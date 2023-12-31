فولهام يحول تأخره لفوز 2-1 على أرسنال في الدوري الإنكليزي

لندن: سجل راؤول خيمنيز وبوبي ديكوردوفا-ريد هدفين ليعوض فولهام تأخره بهدف سجله بوكايو ساكا ليفوز 2-1 على أرسنال اليوم الأحد في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الفريق الزائر في الدقيقة الخامسة بعدما تصدى الحارس بيرند لينو لمحاولة غابرييل مارتينيلي قبل أن ترتد إلى ساكا الذي سدد من مدى قريب في الشباك.

وأدرك فولهام التعادل بعد مرور نصف ساعة من المباراة بعد هجمة سريعة عن طريق خيمنيز الذي حول عرضية توم كيرني من الجهة اليسرى نحو الشباك.

وخطف أصحاب الأرض التقدم بالهدف الثاني بعد مرور ساعة تقريبا بعد ركلة ركنية نفذها ويليان داخل المنطقة وسط ارتباك في دفاع أرسنال لتصل إلى ديكوردوفا-ريد الذي سددها في الشباك.

وأنهى الفوز سلسلة هزائم فولهام المؤلفة من ثلاث مباريات متتالية في الدوري، ليتقدم نحو المركز 13 في الترتيب برصيد 24 نقطة.

وأنهى أرسنال، الذي كان يتصدر الترتيب يوم عيد الميلاد، العام في المركز الرابع بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في مبارياته الثلاث الأخيرة.

(رويترز)