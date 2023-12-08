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فوضى عارمة.. دخان وشجار بالكراسي في جلسة للبرلمان الألباني- (فيديو)

8 - ديسمبر - 2023

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تيرانا: قامت المعارضة الألبانية بالاحتجاج بالمشاعل والكراسي والضوضاء، خلال جلسة إقرار البرلمان الميزانية السنوية لعام 2024 يوم الخميس.

وعطلت المعارضة جلسات البرلمان لعدة أشهر، وقالت إنّ الحزب الاشتراكي اليساري لا يسمح لها بتشكيل لجان تحقيق للتحقيق بقضايا فساد حكومي.

وفي سياق متصل، أعلنت المعارضة الألبانية، الخميس، اعتراضها على اتفاق اللجوء الذي تم التوصل إليه  الشهر الماضي بين رئيس الوزراء إدي راما ونظيرته الإيطالية جورجا ميلوني، مشيرة إلى خرق محتمل لسيادة الدولة.

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(وكالات)

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  1. يقول Mujtahed:
    ديسمبر 8, 2023 الساعة 6:32 ص

    الغرب ضحك على باقي الأمم بابتداع ما يسمى الديموقراطية والبرلمانات. من أجمل ما رسمه الرسام البريطاني الشهير بانكسي لوحة للبرلمان البريطاني والأعضاء كلهم من القرود وهذا هو أبلغ تعبير عن الحياوات البرلمانية، مجموعات من القردة تناقش مصير الشعوب وتتحكم بها.

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