فيجي ترسل وفدا إلى إسرائيل قبل افتتاح سفارتها في القدس عام 2024

سيدني: قال مسؤولون من فيجي إن البلاد سترسل وفدا برئاسة نائب رئيس الوزراء فيلام جافوكا إلى إسرائيل هذا الشهر قبل افتتاح سفارة لها في القدس في عام 2024، تنفيذا لوعد انتخابي قطعه حزب جافوكا السياسي.

وقال المسؤولون إن وفدا كبيرا سيسافر على متن رحلة مستأجرة خصيصا لخطوط فيجي الجوية لحضور عيد المظلة (عيد العرش) في إسرائيل، الذي يستمر من 29 سبتمبر/أيلول إلى السادس من أكتوبر/تشرين الأول.

وذكرت متحدثة باسم مكتب رئيس وزراء فيجي أن بلادها ستفتتح سفارة في القدس العام المقبل.

وقالت “إنشاء السفارة يمثل علامة بارزة في علاقات فيجي الدبلوماسية مع إسرائيل”.

ووافق رئيس وزراء فيجي سيتيفيني رابوكا على فتح سفارة في القدس لكسب دعم الحزب الليبرالي الديمقراطي الاجتماعي بزعامة جافوكا في تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات العامة التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو اتفاق شهد أول تغيير للحكومة في فيجي منذ 14 عاما.

وافتتحت بابوا غينيا الجديدة المجاورة سفارة في القدس الشهر الماضي لتصبح الدولة الخامسة فقط التي لديها بعثة دبلوماسية كاملة، في مدينة يُعد وضعها من أكثر القضايا حساسية في الشرق الأوسط.

وانضمت بابوا غينيا الجديدة إلى الولايات المتحدة وكوسوفو وجواتيمالا وهندوراس في فتح سفارات لها في القدس، بينما تحتفظ معظم الدول بتمثيلها الدبلوماسي في مدينة تل أبيب الساحلية، المركز الاقتصادي الرئيسي لإسرائيل.

(رويترز)