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فوز المصور الفلسطيني محمود الهمص بالجائزة الذهبية للأخبار في مهرجان “فيزا بور ليماج” عن عمله في غزة- (صور)

8 - سبتمبر - 2024

لقطة من تصوير الفنان الفلسطيني محمود الهمص- اف ب

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بربينيان: فاز المصوّر الصحافي الفلسطيني في وكالة فرانس برس محمود الهمص، السبت، بالجائزة الذهبية (فيزا دور نيوز) للأخبار في مهرجان “فيزا بور ليماج” في بربينيان في فرنسا، وهي أعرق جائزة للمصورين الصحافيين في العالم، عن عمله في قطاع غزة.

وقال الهمص (44 عاماً)، الذي يعمل مع فرانس برس في قطاع غزة منذ العام 2003: “آمل في أن تقول الصور التي نلتقطها للعالم إن على هذه الحرب وهذه المعاناة أن تتوقف”، وذلك في حوار عبر الفيديو مع المدير المؤسس للمهرجان جان-فرانسوا لوروا، تم بثّه خلال تقديم الجائزة.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 8, 2024 الساعة 11:08 ص

    حيا الله أحرار الصحافة الفلسطينية الغزاوية يا عينيا ✌️🇵🇸😊👍

    رد

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