فيتنام تلغي سياسة الطفلين لمواجهة انخفاض المواليد وشيخوخة السكان

هانوي: ألغت فيتنام سياسة تحديد إنجاب طفلين المعتمدة منذ سنوات، في محاولة لعكس اتجاه انخفاض معدلات المواليد وتخفيف الضغوط الناتجة عن شيخوخة السكان.

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية، الأربعاء، أن الجمعية الوطنية أقرت تعديلات تلغي القواعد التي كانت تحدد عدد الأطفال في الأسرة بطفل واحد أو اثنين فقط.

وكانت هذه القواعد أكثر صرامة بالنسبة لأعضاء الحزب الشيوعي، إذ كان من الممكن أن يحرموا من الترقيات أو المكافآت إذا أنجبوا طفلا ثالثا.

ويشهد معدل الإنجاب في فيتنام تراجعا غير مسبوق، حيث بلغ في عام 2021 نحو 11ر2 طفل لكل امرأة، وهو بالكاد أعلى من معدل الإحلال السكاني اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان على المدى الطويل. ومنذ ذلك الحين، استمر المعدل في الانخفاض ليصل إلى 01ر2 في عام 2022، و96ر1 في 2023، و91ر1 في 2024.

ولا تعد فيتنام الدولة الآسيوية الوحيدة التي تعاني من انخفاض الخصوبة، لكن بخلاف اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، فهي لا تزال دولة نامية.

(أ ب)