فوندروسوفا تحرم أنس جابر من إنجاز تاريخي وتنتزع لقب بطولة ويمبلدون للتنس

لندن: أحرزت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا لقب فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس اليوم السبت بعد الفوز على التونسية أُنس جابر.

وفازت التشيكية بنتيجة 6-4 و6-4.

وشكلت الهزيمة في مباراة اليوم ضربة موجعة لأنس جابر التي كانت تأمل في تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تتوج في إحدى بطولات “غراند سلام” الأربع الكبرى.

وخاضت أنس جابر اليوم ثالث نهائي لها في بطولات “غراند سلام” حيث وصلت إلى نهائي ويمبلدون في العام الماضي لكنها خسرت أمام الكازاخية ايلينا رايباكينا، كما تأهلت إلى نهائي أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) بعدها بنحو شهرين وخسرت أمام البولندية ايجا شفيونتيك.

(وكالات)