سياسة | دولي

فيدان: حذرنا من تقسيم سوريا بعد رصدنا تحركات في عمومها

منذ ساعة واحدة

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أنقرة: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنّ تركيا رصدت تحركات في شمال وجنوب وشرق وغرب سوريا بعد الصراع الذي جرى بين البدو والدروز في محافظة السويداء (جنوب).

جاء ذلك في لقاء تلفزيوني أجراه فيدان، الجمعة، مع قناة “إن تي في” المحلية.

وأشار فيدان، إلى أنّ تركيا حذّرت من خطر تقسيم سوريا بعد رصدهم لاستغلال مجموعات لما جرى في السويداء، قائلا: “كتركيا، توجّب علينا إطلاق تحذير وقمنا بذلك، لأننا نريد وحدة سوريا وسلامتها”.

وأكد على أهمية سوريا بالنسبة للأمن القومي التركي.

وشدد على أهمية الوحدة والنظام والسلام في الدول المجاورة لتركيا.

والهدف الأساسي لتركيا، بحسب فيدان، هو ضمان السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وأشار إلى أنّ سوريا تشهد انطلاق عملية سياسية بدعم من تركيا ودول المنطقة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال فيدان: “كنا نرى دائمًا أن هناك جهات يمكن أن تستفيد من تقسيم سوريا، ومن عدم استقرارها، ومن عدم تعافيها، وأنهم يرغبون في أن تظل سوريا تتخبط في حفرة اليأس والإحباط والسلبية”.

وأردف: “عندما لم تخرج الصورة كما يتوقعون بفضل المفاوضات الدبلوماسية التي أجريناها، وأيضا الجهود التي بذلها المجتمع الدولي، لجأ هؤلاء إلى اتباع سيناريو مختلف تمامًا”، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها مثل هذا الهدف.

ولفت فيدان، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرّح أنه ليس لديه رأي إيجابي للغاية بشأن استقرار سوريا.

(الأناضول)

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