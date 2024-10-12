فوز صعب لمولودية الجزائر على مولودية وهران بالدوري

الجزائر: صعد مولوية الجزائر حامل اللقب للوصافة، عقب فوزه الصعب على ضيفه مولودية وهران (0-1) يوم الجمعة، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

رفع مولودية الجزائر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني متخلفا بنقطة واحدة عن أولمبيك المتصدر. فيما تجمد رصيد مولودية وهران عند 4 نقاط في المركز الثامن.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى خاصة في الشوط الأول الذي غلبت عليه الحسابات التكتيكية، قبل أن يرتفع النسق بشكل لافت في المرحلة الثانية.

وبدا واضحا تصميم لاعبي مولودية الجزائر على تحقيق الفوز، حيث تحرك وسط الميدان بشكل سريع مع مشاركة الظهيرين حمزة موالي، ومحمد حلايمية، وهو ما مكن نجم الفريق زكرياء تعيجي، من تسجيل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 66، مستفيدا من كرة مرتدة لدفاع المنافس. ولم تسفر بقية الدقائق عن أي جديد، رغم التغييرات العديدة التي أجراها مدربا الفريقين.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، تغلب أولمبيك أقبو المتصدر على مضيفه نادي بارادو (1-3)، كما فاز شبيبة الساورة على ضيفه وفاق سطيف (2-3).

(د ب أ)