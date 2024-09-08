فوز المصور الفلسطيني محمود الهمص بالجائزة الذهبية للأخبار في مهرجان “فيزا بور ليماج” عن عمله في غزة- (صور)

بربينيان: فاز المصوّر الصحافي الفلسطيني في وكالة فرانس برس محمود الهمص، السبت، بالجائزة الذهبية (فيزا دور نيوز) للأخبار في مهرجان “فيزا بور ليماج” في بربينيان في فرنسا، وهي أعرق جائزة للمصورين الصحافيين في العالم، عن عمله في قطاع غزة.

فاز المصوّر الصحافي الفلسطيني في وكالة #فرانس_برس محمود الهمص السبت بالجائزة الذهبية (فيزا دور نيوز) للأخبار في مهرجان “فيزا بور ليماج” في بربينيان في فرنسا، وهي اعرق جائزة للمصورين الصحافيين في العالم، عن عمله في قطاع #غزة.@MahmudHams pic.twitter.com/VnsScaqPMl — فرانس برس بالعربية (@AFPar) September 7, 2024

وقال الهمص (44 عاماً)، الذي يعمل مع فرانس برس في قطاع غزة منذ العام 2003: “آمل في أن تقول الصور التي نلتقطها للعالم إن على هذه الحرب وهذه المعاناة أن تتوقف”، وذلك في حوار عبر الفيديو مع المدير المؤسس للمهرجان جان-فرانسوا لوروا، تم بثّه خلال تقديم الجائزة.

(أ ف ب)