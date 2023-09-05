فيدان: اتفقنا على طرح مبادرات جديدة لحل المشاكل مع اليونان

أنقرة: صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع اليونان على طرح مبادرات جديدة لحل المشاكل العالقة بين البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الثلاثاء مع نظيره اليوناني يورغوس إيرابيتريتيس في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأكد فيدان استعداد بلاده لمواصلة الحوار مع الجارة اليونان دون شروط مسبقة وتطوير العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة في جميع المجالات.

وأشار إلى إمكانية أن يحل البلدان الخلافات القائمة بينهما عبر القانون الدولي ومع احترام الحقوق والمصالح المتبادلة.

وذكر فيدان أنه أجرى مع نظيره اليوناني تقييماً شاملاً للمشاكل في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال: “لدينا اختلافات في الرأي حول بحر إيجة، وناقشنا ذلك بالمحادثات التشاورية في الماضي، واتفقنا على طرح مبادرات جديدة لحل المشاكل العالقة بيننا”.

وتطرق إلى مسألة الهجرة قائلا: “مسألة الهجرة ليست مجالاً للتنافس، بل هي مجال ينبغي التعاون فيه، ولا نريد أن نرى الناس يموتون في بحر إيجة”.

وفيما يخص الأقلية التركية باليونان، قال: “قمنا بالعديد من الإجراءات الإيجابية فيما يتعلق بمشاكل الأقليات في بلدنا، ونتوقع نفس النهج البناء فيما يخص أبناء جلدتنا في اليونان، نحن نعلق أهمية كبيرة على حماية تراثنا الثقافي باليونان”.

وأردف: “نحن على استعداد لدعم ترميم الآثار العثمانية هناك، و أكدنا أنه يمكننا التعاون بشكل متبادل بشأن هذه المسألة، وناقشنا اليوم أيضا القضايا الإقليمية وقمنا بتقييم التطورات في أوكرانيا وليبيا وسوريا”.

(الأناضول)