لايف ستايل | مجتمع

فيتنام تلغي سياسة الطفلين لمواجهة انخفاض المواليد وشيخوخة السكان

منذ ساعتين

حجم الخط
0

هانوي: ألغت فيتنام سياسة تحديد إنجاب طفلين المعتمدة منذ سنوات، في محاولة لعكس اتجاه انخفاض معدلات المواليد وتخفيف الضغوط الناتجة عن شيخوخة السكان.

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية، الأربعاء، أن الجمعية الوطنية أقرت تعديلات تلغي القواعد التي كانت تحدد عدد الأطفال في الأسرة بطفل واحد أو اثنين فقط.

وكانت هذه القواعد أكثر صرامة بالنسبة لأعضاء الحزب الشيوعي، إذ كان من الممكن أن يحرموا من الترقيات أو المكافآت إذا أنجبوا طفلا ثالثا.

ويشهد معدل الإنجاب في فيتنام تراجعا غير مسبوق، حيث بلغ في عام 2021 نحو 11ر2 طفل لكل امرأة، وهو بالكاد أعلى من معدل الإحلال السكاني اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان على المدى الطويل. ومنذ ذلك الحين، استمر المعدل في الانخفاض ليصل إلى 01ر2 في عام 2022، و96ر1 في 2023، و91ر1 في 2024.

ولا تعد فيتنام الدولة الآسيوية الوحيدة التي تعاني من انخفاض الخصوبة، لكن بخلاف اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، فهي لا تزال دولة نامية.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ماكرون في جنوب شرق آسيا.. أي رهانات لجولته؟
25 - مايو - 2025
نزاع حول صورة فتاة النابالم الشهيرة.. فيلم وثائقي يتقصّى المصوّر الحقيقي بين أمريكا وفيتنام
28 - يناير - 2025
ارتفاع حصيلة الإعصار ياغي في فيتنام إلى 143 قتيلا- (صور)
11 - سبتمبر - 2024
صاحب مطعم فيتنامي يطرد إسرائيليين: نرحب بالكلاب والقطط ولا نرحب بكم- (فيديو)
7 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية