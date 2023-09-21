فوز ويستهام وروما.. وتعادل مثير بين أياكس ومارسيليا بالدوري الأوروبي

لندن: افتتح ويستهام يونايتد الإنكليزي مشواره بمرحلة المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوز ثمين ومستحق 3 / 1 على ضيفه باتشكا توبولا الصربي، مساء الخميس، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، قبل أن تأتي الإثارة والمتعة خلال الشوط الثاني، الذي شهد أهداف المباراة.

وبادر الفريق الصربي بالتسجيل عن طريق بيتار ستاتيك في الدقيقة 48، قبل ان يتعادل ويستهام بهدف جاء عبر النيران الصديقة من خلال نيمانيا بيتروفيتش، مدافع الضيوف، الذي سجل بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة .66

وواصل ويستهام انتفاضته، بعدما أضاف محمد قدوس وتوماس سوسيك الهدفين الثاني والثالث للفريق اللندني في الدقيقتين 70 و82 على الترتيب.

وفي ذات المجموعة، اقتنص فرايبورج الألماني انتصارا مثيرا 3 / 2 من ملعب مضيفه أولمبياكوس اليوناني، ليحصل على أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة.

وفرض التعادل الإيجابي 3 / 3 نفسه على لقاء أياكس أمستردام الهولندي وضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي شهدت فوز آيك أثينا اليوناني 3 / 2 على مضيفه برايتون الإنجليزي في مفاجأة من العيار الثقيل.

وعلى ملعب (يوهان كرويف) في العاصمة الهولندية أمستردام، تقدم أياكس مبكرا بواسطة البرتغالي كارلوس روبيرتو فوربس في الدقيقة التاسعة، فيما أضاف ستيفن برجيوس الهدف الثاني للفريق الهولندي في الدقيقة .20

وقلص جوناثان كلوس الفارق، بتسجيله الهدف الأول لمارسيليا في الدقيقة 23، قبل أن يحرز النجم الجابوني المخضرم بيير إيميريك أوباميانج هدف التعادل للفرنسيين في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2/2.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أعاد كينيت تايلور التقدم مجددا لأياكس بتسجيله الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 52، غير أن أوباميانج واصل تألقه، وأحرز هدف التعادل لمارسيليا في الدقيقة 79.

وأنهى أياكس المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه سيلفانو فوس في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للمباراة، لحصوله على الإنذار الثاني.

واستهل رينجرز الأسكتلندي مشواره في البطولة بفوز صعب 1 / صفر على ضيفه ريال بيتيس الإسباني 1 / صفر بالمجموعة الثالثة، التي شهدت أيضا انتصار سبارتا براغ التشيكي 3 / 2 على ضيفه أريس ليماسول القبرصي.

واجتاز أتالانتا الإيطالي عقبة ضيفه راكوف البولندي، بعدما تغلب عليه 2 / صفر في المجموعة الرابعة، بينما فاز سبورتنج لشبونة البرتغالي 2 / 1 على مضيفه شتورم جراتس النمساوي بنفس المجموعة.

وفي المجموعة الخامسة، تعادل سانت جيلواز البلجيكي 1 / 1مع ضيفه تولوز الفرنسي، ليحصل كل فريق على نقطة .

وفي المجموعة السادسة، حقق رين الفرنسي فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه مكابي حيفا الإسرائيلي، فيما تغلب باناثانيكوس اليوناني 2 / صفر على ضيفه فياريال الإسباني.

وحقق روما الإيطالي فوزا صعبا 2 / 1 على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي في المجموعة السابعة، التي شهدت انتصار سلافيا براغ التشيكي على مضيفه سيرفيت السويسري 2 / صفر.

وافتتح لياندرو باريديس التسجيل لروما في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يتعادل كريستيان توفار لشيريف تيراسبول في الدقيقة 57.

وسرعان ما منح البلجيكي روميلو لوكاكو التقدم من جديد لروما، بعدما أضاف الهدف الثاني لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقة 65، فيما أنهى الفريق المولدوفي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جواو باولو في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع للقاء، عقب حصوله على الإنذار الثاني.

واستهل بايرليفركوزن الألماني مشواره في المجموعة الثامنة على أفضل وجه، بعدما اكتسح ضيفه هاكن السويدي برباعية بيضاء، بينما تغلب كارباكا آجدام الأذربيجاني 1 / صفر على ضيفه مولده النرويجي 1 / صفر.

(د ب أ)