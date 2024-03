فوغان غيثينغ “أول زعيم أسود لدولة أوروبية” في ويلز- (فيديو وتدوينة)

لندن: أعلن رئيس وزراء ويلز المقبل فوغان غيثينغ أنه “يتشرّف” بأن يصبح أول زعيم أسود في أوروبا بعد انتخابه السبت على رأس حزب العمال في ويلز والذي يتولى السلطة منذ 25 عاماً في كارديف.

ويخلف وزير الاقتصاد الحالي والمحامي السابق البالغ 50 عامًا الأربعاء رئيس الحكومة المنتهية ولايته مارك دريكفورد (69 عامًا)، الذي أعلن استقالته في كانون الأول/ديسمبر بعد خمس سنوات من توليه منصبه.

وقال فوغان غيثينغ المولود في زامبيا من أب ويلزي وأم زامبية، إنه “يتشرّف بأن يصبح أول زعيم أسود لدولة أوروبية”، وتحدّث عن “صفحة” جديدة في تاريخ ويلز.

“I have the honour of becoming the first black leader in any European country.”

