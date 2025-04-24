فولكر تورك: الأحكام الصادرة في قضية التآمر بتونس انتكاسة للعدالة وسيادة القانون

تونس- “القدس العربي”: قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إن أحكام السجن “القاسية والطويلة” الصادرة مؤخراً ضد 37 شخصاً في تونس في “قضية المؤامرة” تشكل انتكاسة للعدالة وسيادة القانون.

وقال تورك، في بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه، إن “العملية شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، مما أثار مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية”.

وتمت محاكمة المتهمين، وهم في الغالب من الشخصيات العامة والسياسية المعروفة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجنائية التونسية.

وتضمنت التهم الغامضة وواسعة النطاق تشكيل منظمة إرهابية، والنية في ارتكاب جريمة إرهابية، وتمويل الإرهاب، والتآمر ضد الأمن الداخلي والخارجي للدولة. وتراوحت الأحكام بين 4 و66 سنة سجنا.

وتم احتجاز ثمانية من المتهمين الـ37 في الحبس الاحتياطي منذ فبراير/شباط 2023، وهو ما يتجاوز الحد القانوني المحدد بـ14 شهرًا.

واعتبر البيان أن المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، إذ “لم يتم تقديم الأدلة علناً أو استجوابها. كما تم منع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العامة. وقبل النطق بالأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين سُمح لهم بالحضور شخصيًا الفرصة للتحدث، ولم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم حججهم”.

وتم اعتقال أحمد صواب، أحد محامي الدفاع، واتهامه بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب بسبب التعليقات التي يُزعم أنه أدلى بها بعد المحاكمة. ويثير هذا التطور مخاوف إضافية بشأن قدرة المحامين على تمثيل العملاء وسلامة المهنيين القانونيين، وفق البيان.

وحث تورك على ضمان حصول جميع المتهمين على حقوقهم الكاملة في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، داعيا إلى “إسقاط التهم عندما لا يكون هناك دليل كاف على ارتكاب أعمال غير قانونية”.

وجدد تورك دعوته للسلطات التونسية إلى إنهاء النمط الأوسع من الاضطهاد السياسي والاعتقالات والاحتجازات التعسفية وسجن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والناشطين والصحفيين، واحترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير.

وأضاف في بيانه أن “الاحتجاز السابق للمحاكمة ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره إجراء أخير فقط، ويجب احترام حدوده، ويجب الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين تعسفيا. كما أحثّ تونس على الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب واسعة النطاق لإسكات المعارضة وتقييد الحيّز المدني. ينبغي مراجعة جميع هذه التشريعات لضمان توافقها مع قواعد ومعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وتابع المفوض السامي لحقوق الإنسان: “كانت تونس نموذجاً يحتذى به ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد التحول السياسي عام 2011، ونأمل أن تعود البلاد إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان”.