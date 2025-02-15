فوز صعب لباريس سان جيرمان في معقل تولوز بالدوري الفرنسي

باريس: فاز باريس سان جيرمان بشق الأنفس على مضيفه تولوز بنتيجة 1 / صفر ضمن منافسات الجولة 22 بالدوري الفرنسي لكرة القدم، مساء السبت.

ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، كاد تولوز أن يهز شباك الفريق الباريسي في أكثر من محاولة أخطرها تسديدة للمغربي زكريا أبو خلال فوق العارضة، وضربة رأس من تشارلي كريسويل أمسكها الحارس الروسي ماتفي سافونوف.

وكذلك أضاع الفريق الباريسي أكثر من محاولة خطيرة منها انفرادين لجناحه الدولي الشاب برادلي باركولا، بينما سدد المدافع البرازيلي لوكاس بيرالدو كرة في القائم.

وفض لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز الاشتباك بتسجيل الهدف الوحيد في الشوط الثاني بالدقيقة 52.

ورفع رويز الفائز بلقب يورو 2024 مع منتخب إسبانيا رصيده إلى 3 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعدما هز شباك فريقي بريست ولانس.

وانتزع سان جيرمان ثلاث نقاط ثمينة ليحقق فوزه الثالث تواليا والسابع عشر في مشواره بالدوري هذا الموسم مقابل 5 تعادلات وسجل خال من الهزائم.

ورفع الفريق الباريسي رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق مجددا إلى 10 نقاط مع ملاحقه أولمبيك مارسيليا الذي اكتسح سانت إيتيان بنتيجة 5 / 1 في وقت سابق، يوم السبت.

كما يرفع هذا الفوز من معنويات لاعبي باريس، ومدربهم الإسباني لويس إنريكي قبل مواجهة بريست في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد الفوز ذهابا خارج ملعبه بثلاثة أهداف دون رد.

أما تولوز بقى بلا فوز للجولة السادسة على التوالي، وتلقى خسارته التاسعة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز العاشر.

(د ب أ