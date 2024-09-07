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فوز عريض لهولندا على البوسنة والهرسك في دوري أمم أوروبا

7 - سبتمبر - 2024

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أمستردام: حقق منتخب هولندا فوزا عريضا على ضيفه البوسنة والهرسك بنتيجة 5/2 ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة للمستوى الأول بدوري أمم أوروبا لكرة القدم، اليوم السبت.

تقدم المنتخب الهولندي بهدف سجله جوشوا زيركيزي مهاجم مانشستر يونايتد في الدقيقة 13، وتعادل للبوسنة إيرميدين ديميروفيتش في الدقيقة 27.

وتقدم أصحاب الأرض مجددا بهدف ثان سجله تياني ريندرز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لينهي المنتخب الهولندي الشوط الأول متفوقا في النتيجة.

وأضاف كودي جاكبو مهاجم ليفربول الهدف الثالث في الدقيقة 56.

وقلص المهاجم المخضرم إيدين دجيكو الفارق مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 73.

لكن منتخب الطواحين الهولندية قضى على آمال منافسه بهدف رابع سجله فاوت فيغورست في الدقيقة 88 قبل أن يختتم تشافي سيمونز مهرجان الأهداف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ويستعد منتخب هولندا لاختبار قوي على ملعبه في الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل عندما يستضيف المنتخب الألماني الذي اكتسح المجر بخماسية دون رد، اليوم السبت.

أما منتخب البوسنة فسوف يخوض مواجهة جديدة خارج ملعبه بمواجهة المجر يوم  الثلاثاء أيضا.

(د ب أ)

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