سياسة | دولي

فوضى في الكنيست مع انسحاب المعارضة احتجاجا على تنصيب كاتس وزيرا للجيش

8 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
1

تل أبيب: تبادل أعضاء المعارضة الإسرائيلية وحكومة الائتلاف اليميني الحاكم السباب يوم الخميس خلال مراسم أداء يسرائيل كاتس اليمين الدستورية في منصب وزير الجيش خلفا ليوآف غالانت المقال، بحسب ما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وفي نهاية المطاف، غادر أعضاء المعارضة قاعة الكنيست أو البرلمان احتجاجا على إقالة غالانت، التي قوبلت بانتقادات واحتجاجات شديدة في إسرائيل.

وقد تم تأكيد تعيين كاتس، وزير الخارجية السابق، في منصبه بأصوات من الائتلاف.

وبرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة غالانت يوم الثلاثاء، متذرعا بانهيار الثقة. وكان غالانت قد دعا مرارا وتكرارا إلى حل دبلوماسي لتأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقين لدى حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

كما دعا إلى تجنيد الرجال المتدينين المتشددين في الخدمة العسكرية. وقد أغضب هذا الموقف شركاء نتنياهو المتدينين المتشددين واليمينيين المتطرفين في الائتلاف الحكومي، الذين يعتمد عليهم. وبعد إقالة غالانت، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في إسرائيل احتجاجا على الحكومة.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا:
    نوفمبر 8, 2024 الساعة 7:08 ص

    اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم

    رد

أخبار ذات صلة

خلال جلسة عاصفة في الكنيست.. نتنياهو يقول إنه “يستعد للمراحل المقبلة من الحرب”- (فيديو)
3 - مارس - 2025
مستغلة الانشغال بـ”المخطوفين”.. “كنيست اليمين” تقر سلسلة قوانين تلجم القضاة وتتنمر عليهم
23 - فبراير - 2025
مواجهات بين أعضاء بالكنيست الإسرائيلي وأهالي محتجزين في غزة
10 - فبراير - 2025
لتعبيره عن فرحه بصفقة التبادل.. حملة تحريض إسرائيلية على نائب عربي في الكنيست
20 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية