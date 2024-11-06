فوز ساحق لرشيدة طليب وإلهان عمر وأندريه كارسون في انتخابات مجلس النواب الأمريكي- (تدوينات)

واشنطن- “القدس العربي”: أعيد انتخاب المرشحين الديمقراطيين رشيدة طليب وإلهان عمر وأندريه كارسون للكونغرس، ما يمثل انتصارات كبيرة لتمثيل المسلمين والعرب في السياسة الأمريكية.

وفازت رشيدة طليب، ذات الأصول الفلسطينية، في انتخابات ولاية ميشيغان، بحصولها على 77.13% من الأصوات، بحسب وسائل إعلام أمريكية. وستواصل طليب، العضو البارز في الحزب الديمقراطي والمعروفة بدفاعها عن قضايا العدالة الاجتماعية والهجرة، تمثيل الولاية في مجلس النواب.

Rashida Tlaib and Ilhan Omar won re-election by comfortable margins and the rest of the party are fighting for their lives in these states. Let’s not pretend we don’t know how that happened.🤷🏻 pic.twitter.com/cSDe9DOFWN — 🌾 Ivan 🌾 (@HuskerAlways1) November 6, 2024

وأعيد انتخاب إلهان عمر، الصومالية الأمريكية، وواحدة من أوائل النساء المسلمات المنتخبات للكونغرس عن الدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا، وذلك بحصولها على 76.37% من الأصوات.

وقد فازت عمر بسهولة على منافستها الجمهورية داليا العقيدي، وهي مهاجرة من أصل عراقي تصف نفسها بأنها “مسلمة علمانية” ومؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، على النقيض من عمر، التي تعد مناصرة صريحة لحقوق الفلسطينيين.

Tuesday night, Congresswoman @IlhanMN was re-elected to her fourth term. We couldn’t have done it without you. We are so thankful to the 2000 volunteers who made this happen. It is more important than ever that we have our progressive champion fighting for the people. pic.twitter.com/2pCDlnTGGQ — Team Ilhan (@Team_Ilhan) November 6, 2024

وفازت عمر بـ76.4% من الأصوات مقابل 23.6% لعقيدي، بحسب وكالة أسوشيتد برس التي أعلنت عن نتيجة السباق بعد فرز 87% من الأصوات.

وقبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واجهت عمر هجوما من قبل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، وهي جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل، خلال الانتخابات التمهيدية في أغسطس/ آب الماضي.

ورغم ذلك، تمكنت عمر من هزيمة منافسها دون سامويلز، وجمعت ثلاثة أمثال المبلغ الذي جمعه المرشح المنافس. فقد جمعت 1.6 مليون دولار للانتخابات التمهيدية، مقارنة بـ 535 ألف دولار جمعها سامويلز.

كما أعيد انتخاب أندريه كارسون، عضو الكونغرس الديمقراطي من ولاية إنديانا، ليمثل بذلك فترة ولايته التاسعة في المنصب. وكان كارسون لفترة طويلة ممثلاً رئيسًا لولاية إنديانا، حيث ركز على التعليم والتنمية الاقتصادية والسلامة العامة.