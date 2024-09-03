فوضوية المفاهيم والإصلاح النفسي: ليو تولستوي

من الروايات المخيفة التي ألَّفها الكاتب الإنكليزي الساخر أوسكار وايلد Oscar Wilde (1858-1900) رواية «لوحة دوريان جراي» The Picture of Dorain Gray التي يحكي فيها قصة حياة شاب كرَّس نفسه للحياة «الهيدونية» أو حياة الانغماس في حياة اللهو والملذَأت، وساعده على ذلك تمتعه بشباب دائم، في حين أن التقدُّم في العمر والهِرَم كان يصيب صورته التي أخفاها بعيدا عن الجميع.

حاول أوسكار وايلد في تلك الرواية ذات الأحداث المخيفة أن يغوص في خفايا النفس البشرية من خلال منظور اجتماعي وعاشت روايته لتكون أسطورة للأدب المخيف دون أن يحاول أحدهم التطرُّق للمعاني العميقة التي تحملها.

على الجانب الآخر، نجد أن الكاتب الروسي ليو تولستوي Leo Tolstoy (1828-1910) الذي حاول في مؤلَّفاته أن يجيب على التساؤلات التي تطرأ على ذهن الإنسان في ما يمر به من مشاعر وأحداث. فلقد كان يسجِّل ما يدور في عصره من أحداث وتطوُّر، لكنه في الوقت نفسه كان يستهدف إصلاح المجتمع من منظور إنساني، على عكس ديستويفسكي، الذي استهدف الجانب النفسي. وفي طروحاته الروائية التي سردت تفاصيل التاريخ البشرى – أو كما يطلق عليها الفيلسوف الفرنسي جون فرانسوا ليوتارد Jean-Francois Lyotard (1924-1998) «السرديات الصغرى» ـ اجتهد تولستوي في أن يجد إجابة ناجعة لما يؤرِّق الإنسان من تساؤلات تجعله غير قادر على إصلاح ذاته، بغية الوصول للسلام النفسي، وبالتالي إصلاح المجتمع. لقد أصبح في ذلك على نقيض المؤرخين المهتمين بـ«السرديات الكبرى» ذوي النظرة الأحادية للأحداث، الذي لطالما كرر واصفا إيَّاهم بـ «المؤرِّخين كشخص أصم ينخرط في الإجابة على أسئلة لم يوجهها له أحد».

لقد انحاز تولستوي للإنسان وللمشاعر في صورتها الأولى، دون أن يتم تشويهها بأي سلبيات، واعتقد أن ذلك هو السبيل لإصلاح المجتمع، ومن ثمَّ، حرص على أن يكون من السهل على كل طبقات المجتمع فِهم انتاجه الفكري من روايات وقصص قصيرة ومقالات، وألَّا يركِّز في تناوله على طبقة واحدة؛ ولهذا، تسللت رواياته إلى تناوُل وقائع في حياة القصور والطبقات الارستقراطية وكذلك حياة الفقراء والفلاحين والمهمشين ومحدثي النعمة، وكذلك انتقلت لحياة الجيش والمعارك. فقد كان شديد الإيمان بأن «المؤلَّفات العظيمة تكتسب عظمتها فقط حينما تكون متاحة ومفهومة من قبل الجميع».

نشأ الكونت ليف نيكولايفيتش تولستوي، ابن الطبقة الارستقراطية في حياة من الثراء الذي لم يعكِّر صفوه سوى حياة من اليُتم بدأت بفقدان والديه وأقاربه، واحدا تلو الآخر منذ الطفولة، فتلقَّف تربيته هو وأشقَّاءه الأقارب إلى أن انتهى بهم الأمر للعيش مع إحدى القريبات. انغمس «تولستوي» في حياة من اللهو العارم في مقتبل حياته على شاكلة دوريان جراي، وعلى عكس أوسكار وايلد، الذي لم يستطع الخروج من تلك الحياة إلَّا بعد سجنه، وأخيرا الموت قهرا، نبذ تولستوي حياة اللهو، ولم ينجه من مصير دوريان جراي سوى التطوع إلى الجيش، الذي أفضى به إلى الاشترك في حرب القرم عام 1856، وبعدها جال في أنحاء أوروبا، إلى أن آثر الاستقرار حينما تزوَّج من فتاة في الثامنة عشرة من عمرها. وفي تلك الفترة، شرع في الكتابة؛ إلَّا أن لقاءه بالكاتب فيكتور هوغو في فرنسا شجعه على كتابة الرواية الطويلة، وأولى رواياته الطويلة كانت «الحرب والسلام» وتوالت بعدها الروايات التي خلَّدها التاريخ مثل «أنا كارنينا» و»سكتشات سفاستوبول» وروايته القصيرة «موت إيفان ليش».

لقد آثر تولستوي الانحياز للفكر والتجديد في أعماله التي جعلت منه عالم نفس اجتماعي، وإن أفضى ذلك به إلى الدخول في معترك الفكر الفوضوي، وأخيرا التنازل عن كل ثروته للفقراء والفلاحين الذين بنى لهم المدارس وصار معلِّماً لهم، ولم يبالِ بالمظاهر عندما عاش بين الفقراء والفلاحين، وكسا جسده بملابسهم نفسها، بل كان يصنع أحذيته بنفسه، ما سبب له مشكلات اجتماعية جمَّة. لكن ذلك لم يمنع من ترشيحه لجائزة نوبل للأدب من عام 1902-1906، وجائزة نوبل للسلام في أعوام 1901، 1902، 1909. وعلى الرغم من أنه لم يحصل على أي منها، لكن التاريخ يخلِّد اسمه بأنه واحد من أعظم الكتَّاب وأكثرهم تأثيرا على مرّ العصور.

علم تولستوي أن المجتمع هو مصدر سعادة الفرد وكذلك شقائه؛ فعلى الرغم من ميل الفرد للانتماء للجماعة، لكن ذلك لا يمنع من خوضه للمعارك والمشاحنات النفسية والجسدية مع الآخرين، بما في ذلك أفراد عائلته المقرَّبين. بالنسبة له، ذلك لا يعني أن هناك فردا دوما على حق، في حين أن الآخرين يجانبهم الصواب. روايات تولستوي توضِّح أن الإنسان خطَّاء، ولبلوغ أعظم درجات الرَّاحة النفسية يجب الاعتراف أمام أنفسنا بأنه لا يوجد شيء كامل. وخير مثال على ذلك، رواية «أنا كارنينا» التي تناقش قضية امرأة لم تستطع التعايش مع زوجها المتحجِّر المشاعر؛ لأنها كانت نابضة بالحيوية، وترى أنها تستحق حياة أفضل، ولذلك، وقعت في غرام ضابط شاب يضاهيها في الوسامة الشديدة، ويماريها في الحيوية وحب الحياة. سعيا وراء رغباتها «الهيدونية» التي سوف تمنحها الملذات التي حُرمَت منها طوال زيجتها، تهجر زوجها وتهرب مع الضابط الشاب في تحدٍّ واضح للمجتمع والأعراف، وتحمَّلت موقف المجتمع الساخط عليها؛ لأنها حَلُمت بحياة من السعادة المكتملة والروعة التي لا تشوبها شائبة، لكنها بعد فترة وجيزة تصطدم بالواقع الذي لا يعترف بالكمال، ولكي تحتفظ بتلك الصورة الذهنية، تصبح غيورة وشديدة الشك في حبيبها، حتى جسدها الرائع تجرَّدت منه بعد أن أصيبت في قدمها. وعلى هذا، تنقلب حياتها المثالية إلى واقع مقيت يجعلها تكره حتى ذاتها. الدرس الأخلاقي الذي رغب تولستوي في تلقينه للقرَّاء من خلال تلك الرواية هو أن السعادة الحقيقية لا توجد في الانغماس في الملذَّات، بل في القيام بالواجبات التي من المفروض أن نضطلع بها تجاه الآخرين، خاصة تجاه أفراد العائلة والشريك.

ومن الدروس الأخرى المستفادة من رواية «أنا كارنينا» وكذلك من أعماله الأخرى «التسامح والغفران» اللذان كما يعتقد وسيلة ناجعة للقضاء على الأعداء، أو من يؤذي الآخرين نفسيا ؛ فعندما آبت «أنا كارنينا» لزوجها نادمة بعد أن تركها حبيبها، وكانت حينها قد أنجبت منه طفلة، أدهشها الزوج، الذي لطالما اعتبرته متحجرا، بأنه صفح عنها، بل وافق على أن يربي الطفلة كابنة له. رد فعل الزوج قتلها نفسيا وجعلها تعترف بخطئها، فلو كان طردها أو حتى أهانها لكانت شعرت بالانتصار؛ لأنها أثبتت وجهة نظرها فيه أنه كان زوج سيئ ويستحق أن تتركه، لكن تسامحه جعلها تعترف بأنها كانت المُخطئة ولا تستحق أي رحمة أو شفقة منه. وعلى هذا، فإن انتحار «أنا كارنينا» سببه إدراك أنها لم تقدِّر ما كانت تنعم به من هناء وراحة.

كان تولستوي طوال مسيرة حياته لا يركض سوى خلف السعادة، وكان يحاول في جميع أعماله أن يؤكِّد ذلك، فقد اعتقد أن الحياة مجرَّد حلم، والموت هو الاستيقاظ من ذاك الحلم، ولذلك كان يكرر النصح أنه يجب أن نستغرق في نومنا حتى نبلغ نهاية الحلم، أي أنه يجب أن لا نستيقظ قبل استكماله، والَّا نقاومه لكيلا يتحوَّل إلى كابوس. لقد أصبح العطاء بالنسبة لتولستوي، هو ذاك «الانغماس الهيدوني» الإيجابي في ملذَّات الحياة، الذي يمنح الشعور بالسعادة العارمة، وحاول في أعماله الأدبية أن يلقِّن جمهور القرَّاء الدرس نفسه حتى يوقنوا بأن الفرد هو من يصنع سعادته بنفسه، أو كما يقول: «إذا أردت أن تصبح سعيدا، كن سعيدا».

كاتبة مصرية