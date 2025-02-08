فولهام يتقدم في كأس الاتحاد الإنكليزي.. وإيفرتون يودع أمام بورنموث

لندن: تأهل فريقا فولهام وبورنموث لدور الـ16 في كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

صعد فولهام بعد الفوز خارج ملعبه على ويجان أتلتيك بنتيجة 2/ 1.

سجل رودريغو مونيز هدفي فولهام في الدقيقتين 23 و55، بينما أحرز جوني سميث هدف ويغان الوحيد في الدقيقة 50.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، ودع إيفرتون المسابقة بالخسارة على ملعبه ووسط جماهيره أمام بورنموث بهدفين دون رد.

سجل أنطوان سيمينو من ركلة جزاء، ودانييل جيبيسون هدفي بورنموث في الدقيقتين 23 و43.

وتأهل بيرنلي بفوز ثمين خارج ملعبه أمام ساوثهامبتون بهدف سجله ماركوس إدواردز في الدقيقة 77.

وبسهولة بالغة، تأهل إبسويتش تاون بالفوز على مضيفه كوفنتري سيتي بنتيجة 4/ 1.

سجل جورج هيرست من ركلة جزاء، وجاك كلارك “ثنائية” وجادين فيلوجين أهداف إبسويتش في الدقائق 2 و28 و37 و63، بينما سجل جويل لاتيبودير هدف كوفنتري سيتي في الدقيقة 8.

وفي وقت سابق اليوم السبت، تأهل مانشستر سيتي بصعوبة بالغة بعد الفوز على مضيفه ليتون أورينت بنتيجة 2/ 1، وميلوول بالفوز على ليدز يونايتد بنتيجة 2/ صفر.

وكان مانشستر يونايتد أول المتأهلين لدور الـ16 بفوز صعب على ليستر سيتي بنتيجة 2/ 1، أمس الجمعة.

(د ب أ)