فوز صعب لنهضة بركان.. واتحاد الجزائر يستعرض بثلاثية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

الدار البيضاء: فاز فريق نهضة بركان بشق الأنفس على ضيفه الملعب المالي بنتيجة 1 / صفر في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، يوم الأحد.

وأحرز إيسوفو دايو الهدف الوحيد لنهضة بركان في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، لينتزع وصيف النسخة الماضية من البطولة ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع الفريق المغربي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة محققا العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث، بينما تجمد رصيد الملعب المالي عند 4 نقاط في المركز الثاني.

ويأتي ستيلينبوش الجنوب أفريقي ثالثا برصيد 3 نقاط، ويتذيل لواندا سول الأنغولي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وفي نفس التوقيت، فاز اتحاد الجزائر على ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة 3 / صفر.

سجل الأهداف الثلاثة محمد يابري لاعب أسيك بالخطأ في مرماه، وإسماعيل بلقاسمي هدفين.

ورفع اتحاد الجزائر رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، خلفه أسيك ميموزا بـ4 نقاط، ثم ديارف السنغالي وأورابا يونايتد البوتسواني برصيد نقطتين لكل منهما.

(د ب أ)