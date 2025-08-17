فيتينيا يقود باريس سان جيرمان للفوز على نانت بالدوري الفرنسي

باريس: استهل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بالفوز على مضيفه نانت 1/صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمسابقة.

وسجل النجم البرتغالي فيتينيا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67 ليحصد باريس سان جيرمان أول ثلاث نقاط بالموسم الجديد.

وكان ذلك الهدف هو رقم 20 للنجم البرتغالي في مباراته رقم 155 له مع الفريق الباريسي منذ انضمامه إليه في عام 2023.

ويلتقي باريس سان جيرمان، الفائز بالدوري والكأس في فرنسا ودوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة وكأس السوبر الأوروبي، في الجولة الثانية مع ضيفه آنجيه يوم الجمعة المقبل، فيما يواجه نانت مضيفه ستراسبورغ يوم الأحد المقبل.

(د ب أ)