فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة إلى “B”

نيويورك: رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر من “-B” إلى “B” اليوم الجمعة، مشيرة إلى قوة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه في ظل العديد من الاستثمارات الأجنبية والدعم، وتشديد الظروف النقدية.

وقالت فيتش التي منحت مصر نظرة مستقبلية مستقرة “تم تعزيز المالية الخارجية لمصر، وتعافت احتياطيات النقد الأجنبي، ولدينا ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستثبت أنها أكثر استدامة من الماضي”.

وأضافت أن المخاطر المحدقة بالمالية العامة في مصر تراجعت قليلا، وأنها تتوقع انخفاضا ملحوظا في عبء الفائدة على الدين المحلي المرتفع للغاية.

وتسعى مصر إلى جذب استثمارات واسعة النطاق في محاولتها التغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى تضخم قياسي، وارتفاع عبء الديون، وانخفاض حاد في قيمة العملة على مدى العامين الماضيين.

كما حذرت فيتش من زيادة التصعيد في الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط، وقالت إن ذلك يمثل خطرا رئيسا على مصر.

(رويترز)