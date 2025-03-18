فولكر تورك: سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية ترقى إلى “جريمة حرب”

مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة على مشارف القدس. 22 يناير 2025. ا ف ب

جنيف: دعا مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل إلى إجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية، وتقديم تعويضات عن الاستيطان غير الشرعي المستمر منذ عقود، معتبراً أن سياسة الدولة العبرية في هذا الصدد ترقى إلى “جريمة حرب”.

وقال تورك: “يرقى نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، إلى مستوى جريمة الحرب”.

وأضاف: “على إسرائيل أن توقف فوراً، وبشكل كامل، جميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تخلي جميع المستوطنين، وأن توقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب الاعتداءات التي يشنها كلّ من قوات الأمن والمستوطنين”.

وتصاعدَ العنف في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، عقب اندلاع حرب غزة، إثر هجوم “حماس” غير المسبوق، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، على إسرائيل.

وقال تورك: “إنّ سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفّذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي، تماماً كما أكدته “محكمة العدل الدولية”، وتنتهك أيضاً حق الفلسطينيين في تقرير المصير”.

تأتي تصريحاته مع نشر مكتبه تقريراً جديداً عن الوضع في الضفة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

(أ ف ب)