فوضى عارمة.. دخان وشجار بالكراسي في جلسة للبرلمان الألباني- (فيديو)

تيرانا: قامت المعارضة الألبانية بالاحتجاج بالمشاعل والكراسي والضوضاء، خلال جلسة إقرار البرلمان الميزانية السنوية لعام 2024 يوم الخميس.

وعطلت المعارضة جلسات البرلمان لعدة أشهر، وقالت إنّ الحزب الاشتراكي اليساري لا يسمح لها بتشكيل لجان تحقيق للتحقيق بقضايا فساد حكومي.

وفي سياق متصل، أعلنت المعارضة الألبانية، الخميس، اعتراضها على اتفاق اللجوء الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين رئيس الوزراء إدي راما ونظيرته الإيطالية جورجا ميلوني، مشيرة إلى خرق محتمل لسيادة الدولة.

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(وكالات)