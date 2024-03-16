فوغان غيثينغ “أول زعيم أسود لدولة أوروبية” في ويلز- (فيديو وتدوينة)

لندن: أعلن رئيس وزراء ويلز المقبل فوغان غيثينغ أنه “يتشرّف” بأن يصبح أول زعيم أسود في أوروبا بعد انتخابه السبت على رأس حزب العمال في ويلز والذي يتولى السلطة منذ 25 عاماً في كارديف.

ويخلف وزير الاقتصاد الحالي والمحامي السابق البالغ 50 عامًا الأربعاء رئيس الحكومة المنتهية ولايته مارك دريكفورد (69 عامًا)، الذي أعلن استقالته في كانون الأول/ديسمبر بعد خمس سنوات من توليه منصبه.

وقال فوغان غيثينغ المولود في زامبيا من أب ويلزي وأم زامبية، إنه “يتشرّف بأن يصبح أول زعيم أسود لدولة أوروبية”، وتحدّث عن “صفحة” جديدة في تاريخ ويلز.

“I have the honour of becoming the first black leader in any European country.” Vaughan Gething has won the Welsh Labour leadership race and is set to become Wales’s next first minister.https://t.co/ROrt0FK3Um 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/lEfCdVeMZa — Sky News (@SkyNews) March 16, 2024

I am honoured to have been elected Leader of our Welsh Labour Party. Mae’n anrhydedd i mi gael fy ethol yn arweinydd Llafur Cymru. To Welsh Labour members, trade union colleagues, and every Labour representative in Wales — thank you for putting your trust in me. — Vaughan Gething (@vaughangething) March 16, 2024

وأعرب كير ستارمر رئيس حزب العمال البريطاني والمرشح الأوفر حظاً للانتخابات التشريعية المتوقعة بحلول كانون الثاني/يناير 2025 في المملكة المتحدة، عن “تهانيه الصادقة” لغيثينغ على موقع “اكس”.

وقال ستارمر إن “تعيينه رئيسا لوزراء ويلز وأول زعيم أسود بريطاني سيكون لحظة تاريخية تظهر التقدّم والقيم التي تتمتع بها ويلز الحديثة”.

في ويلز، تعد الحكومة المحلية مسؤولة عن قضايا عديدة مثل الصحة والتعليم والنقل.

وتم اختيار فوغان غيثينغ زعيما جديدا لحزب العمال في ويلز خلال تصويت داخلي للحزب، فاز فيه بنسبة 51,7 في المئة من الأصوات في مواجهة وزير التعليم جيريمي مايلز.

وشارك أعضاء حزب العمال وأعضاء بعض النقابات التابعة له فقط في عملية التصويت، أي حوالى 100 ألف شخص من إجمالي عدد السكان البالغ حوالى ثلاثة ملايين نسمة.

وأثّر تحقيق عرضته شبكة “بي بي سي” على حملة غيثينغ، إذ كشف أنه حصل مؤخرًا على 200 ألف جنيه استرليني (234 ألف يورو) على شكل تبرعات من شركة “أتلانتيك ريسايكلينك”، الملاحقة قضائياً بتهمة ارتكاب مخالفات بيئية.

وفي العام 2016، طلب غيثينغ من وكالة البيئة الحكومية تخفيف القيود المفروضة على الشركة.

ونفى غيثينغ أي صلة له بهذا الملف، مؤكدا أن التبرعات تتماشى مع قواعد الجمعية الوطنية في ويلز.

(أ ف ب)