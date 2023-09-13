فون دير لاين: سيُسمح للاجئين الأوكرانيين بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي بدون تقديم طلب لجوء

ستراسبورغ (فرنسا): قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن يتم السماح للاجئين القادمين من أوكرانيا، بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي بدون الحاجة إلى تقديم طلب للجوء.

كما سيتم إعفاء الأوكرانيين الفارين من الحرب، من القيام بإجراءات اللجوء الطويلة التي عادة ما تطلبها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يحق لهم بدلا من ذلك، الحصول بأثر فوري على المزايا الاجتماعية وتصريح العمل والحصول على التعليم والسكن.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قررت في البداية تعليق طلبات اللجوء الخاصة بالأوكرانيين بعد بدء الغزو الروسي الشامل في شباط/فبراير من عام 2022.

ومن المقرر أن تنتهي القواعد الحالية في آذار/مارس 2024. كما قالت فون دير لاين إنها ستقترح على عواصم الاتحاد الأوروبي تمديد الإجراءات.

وقالت فون دير لاين أمام نواب الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا، إن هناك أربعة ملايين أوكراني وجدوا مأوى لهم في الاتحاد منذ أن شنت موسكو غزوها.

(د ب أ)