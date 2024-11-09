فوز ثمين لفولهام على كريستال بالاس.. وتعادل سلبي بين ويست هام يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنكليزي

لندن: حقق فولهام فوزا ثمينا على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2/صفر بينما تعادل ويست هام يونايتد مع ضيفه إيفرتون بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري الإنكليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

أنهى فولهام الشوط الأول متقدما بهدف إيميل سميث رو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وأضاف هاري ويلسون الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 83.

وألغت تقنية الفيديو هدفين آخرين لفولهام سجلهما سميث رو وهاري ويلسون في الدقيقتين 52 و93.

وعانى كريستال بالاس من النقص العددي بعد طرد لاعبه دايتشي كامادا في الدقيقة 76.

ورفع فولهام رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس بعدما حقق فوزه الخامس هذا الموسم، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند سبع نقاط في المركز السابع عشر.

وعلى ملعب لندن الأولمبي اكتفى ويست هام يونايتد بتعادل سلبي مع ضيفه إيفرتون الذي تألق حارس مرماه جوردان بيكفورد في التصدي لأكثر من فرصة خطيرة أمام داني إنجز مهاجم ويست هام بينما حرم القائم أصحاب الأرض من هدف محقق في الثواني الأخيرة.

وبقى الفريق اللندني برصيد 12 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما بقى إيفرتون برصيد 10 نقاط في المركز السادس عشر.

وحقق وولفرهامبتون فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم بالفوز على ضيفه ساوثهامبتون بهدفين سجلهما بابلو سارابيا وماتيوس كونها في الدقيقتين 2 و51.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى ست نقاط ليقفز للمركز الثامن عشر، بينما تراجع ساوثهامبتون لمؤخرة الترتيب بعدما تجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز العشرين.

وفي مباراة أخرى مثيرة فاز برينتفورد بنتيجة 3/ 2 على ضيفه بورنموث الذي أسقط مانشستر سيتي حامل اللقب في الجولة الماضية.

سجل يوان ويسا “ثنائية” وميكيل دامسجارد أهداف برينتفورد في الدقائق 27 و50 و58، بينما أحرز إيفانيلسون وجاستن كلويفرت هدفي الضيوف في الدقيقتين 17 و49.

ورفع برينتفورد رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر ليقفز أمام بورنموث الذي تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

(د ب أ)