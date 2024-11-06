“فوكس نيوز” تتفرّد بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية.. ترامب: منحتنا أمريكا تفويضاً قوياً وغير مسبوق

يحتفل أنصار ترامب بإعلان قناة فوكس نيوز عنه رئيسًا للولايات المتحدة. فلوريدا، في وقت مبكر من يوم 6 نوفمبر 2024. ا ف ب

بالم بيتش: أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بعد أن توقعت قناة “فوكس نيوز” حسمه السباق، وهزيمة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، الأمر الذي سيمثّل عودةً سياسية مذهلة، بعد أربعة أعوام من مغادرته البيت الأبيض.

وقال ترامب، اليوم، الأربعاء، لأنصاره في مركز مؤتمرات مقاطعة بالم بيتش، حيث كان برفقته المرشح لمنصب نائب الرئيس جيه.دي فانس وقادة جمهوريون وأفراد عائلته: “منحتنا أمريكا تفويضًا قويًا وغير مسبوق”.

وأمضى دقائق في الإشادة بإيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، الذي قدّمَ نحو 120 مليون دولار لدعم حملة ترامب. وقال ترامب إنه سيعيّن ماسك رئيسًا للجنة حكومية للكفاءة.

ولم تعلن مصادر إخبارية أخرى، حتى الآن، فوز ترامب، لكنه يبدو على وشك الفوز بعد حسم ولايات متأرجحة مهمة، مثل بنسلفانيا ونورث كارولاينا وجورجيا، وتقدّمه في أربع ولايات أخرى، وفقًا لتوقعات “إديسون ريسيرش”.

ولم تتحدث هاريس إلى أنصارها الذين تجمعوا في جامعة هوارد، التي درست بها. وألقى مدير حملتها سيدريك ريتشموند كلمة موجزة للحشد المتجمع بعد منتصف الليل قائلًا إن هاريس ستلقي كلمة اليوم الأربعاء.

President-Elect Donald Trump on Elon Musk in his 2024 Victory Speech: “We have a new star… A star is born — Elon.” pic.twitter.com/m1i1DS0HAI — America (@america) November 6, 2024

وأضاف: “لا يزال لدينا أصوات للفرز”.

وحقق الرئيس السابق أداءً قويًا في مناطق واسعة من البلاد، وأحرز تحسنًا عن أدائه في عام 2020 في كل الأماكن، من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية.

وفاز الجمهوريون بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي، بعد أن قلبوا موازين المقاعد التي كانت تحت سيطرة الديمقراطيين في ولايتي ويست فرجينيا وأوهايو. ولم يحقق أيّ من الحزبين تقدمًا واضحًا في المعركة للسيطرة على مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون في الوقت الراهن بأغلبية ضئيلة.

ودخل ترامب يوم الانتخابات بفرصة 50-50 لاستعادة البيت الأبيض، وهو تحوّل ملحوظ عن السادس من يناير/كانون الثاني 2021، عندما توقع العديد من الخبراء أن حياته السياسية قد انتهت. وفي ذلك اليوم، اقتحم حشدٌ من أنصاره الكونغرس، في محاولة عنيفة لقلب نتائج انتخابات 2020.

وحصل ترامب على المزيد من الدعم من الناخبين الذين تعود أصولهم إلى دول تتحدث الإسبانية، وهم الناخبون الذين كانوا يدعمون الحزب الديمقراطي عادة، وكذلك من الأسر ذات الدخل المنخفض التي شعرت بشدة بتأثير ارتفاع الأسعار، منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2020، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها “إديسون”.

وفاز ترامب بأصوات 45 بالمئة من الناخبين من دول تتحدث الإسبانية على مستوى البلاد، متخلفًا عن هاريس التي حصلت على 53 بالمئة، ولكن بزيادة 13 نقطة مئوية عن عام 2020.

وقال نحو 31 بالمئة من الناخبين إن الاقتصاد كان القضية الأهم بالنسبة لهم، وصوّتوا لصالح ترامب بنسبة 79 بالمئة، مقابل 20 بالمئة لهاريس، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

وقال نحو 45 بالمئة من الناخبين في مختلف أنحاء البلاد إن الوضع المالي لأسرهم اليوم أسوأ مما كان عليه قبل أربع سنوات، وصوّتوا لصالح ترامب بنسبة 80 بالمئة مقابل 17 بالمئة.

BREAKING NEWS: The Fox News Decision Desk projects that Donald Trump will become the 47th President of the United States. pic.twitter.com/jQBA6Dlx1n — Fox News (@FoxNews) November 6, 2024

(رويترز)