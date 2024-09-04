فوز ثمين للسودان على النيجر في انطلاقة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025

جوبا: حقق منتخب السودان فوزا ثمينا على ضيفه النيجر بهدف دون رد في افتتاح منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

سجل أبو بكر مأمون عيسى هدف المباراة الوحيد لمنتخب السودان بعد مرور 6 دقائق من الشوط الثاني للقاء الذي أقيم في جوبا بجنوب السودان.

وسيحل منتخب السودان ضيفا على أنغولا في الجولة الثانية، بينما ينتظر منتخب النيجر اختبارا قويا عندما يستضيف غانا في مباراة ستقام بمدينة بركان المغربية.

وتقام التصفيات بمشاركة 48 منتخبا مقسمة إلى 12 مجموعة بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة للنهائيات التي ستقام في المغرب.

في جوبا، قدم المنتخبان أداء باهتا في الشوط الأول دون خطورة حقيقية على المرميين لتنتهي أول 45 دقيقة بشباك نظيفة.

وتغير السيناريو في الشوط الثاني عندما سجل أبو بكر عيسى هدف التقدم بعدما تابع ركلة حرة نفذها زميله بخيت خميس، وارتبك مدافعو النيجر في إبعادها عن منطقة الجزاء.

وأهدر منتخب السودان أكثر من فرصة محققة لتسجيل هدف ثان بمحاولات مؤكدة للثلاثي سيف تيري ومحمد مأمون عيسى ومحمد عبد الرحمن .

وتألق حارس المرمى السوداني محمد مصطفى حيث أنقذ مرماه من فرصتين محققتين لزكريا أديبايور ويوسف أومارو لاعبي النيجر.

وخارج حارس المرمى السوداني من الملعب متأثرا بإصابته ليشارك مكانه الحارس البديل علي أبو عشرين في الدقيقة 85 واستطاع الحفاظ على فوز ثمين لمنتخب السودان في بداية مشوار التصفيات.

(د ب أ)