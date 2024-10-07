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فوز عالمين أمريكيين بجائزة نوبل للطب لعام 2024

7 - أكتوبر - 2024

غاري روفكون وفيكتور أمبروس

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ستوكهولم: قالت الهيئة المانحة لجائزة نوبل الاثنين إن العالمين فيكتور أمبروس وغاري روفكون فازا بجائزة نوبل للطب لعام 2024 لاكتشافهما الحمض النووي الريبوزي الدقيق (ميكرو آر إن إيه) ومعرفة دوره في تنظيم الجينات.

وتختار جمعية نوبل بمعهد كارولينسكا في السويد الفائزين بجوائز نوبل للطب ويحصلون على جائزة قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).

وجائزة نوبل للطب أول جوائز نوبل التي يتم الإعلان عنها سنويا. وتمنح الجوائز في مجالات العلوم والأدب والسلام. ومن المقرر إعلان الجوائز الخمس المتبقية خلال الأيام المقبلة.

(رويترز)

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