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فوز (بنات ألفة) للتونسية كوثر بن هنية بجائزة سيزار لأفضل فيلم وثائقي

24 - فبراير - 2024

المخرجة كوثر بن هنية

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تونس: قال المركز الوطني للسينما والصورة في تونس اليوم الجمعة إن فيلم (بنات ألفة) للمخرجة كوثر بن هنية فاز بجائزة سيزار لأفضل فيلم وثائقي.
والجائزة التي تمنحها سنويا أكاديمية الفنون والتقنيات السينمائية منذ عام 1976 هي المعادل الفرنسي لجوائز الأوسكار التي تقدمها الولايات المتحدة.
الفيلم الذي تبلغ مدته 110 دقائق يمزج بين الوثائقي والدرامي وهو مستوحى من قصة واقعية لسيدة تدعى ألفة ولديها أربع بنات، وتشارك في بطولته الممثلة هند صبري مع بعض الشخصيات الحقيقية للقصة.
وحصد الفيلم الذي عرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي في مايو أيار 2023 عددا من الجوائز المرموقة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأقيم حفل توزيع جوائز الدورة التاسعة والأربعين لجوائز سيزار مساء الجمعة في باريس.
(رويترز)

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