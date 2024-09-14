فوز تبون بولاية رئاسية ثانية في الجزائر بـ84,30%.. ورفع عدد المصوتين له ونسبة المشاركة

الجزائر- “القدس العربي”:
كشفت المحكمة الدستورية في الجزائر اليوم السبت، عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 أيلول/سبتمبر الجاري، والتي أسفرت عن فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية محققا نحو 8 ملايين من الأصوات، على عكس النتائج الأولية التي أعطته فقط 5.3 مليون صوت.
وتلا رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج النتائج النهائية على التلفزيون الجزائري، بدءا بنسبة المشاركة التي بلغت 46.10 بالمائة، حيث قدّر عدد المصوتين بـ 11 مليونا و226 ألفا و65، بينما بلغ عدد الأصوات المعبر عنها (توجهت لأحد المرشحين) 9.46 مليون صوت، ليكون بذلك عدد المصوتين بالأبيض والأوراق الملغاة أكثر من مليون و764 ألف شخص.
ووفق النتائج النهائية، تحصل المترشح الحر، عبد المجيد تبون، على 7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا، بنسبة 84 بالمائة، فيما تحصل المرشح عن حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني الشريف، على 904 آلاف صوت بنسبة 9.56، في حين حاز المرشح عن جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، على 580 ألف صوت بنسبة 6.14 بالمائة.
وفق النتائج النهائية، تحصل المترشح الحر، عبد المجيد تبون، على 7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا، بنسبة 84 بالمائة
يذكر أن النتائج الأولية التي سبق لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أن قدمها خلال ندوته الصحافية يوما بعد الاقتراع، قد أسفرت عن حصول المترشح حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم على 178 ألفا و797 صوتا، ما يمثل نسبة 3.17 بالمائة، في وقت نال المترشح أوشيش يوسف عن جبهة القوى الاشتراكية على 122 ألفا و146 صوتا، ما يمثل نسبة 2.16 بالمائة، لتعود حصة الأسد للمترشح الحر عبد المجيد تبون، بـ5 ملايين و329 ألفا و253، ما يمثل نسبة 94.65 بالمائة. وجاءت تلك الندوة الصحافية التي أعلنها مبتورة من معطيات رئيسية مثل نسبة المشاركة وعدد الأوراق الملغاة والمصوتين بالورقة البيضاء وغير ذلك.
ويظهر بذلك الفارق الكبير بين النتائج النهائية والأولية، والذي وصل إلى أكثر من 2.6 مليون صوت إضافي بالنسبة للرئيس عبد المجيد تبون وأكثر من 700 ألف صوت إضافي للمترشح عبد العالي حساني شريف ونحو 400 ألف صوت إضافي للمترشح يوسف أوشيش.
وكان المترشحون الثلاثة في موقف غير مسبوق، قد أصدروا بيانا مشتركا فور إعلان النتائج الأولية يعلنون فيه رفضهم لها. وركز البيان على أربع نقاط هي “ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة؛ وتناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية؛ وغموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة؛ والخلل المسجل في إعلان نسب كل مترشح”.
اتوقع نفس النسبة يعني حوالي 85 %
هي التي سيحققها الرئيس قيس سعيد في تونس ، لأن تجاوز 90 % يعطي صورة سلبية عن الديموقراطية في اي بلد
السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات برهنت بالصوت و الصورة أنها تفتقد للكفاءة و عدم قدرتها على مواكبة الانتخابات الرئاسية و التحكم فيها و سوء التنظيم و هذا يعود للأسباب التالية:
1 الاستغناء عن إطارات وزارة الداخلية الذين يملكون التجربة و الخبرة و لهم القدرة على التحكم في تسيير مراحل الانتخابات
2 الإستعانة بشباب خريجي جامعات لا يملكون أدنى فكرة على تسيير الانتخابات و طريقة حساب نسب المشاركة و غيرها
3اقصاء كل الإداريين الذين لهم خلفية سياسية من المشاركة في تأطير الانتخابات وهو ما ظهر جليا في مختلف مراكز الاقتراع.
وفي الأخير يتحمل رئيس السلطة المستقلة السيد محمد شرفي وطاقمه هدا الارتباك و الفشل في تسيير الحدث الانتخابي الناجح بكل المقاييس .
اليوم المحكمة الدستورية قدمت المعطيات بدقة عالية و أرقام صحيحة وأعطت لكل ذي حق حقه.
أتمنى من رئيس الجمهورية المنتخب عبدالمجيد تبون أن يتخذ قرار بحل السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات بسبب عدم قدرتها على تسيير الانتخابات وارباك العرس الديمقراطي الجزائري الذي نجح بامتياز و قدم صورة ناصعة اقليميا و قاريا بشهادة كل زعماء العالم الذين أكدوا ذلك في برقيات التهاني للرئيس المنتخب.
يحيا العدل الذي يعطي كل ذي حق حقه .. و بالعدل تستقر الأمم وتزدهر..
فعلا ..عدلت فأنت فنمت يا عمر😏
الف مبروك للرئيس سئ عبد المجيد تبون . الشعب الجزائري صاحب السلطة قال كلمته وأنتخب رئيسا لعهدة ثانية ونسبة الاقتراع بلغت 46.30% لاغبار عليها وهي نسبة افضل بكثير من النسبة المحققة خلال إنتخابات 2019 أي استطاع السيد عبد المجيد تبون كيف يقنع شعبه بإنجازات ضخمة لم تعرفها البلاد منذ عهد الراحل هواري بومدين رحمه الله.
إرتفع عدد المصوتين من 5.6 مليون إلى 11.2 مليون بقدرة قادر..!!!
مبروك على الرئيس تبون والشعب الجزائر السنوات الخمسة القادمة تبون سيجعل الجزائر قطب صناعي
لا توجود الصناعة والفلاحة في الجزائر .هناك الظاهرة بما تسمى العولمة الاقتصاد للدؤول الغربية هي التى تتحكم في الثروات الجزائرى عن طريق صندوق النقد الدولى والبنك العالمى وكذا الجمركية لا يوجد هناك القطب الصناعى في الجزائر .ليسى لدينا القرار الاقتصادى نتحكم فيه السعر الصرف والمحروقات الا بالتحكم والاستشاراة الدؤول الغربية علينا ان نعطى الاولية للقيمة العلم والمعرفة الاول بالاهتمام القطب الجامعى وفتح كل الورشات العمل للمخابر وتوظيف الكفاءت الجزائر الموجدة خاصتا بالداخل والخارج عيندها نقول ان الجزائر القوى الاقتصاديا بالقيمة المعرفية والعلمية
العنوان الدويرة الجزائر
يبدو أن نسبة النجاح الأولى 95٪ أثارت انتقادات داخلية وخارجية
الهبوط عن نسبة 98% في انتخابات الحكام العرب دليل قاطع بأن مرحلة الطغيان في العالم العربي إلى زوال وستزول قبلها الهيمنة الغربية. لأن الغرب هو الذي قسم بلداننا وسلط علينا هذه الأنظمة التي تنفد أوامر الغرب في بلداننا مقابل حماية الغرب لهذه الأنظمة. دخلنا مرحلة بداية انهيار الغرب ومعه سقوط الانظمة العربية.
ديمقراطية العسكر تقوم على مبدأ : كن فيكون
يا سبحان الله ، بقدرة القادر أصبحت الآن نسبة المشاركة 46.10 بالمائة و عدد المصوتين ب 11 مليونا و226 ألفا و65 . هذه هي الانتخابات في العالم العربي .