات الحكومية الخاصة بهم والتي تُعد ضرورية للحصول على مساعدات اجتماعية، إذا رفضوا التصويت لحزب رابطة عوامي.

وقال لال ميا (64 عاما) الذي أدلى بصوته في منطقة فريدبور في وسط البلاد لفرانس برس “قالوا لي إنهم سيصادرون بطاقتي إذا لم أصوّت… قالوا إنّ علينا التصويت لصالح الحكومة لأنها تعيلنا”.

خوف من “مزيد من القمع”

نظّم الحزب القومي البنغلادشي وغيره من الأحزاب احتجاجات على مدى أشهر العام الماضي للمطالبة بتنحي حسينة قبل الانتخابات.

وفضت الشرطة في مدينة شيتاغونغ الساحلية احتجاجاً للمعارضة الأحد، بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع. لكن المسؤولين عن الانتخابات قالوا إن عملية التصويت جرت بسلام إلى حد كبير، مع نشر نحو 800 ألف من عناصر الشرطة والجيش في كل أنحاء البلاد.

وقالت ميناكشي غانغولي، من منظمة هيومن رايتس ووتش، الأحد، إن الحكومة فشلت في طمأنة أنصار المعارضة بأن الانتخابات ستكون نزيهة، محذرة من أن “كثرا يخشون مزيدا من القمع”.

لطالما هيمنت على المشهد السياسي في بنغلادش المنافسة بين حسينة، ابنة مؤسس للبلاد، وخالدة ضياء، وهي زوجة مسؤول عسكري سابق تولّت رئاسة الحكومة مرّتين.

عادت حسينة إلى السلطة عام 2009 إثر انتخابات حققت فيها فوزا كاسحا وتخللتها مخالفات واسعة واتهامات بالتزوير.

أدينت ضياء (78 عاما) بالفساد عام 2018 وتخضع حاليا للعلاج في مستشفى في دكا فيما يتولى نجلها طارق رحمن قيادة الحزب القومي مكانها من منفاه في لندن.

وقال لفرانس برس إن حزبه وعشرات الأحزاب الأخرى رفضت المشاركة في انتخابات نتائجها “محسومة سلفا”.

“خطير”

اتهمت الشيخة حسينة حزب بنغلادش القومي المعارض بإشعال حرائق وبأعمال تخريب خلال احتجاجات قتل فيها عدد كبير من الأشخاص في مواجهات مع الشرطة.

ولطالما اتُّهمت قوات الأمن الحكومية بتنفيذ عمليات قتل غير مشروعة والضلوع في حالات اختفاء قسري، وهو أمر تنفيه.

وفرضت الولايات المتحدة، أكبر سوق لصادرات بنغلادش، عقوبات على وحدة من الشرطة والقادة التابعين لها.

أدت الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد إلى استياء في أوساط كثيرة، من حكومة حسينة بعد ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة عام 2022.

وأثار بقاء الأجور على حالها في قطاع صناعة الملابس الذي يساهم في حوالى 85 في المئة من صادرات البلاد السنوية البالغ قدرها 55 مليار دولار، اضطرابات في القطاع أواخر العام الماضي أضرمت النيران خلالها في بعض المعامل فيما أغلقت مئات المصانع الأخرى.

وقال بيار براكاش من مجموعة الأزمات الدولية إنّ شعبية حكومة حسينة “تراجعت عمّا كانت عليه قبل بضع سنوات، لكن الخيارات الانتخابية الفعلية أمام البنغلادشيين محدودة”، وهو ما اعتبره “مزيجا ينذر بالخطر”.

(أ ف ب)