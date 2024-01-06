فوز معنوي للجزائر على توغو قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا- (صور)

الجزائر: حصل المنتخب الجزائري لكرة القدم على دفعة معنوية قبل 10 أيام من أولى مبارياته في بطولة نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في 13 كانون الثاني/يناير الحالي بكوت ديفوار، بتغلبه على مضيفه منتخب توجو للمحليين 0-3، مساء الجمعة، في مباراة ودية جمعتهما بملعب ” كيجيه” في العاصمة لومي.

سجل أهداف المنتخب الجزائري رامي بن سبعيني، في الدقيقتين 20 و70، وإسلام سليماني، في الدقيقة 55.

ودفع جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري بالتشكيل التالي: ماندريا، وعطال، وآيت نوري، وبن سبعيني وماندي، وفيجولي، ومحرز، وبن ناصر، وسليماني، وبن طالب، ووناس.

ثم أجرى بلماضي 10 تغييرات كاملة لم يسلم منها إلا الحارس ماندريا، حيث قام بإشراك قيتون (عطال)، ولعروسي (ىيت نوري)، وعمورة (محرز)، وعوار (فيجولي)، وبوداوي (بن ناصر)، وبلايلي (وناس)، وشعيبي (بن طالب)، وبونجاح (سليماني)، في الدقيقة .68 ثم أقحم بلعيد وتوبة، في الدقيقة 81 بدلا من ماندي وبن سبعيني.

ويلعب المنتخب الجزائري الذي يخوض معسكرا إعداديا بتوجو، مواجهة ودية ثانية ستجمعه بمنتخب بورندي، يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يسافر في اليوم التالي إلى كوت ديفوار.

ويستهل “الخضر” مشوارهم في الكان بملاقاة أنجولا في الـ15 من الشهر الجاري، في افتتاح الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، ثم بوركينافاسو وموريتانيا يومي 20 و23 من الشهر نفسه في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

(د ب أ)