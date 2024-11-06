سياسة | دولي | الولايات المتحدة

فوز ساحق لرشيدة طليب وإلهان عمر وأندريه كارسون في انتخابات مجلس النواب الأمريكي- (تدوينات)

6 - نوفمبر - 2024

رائد صالحة
حجم الخط
1

واشنطن- “القدس العربي”: أعيد انتخاب المرشحين الديمقراطيين رشيدة طليب وإلهان عمر وأندريه كارسون للكونغرس، ما يمثل انتصارات كبيرة لتمثيل المسلمين والعرب في السياسة الأمريكية.

وفازت رشيدة طليب، ذات الأصول الفلسطينية، في انتخابات ولاية ميشيغان، بحصولها على 77.13% من الأصوات، بحسب وسائل إعلام أمريكية. وستواصل طليب، العضو البارز في الحزب الديمقراطي والمعروفة بدفاعها عن قضايا العدالة الاجتماعية والهجرة، تمثيل الولاية في مجلس النواب.

وأعيد انتخاب إلهان عمر، الصومالية الأمريكية، وواحدة من أوائل النساء المسلمات المنتخبات للكونغرس عن الدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا، وذلك بحصولها على 76.37% من الأصوات.

وقد فازت عمر بسهولة على منافستها الجمهورية داليا العقيدي، وهي مهاجرة من أصل عراقي تصف نفسها بأنها “مسلمة علمانية” ومؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، على النقيض من عمر، التي تعد مناصرة صريحة لحقوق الفلسطينيين.

وفازت عمر بـ76.4% من الأصوات مقابل 23.6% لعقيدي، بحسب وكالة أسوشيتد برس التي أعلنت عن نتيجة السباق بعد فرز 87% من الأصوات.

وقبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واجهت عمر هجوما من قبل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، وهي جماعة ضغط مؤيدة لإسرائيل، خلال الانتخابات التمهيدية في أغسطس/ آب الماضي.

ورغم ذلك، تمكنت عمر من هزيمة منافسها دون سامويلز، وجمعت ثلاثة أمثال المبلغ الذي جمعه المرشح المنافس. فقد جمعت 1.6 مليون دولار للانتخابات التمهيدية، مقارنة بـ 535 ألف دولار جمعها سامويلز.

كما أعيد انتخاب أندريه كارسون، عضو الكونغرس الديمقراطي من ولاية إنديانا، ليمثل بذلك فترة ولايته التاسعة في المنصب. وكان كارسون لفترة طويلة ممثلاً رئيسًا لولاية إنديانا، حيث ركز على التعليم والتنمية الاقتصادية والسلامة العامة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول مازن:
    نوفمبر 6, 2024 الساعة 11:41 م

    أليس منكم رجل رشيد يا رشيدة طليب لإيقاف القتل والسبي والدمار والخراب في غزة العزة والكرامة. يا للمصيبة على الأوضاع المعيشية المتدنية في غزة ولبنان وسوريا. الناس تعبت وبدها تعيش ما هو الحل؟ وكيف يمكن كبح جماح العنف المستمر في المنطقة.

    رد

أخبار ذات صلة

الحساب الرسمي للحكومة الإسرائيلية على وسائل التواصل يدعو أوروبا إلى “إبعاد” المسلمين
منذ 10 ساعات
أكثر من 100 نائب ديمقراطي يطالبون روبيو بالسماح بدخول حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية إلى غزة- (وثائق)
27 - أغسطس - 2025
زعيمة ديمقراطية في مجلس الشيوخ: مجاعة غزة “وصمة عار على الإنسانية”.. والحزب أخفق في التحرك- (فيديو)
25 - أغسطس - 2025
ترامب يهدد بإرسال الجيش إلى مدينة بالتيمور
24 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية