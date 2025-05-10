فولهام ينهار بثلاثية على ملعبه أمام إيفرتون في الدوري الإنكليزي

لندن: سقط فريق فولهام على ملعبه ووسط جماهيره بالخسارة أمام إيفرتون بنتيجة 1 / 3 ضمن منافسات الجولة 36 بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

لم يحافظ فولهام على تقدمه بهدف مبكر سجله راؤول هيمينيز في الدقيقة 17 بل أدرك الضيوف التعادل في الشوط الأول بهدف سجله فيتالي ميكولينكو في الدقيقة 3+45.

وفي الشوط الثاني انتزع إيفرتون الفوز بهدفي مايكل كين وبيتو في الدقيقتين 70 و73.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 42 نقطة في المركز 13 بينما تجمد رصيد فولهام عند 51 نقطة في المركز 11 بعد خسارة ثانية على التوالي.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، فاز برينتفورد على مضيفه إبسويتش تاون بهدف وحيد سجله كيفن شايد في الدقيقة 18.

وحقق برينتفورد انتصاره الرابع على التوالي ليقفز إلى المركز الثامن برصيد 55 نقطة.

أما إبسويتش تاون فقد تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز 18 وتأكد هبوطه رفقة ليستر سيتي وساوثهامبتون قبل انطلاق منافسات هذه الجولة.

وفي مباراة ثالثة، فاز برايتون خارج ملعبه على وولفرهامبتون بهدفين أحرزهما داني ويلبيك من ركلة جزاء، وبرايان غرودا في الدقيقتين 28 و85.

ورفع برايتون رصيده إلى 55 نقطة في المركز التاسع متخلفا بفارق الأهداف عن برينتفورد، ثامن الترتيب.

أما وولفرهامبتون تجمد رصيده عند 41 نقطة في المركز الرابع عشر.

(د ب أ)