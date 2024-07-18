البرلمان الأوروبي ينتخب فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية لفترة ثانية

ستراسبورغ: صوّت النواب الأوروبيون خلال اجتماع في ستراسبورغ الخميس لمنح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، بعدما حصلت على موافقة الدول السبع والعشرين في حزيران/يونيو.

وبعد اقتراع سري، حصلت المسؤولة الألمانية على 401 صوت مؤيد (مقابل 284 صوتًا ضد، وامتناع 15 عن التصويت، و7 ورقات ملغاة)، ما يتجاوز الغالبية المطلقة التي كانت تحتاج إليها.

وفي وقت سابق، أكدت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس أن “سفك الدماء في غزة يجب أن يتوقف فورا” معتبرة أن “أرواح الكثير من الأطفال والنساء والمدنيين زهقت في رد إسرائيل على إرهاب حماس الوحشي”.

وأضافت فون دير لايين في كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ فيما تكثف إسرائيل ضرباتها القاتلة في قطاع غزة “سكان غزة باتوا غير قادرين على التحمل، والبشرية كذلك. نحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم، نحتاج إلى الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين”.

كما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى “أوروبا قوية” خلال “فترة تتّسم بقلق كبير وعدم يقين”، فيما تسعى إلى إقناع النواب الأوروبيين بمنحها ولاية ثانية.

وقالت “لن أسمح بتاتا بأن يسود الاستقطاب الشديد في مجتمعاتنا. لن أقبل بتاتا بأن يدمر المتطرّفون أسلوب حياتنا الأوروبي، وأنا أقف هنا اليوم مستعدة لقيادة المعركة مع كل القوى الديمقراطية”.

(أ ف ب)