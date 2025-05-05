فوز الليبراليين في كندا… انحسار للمدّ الصهيوني لا نهايته

أوتاوا- “القدس العربي”: أثارت نتائج الانتخابات الكندية غضبًا واسعًا في الأوساط المؤيدة لإسرائيل. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، فإن فوز الليبراليين بقيادة مارك كارني قد يُمثّل، في أفضل الأحوال، تخفيفًا للأضرار دون تغيير جوهري.

ردود فعل صهيونية غاضبة

وقد أعربت أفيفا كلومباس، وهي كاتبة خطابات سابقة في البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة والمولودة في تورنتو، عن خيبة أملها العميقة من نتائج الانتخابات. أما داليا كورتز، المؤثرة الصهيونية، فأعلنت نيّتها الانتقال إلى فلوريدا، معتبرة أن كندا أصبحت الآن “جمهورية كندا الإسلامية”.

وردًا على ذلك، علّقت الأستاذة صابرينا غفار صديقي بمفهوم “شَدَنْفْرُويْدِه” (schadenfreude) الألماني، الذي يعني التلذذ بمصائب الآخرين، وكتبت: “الصهاينة الكنديون في غاية التعاسة اليوم لدرجة أنهم يدعون بعضهم البعض لمغادرة البلاد. وهذا وحده كافٍ لفهم نتائج الانتخابات. نضالنا من أجل العدالة الفلسطينية مستمر، لكن في الوقت الحالي، لنستمتع بـschadenfreude لهزيمة إسرائيل في كندا”.

كارني: موقف غامض من فلسطين

لكن ما الذي يعنيه فوز كارني فعليًا لمعارضي الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي؟

نظريًا، فإن تشكيل حكومة ليبرالية أقلية، مدعومة بحزب ديمقراطي جديد يملك زمام التأثير، يُعد أفضل سيناريو ممكن لفلسطين ضمن الواقعية السياسية الكندية. غير أن الحزب الديمقراطي الجديد لم يُحقق أداءً قويًا، رغم حيازته لمقاعد كافية لدعم تمرير التشريعات الليبرالية.

ويمكن تشبيه المشهد السياسي الكندي، من حيث موقفه من فلسطين، بالتحول الأمريكي عندما تنحى “جو بايدن” – المتهم بالتواطؤ في الإبادة – لصالح نائبه، في مواجهة دونالد ترامب الأكثر تطرفًا في عدائه للفلسطينيين.

ترودو: “أنا صهيوني”

في آخر أيامه في منصبه، أعلن رئيس الوزراء الليبرالي السابق جاستن ترودو: “أنا صهيوني”، وذلك بعد 18 شهرًا من بدء الحرب على غزة، وفي ذات اليوم الذي أعلن فيه الوزير الإسرائيلي إيلي كوهين عزمه قطع الكهرباء عن القطاع. ويُرجح أن توقيت هذا التصريح كان منسقًا مع كارني لإتاحة المجال للأخير لتبني خطاب أكثر توازنًا.

كارني: الحذر والتناقض

مارك كارني لا يُظهر التزامًا أيديولوجيًا بالصهيونية كما فعل ترودو. لقد صعد إلى قيادة الحزب الليبرالي بفضل سيرته كحاكم سابق لبنك كندا وبنك إنكلترا، دون الإفصاح عن مواقفه في العديد من القضايا الحساسة.

وفي إحدى الفعاليات بمونتريال، رفض كارني الردّ على سؤال حول المجازر الإسرائيلية في غزة، واعتبره “سؤالًا معقدًا”، ثم انسحب وهو يُجري مكالمة هاتفية، وذلك وفقًا لقراءة قدمتها الباحثة إيف إنجلير في موقع موندويز.

وخلال الحملة الانتخابية، وعندما صاح أحد الحاضرين: “هناك إبادة جماعية في فلسطين!”، أجاب كارني: “أنا على علم بذلك، ولهذا السبب فرضنا حظرًا على الأسلحة”. لكنه عاد وتراجع جزئيًا عن تصريحه، قائلاً للصحافيين: “لم أسمع كلمة (إبادة جماعية)”.

المحافظون: دعم كامل لإسرائيل

استغل بنيامين نتنياهو هذه “الزلة” للتدخل علنًا لصالح زعيم حزب المحافظين بيير بواليفير، الذي تعهد بنقل السفارة الكندية إلى القدس ووقف تمويل الأونروا، مكرّرًا نهج ترامب المتطرّف.

وخلال المناظرات، هاجمه زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، قائلا: “لماذا لا تُسمّون الأمور كما هي؟ هذه إبادة جماعية”. فردّ كارني ساخرًا بأن المصطلح “يُسيّس الوضع”، ثم تهرّب لاحقًا في مناظرة أخرى بتحويل الموضوع إلى إيران.

ومع ذلك، كما أشار بعض المعلقين الصهاينة، لم يُعارض كارني صراحة توصيف ما يحدث في غزة على أنه إبادة جماعية.

رموز صهيونية في فريق كارني

تجلّى موقف كارني الحقيقي بتعيينه ماركو ميندوسينو، المعروف بتأييده الشديد لإسرائيل، مديرًا مؤقتًا لمكتبه بعد فوزه بقيادة الحزب الليبرالي. وكان ميندوسينو من أبرز الداعين لما يُعرف بـ”المناطق الفقاعية”، التي تُقيد الحق في التظاهر أمام المعابد والمراكز اليهودية.

وفي خطابه قبل الانتخابات، أعلن كارني عزمه تجريم عرقلة الوصول إلى دور العبادة والمدارس والمراكز المجتمعية، وهو ما اعتُبر استجابة مباشرة للاحتجاجات ضد الفعاليات الإسرائيلية في كندا.

فلسطينيون وكنديون يضغطون

خلال الحملة الانتخابية، نُظمت احتجاجات ضد كارني وبواليفير، كما تم احتلال مكاتب حملة وزيرة الخارجية ميلاني جولي ووزير الثقافة ستيفن جيلبو في مونتريال.

ورغم ذلك، يُمثل فوز كارني رفضًا لترامب، وهذا بحدّ ذاته يُثير قلق أنصار إسرائيل.

“صوّتوا لفلسطين”: تأثير ملموس

برز تحالف “صوّتوا لفلسطين” كأحد أبرز الحملات الانتخابية المؤثرة، من خلال دعوته إلى حظر ثنائي على تجارة الأسلحة، وإنهاء دعم المستوطنات، ومكافحة العنصرية ضد الفلسطينيين، وحماية الخطاب المؤيد لفلسطين، والاعتراف بها، إضافة إلى دعم الأونروا، وهو ما تُرجم إلى فوز 26 مرشحًا موقعين على هذا التعهد، غالبيتهم من الحزب الليبرالي.

كارني وترامب: مفترق طرق

ردًا على سؤال حول موقف ترامب من غزة وأوكرانيا، أكد كارني ضرورة احترام القانون الدولي، مُشيرًا إلى تهديد ترامب بضمّ كندا، وهو ما يُثير قلقًا شديدًا لدى الصهاينة عند ربط العدوان الإسرائيلي بالسيادة الكندية.

وعلى المدى الأوسع، يبدو أن صعود كارني، إلى جانب نجاح حزب العمّال في أستراليا والمملكة المتحدة، يعكس تصاعد المدّ المضاد لترامب دوليًا. وهذا قد يُمثّل خطرًا متزايدًا على إسرائيل، خاصة في ظل ارتباطها الوثيق بـ”العلامة” الترامبية التي تثير سخطًا متزايدًا.